Das wahre Israel

Von Caitlin Johnstone

20. November 2024

Eines der wenigen guten Dinge, die aus dem unerbittlichen Albtraum in Gaza hervorgehen, ist, dass die westliche Welt endlich einen klaren Blick auf Israel bekommt. Das wahre Israel.

Nicht das Israel, über das man in der Schule lernt. Nicht „die einzige Demokratie im Nahen Osten“, in der Juden nach ihrer Schikanierung durch die Nazis einen sicheren Zufluchtsort fanden und es schafften, eine blühende Gesellschaft zu schaffen, obwohl sie in einem Meer von wilden Feinden lebten, die auf ihre Zerstörung aus waren.

Nicht dieses Israel. Das echte Israel. Die wohl rassistischste Gesellschaft der Welt, deren Existenz seit ihrer Gründung von pausenloser Gewalt, Diebstahl, Tyrannei und Missbrauch abhängt.

Das echte Israel, dessen Regierung vorsätzlich und methodisch zehntausende palästinensische Zivilisten zu Tode hungern lässt, nur weil sie der falschen Ethnie angehören.

Das wahre Israel, dessen Scharfschützen routinemäßig palästinensische Kinder durch Schüsse in den Kopf ermorden.

Das wahre Israel, dessen Militär so sadistisch ist, dass es ein KI-System entwickelt hat, das gezielt auf mutmaßliche Hamas-Kämpfer zielt, wenn diese zu Hause bei ihren Familien sind, und das es „Where’s Daddy? “ nennt, weil es Väter tötet, wenn diese zu Hause bei ihren Kindern sind.

Das wahre Israel, dessen Soldaten nicht aufhören können, Bilder von sich zu posten, auf denen sie spöttisch die Unterwäsche toter und vertriebener palästinensischer Frauen anziehen und mit dem Spielzeug toter und vertriebener palästinensischer Kinder spielen.

Das wahre Israel, in dem palästinensische Ärzte vergewaltigt und zu Tode gefoltert werden.

Das wirkliche Israel, in dem die Mehrheit der Männer nicht glaubt, dass Vergewaltigung durch Bekannte oder Vergewaltigung in der Ehe echte Verbrechen sind, und in dem die Mehrheit nicht glaubt, dass die Soldaten, die beschuldigt werden, einen palästinensischen Gefangenen vergewaltigt und bis zur schweren Verletzung gefoltert zu haben, strafrechtlich belangt werden sollten.

Das wahre Israel, das routinemäßig Gebäude voller Zivilisten bombardiert und dann Scharfschützendrohnen einsetzt, um die Überlebenden, darunter auch Kinder, zu töten.

Das wahre Israel, dessen Drohnen die Geräusche weinender Babys und schreiender Frauen abgespielt haben, um Zivilisten anzulocken, damit sie getötet werden können.

Das wahre Israel, das mit Hunderten von gezielten Angriffen 94 Prozent der Gesundheitseinrichtungen in Gaza beschädigt oder zerstört hat.

Das wahre Israel, dessen Streitkräfte medizinisches Personal so systematisch ins Visier nehmen, dass Ärzte und Krankenschwestern in Gaza Berichten zufolge ihre Uniformen wechseln, wenn sie das Krankenhaus verlassen, um Attentaten zu entgehen.

Das wahre Israel, das die Wahrheit so sehr hasst, dass es eine historische Anzahl von Journalisten in Gaza tötet und gleichzeitig ausländische Journalisten daran hindert, die Enklave zu betreten.

Das wahre Israel, das wissentlich die Standorte von humanitären Helfern angegriffen hat.

Das wahre Israel, dessen Bürger so verdreht sind, dass sie an Bootstouren teilnehmen, um die Verwüstungen im Gazastreifen fröhlich mit anzusehen.

Das wahre Israel, dessen Bürger Blockaden errichten, um zu verhindern, dass Hilfsgütertransporte zu den hungernden Zivilisten im Gazastreifen gelangen , während sie Barbecues veranstalten und Hüpfburgen und Zuckerwattemaschinen für ihre Kinder aufstellen.

Das echte Israel, dessen TikTok-Influencer einen viralen Trend gestartet haben, der sich über das Leid der Zivilisten in Gaza lustig macht.

Das wahre Israel, dessen Bürger in ein anderes Land reisen und palästinensische Flaggen herunterreißen und darüber singen, dass es in Gaza keine Kinder mehr gibt, und dann Opfer schreien, wenn die Menschen sich wehren.

Das ist das wahre Israel, in all seiner Pracht. Und es ist gut, dass es gesehen wird.

Je eher jeder aufhört, diese verrückte, mörderische Gesellschaft zu unterstützen und darauf besteht, dass normale menschliche Werte über die verrückten Kräfte siegen, die sie am Laufen halten, desto eher kann es Frieden in der Region geben. Und desto besser wird es unserer gesamten Spezies ergehen.

