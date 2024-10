https://www.commondreams.org/further/this-is-zionism



Sha’ban Al Dalou wird bei einem israelischen Luftangriff in einem Zelt im al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Gaza lebendig verbrannt.

Foto von Screenshot

Das ist Zionismus

Von Abby Zimet

19. Oktober 2024

Ehrlich gesagt, erschütternd, was soll man sagen. Nach einem Jahr der Bombardierung, Verstümmelung, des Hungers und der Tötung von Palästinensern, hauptsächlich Kindern, hat Israel gerade einen schlafenden, verwundeten 19-jährigen Software-Ingenieur-Studenten, der an eine Infusion angeschlossen war, in einem Zelt, das er für seine ständig vertriebene Familie gebaut hatte, vor den Augen der Welt lebendig verbrannt. Das Video zeigt Sha’ban Al Dalou inmitten eines Infernos, „einen sich windenden Körper, knisternd, einen erhobenen Arm, der nach Hilfe greift“. Er starb zwei Tage vor seinem 20. Geburtstag. Ein Bewohner von Gaza schwor: „Möge sein Tod uns wachrütteln.“

Der Völkermord Israels schreitet voran, trotz der Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar und der amerikanischen Behauptungen, dies sei eine ‚Chance für einen Tag danach‘, um ‚einen besseren Tag für die Menschen in Gaza herbeizuführen‘ – eine Behauptung, die ein Analyst als bitter, blutig und ‚lächerlich‘ abtut … Es gibt keinen Tag danach. Da Netanjahu deutlich gemacht hat, dass sein Gemetzel „nicht vorbei“ ist und es wahrscheinlich auch nie sein wird, suchen viele israelische Militärführer Berichten zufolge nun nach einem berüchtigten „Generals‘“ oder Eiland-Plan, der eine ethnische Säuberung des nördlichen Gazastreifens vorsieht, indem das Gebiet vollständig belagert und jegliche humanitäre Hilfe eingestellt wird, mit der schändlichen Resolution: „Ganz Gaza wird verhungern.“ In Erwartung rechtlicher oder moralischer Herausforderungen sind israelische Beamte, die bereits Monat für Monat einen grausamen Krieg gegen Kinder geführt haben – sie in Krankenhäusern, Moscheen, ihren Häusern, auf dem Arm ihrer Mütter, in ihren Autos bei Fluchtversuchen unter langen, langsamen, erstickenden Trümmern getötet haben – offenbar bereit, zu argumentieren, dass solche Handlungen „nach strengstem Völkerrecht legitim und zulässig“ sind.

Es ist also nicht verwunderlich, dass Israel diese Woche seine sechste von den USA finanzierte Bombardierung des Al-Aqsa-Krankenhauses im Zentrum von Deir al-Balah im Gazastreifen gestartet hat – ein weiteres Kriegsverbrechen. Dabei wurde ein Innenhof getroffen, in dem hungrige, vertriebene, oft verwundete Palästinenser in provisorischen Zelten Schutz suchten. Unter ihnen war Sha’ban Al Dalou mit seinen Eltern, zwei Brüdern und zwei Schwestern, die seit Beginn des israelischen Angriffs fünfmal aus ihrem Haus in Gaza-Stadt fliehen mussten. Der 19-jährige Sha’ban, der bis zur Zerstörung durch Israel im November an der al-Azhar-Universität studierte, dokumentierte online „diesen barbarischen Hungerkrieg“ und die Nöte, mit denen seine Familie und andere konfrontiert waren – obdachlos, unzureichende Nahrung oder Wasser, keine Medikamente und jetzt eisige Kälte; während er sprach, summten im Hintergrund israelische Drohnen. Sha’ban, der älteste Sohn, hatte seiner Familie ein Zelt gegen die Kälte gebaut und eine GoFundMe-Kampagne mit dem Titel „Von der Verzweiflung zur Hoffnung“ gestartet, damit sie nach Ägypten fliehen konnten. „In Gaza sterben Träume“, schrieb er. „Jede Vertreibung hinterlässt ein weiteres Fragment unserer zerschmetterten Seelen.“

Vor dem Krieg spielte Sha’ban gerne Gitarre und träumte davon, Arzt zu werden. Seine Eltern prahlten gerne damit, dass er auch den Koran auswendig gelernt hatte. Im Lager, inmitten der israelischen Bombenangriffe, spendete er Blut, arbeitete ehrenamtlich in einer Freiluftklinik und lief oft im Lager herum, um nach einem Internet-Signal zu suchen, damit er weiter lernen konnte. Immer wieder entkam er dem Tod. Am 6. Oktober betete er in einer nahe gelegenen Moschee, als diese von einer weiteren von Israel abgefeuerten Bombe getroffen wurde, die von den USA hergestellt worden war. Dabei wurden mindestens 20 Menschen getötet und Sha’ban unter den Trümmern begraben, aber Passanten gruben ihn aus: „Ich sah den Tod in meinen Augen“, schrieb er. „Sie holten mich aus den Trümmern; ich blutete, war verletzt – alles wie ein Traum.“ Er wurde wegen Kopf- und Lungenverletzungen nach Al-Aqsa gebracht, hinter einem Ohr elf Mal genäht und kehrte in das Zelt seiner Familie zurück, wo man ihm eine Infusion verabreichte. Er schlief in der Nacht des 14. Oktobers, als israelische Bomben den Hof bombardierten und ein Inferno auslösten, das Berichten zufolge durch Gaskochkanister, die Sekundärexplosionen auslösten, das Lager verwüstete.

Ein grausiges Video, das von Augenzeugen veröffentlicht wurde, zeigt Sha’ban in einer feurigen Silhouette, seinen erhobenen Arm noch mit seiner Infusion verbunden, schreiend, sich windend, verzweifelt versuchend, sich zu befreien. Einige in der Menge hielten seinen 16-jährigen Bruder zurück, der sich bemühte, in das Feuer zu greifen, um zu helfen: „Derjenige auf dem Video ist mein Bruder Sha’ban. Er schrie: ‚Jemand muss mich retten!‘“ Ihr Vater Ahmed al-Dalou, der schwere Verbrennungen erlitt, aber überlebte, sagte später, er sei losgeeilt, um seine jüngeren Kinder zu retten, habe aber gedacht, Sha’ban könne sich selbst befreien. Bei dem Brand kamen Sha’ban und seine Mutter, Umm Sha’baan (38), sowie mindestens drei weitere Menschen ums Leben; über 65 wurden verletzt. Einige Tage später erlag auch Sha’bans zehnjähriger Bruder Abdul seinen Verletzungen. Bei seiner Beerdigung trauerte der Vater mit Verbänden um seinen kleinen Sohn. „Es gibt kein Bewusstsein oder Menschlichkeit“, klagte er. „Mein kleiner Junge. Er war nicht schuldig.“ Am Mittwoch, dem 20. Geburtstag von Sha’ban, sagte Ahmed: „Sha’ban wird seinen Geburtstag mit seiner Mutter im Himmel feiern.“ Und jetzt auch noch mit seinem jüngeren Bruder.

Das Video, in dem Sha’ban in Flammen steht und seinen eingeklemmten Arm hochhält, wurde millionenfach angesehen. Inmitten der weit verbreiteten Empörung sagte ein Sprecher der israelischen Armee, ohne Beweise vorzulegen, das Krankenhaus sei ein „Kommando- und Kontrollzentrum“ der Hamas gewesen und sie hätten „einen präzisen Schlag gegen Terroristen ausgeführt“. Die Behauptung klang grotesk hohl. „Das ist Zionismus. Das ist Israel, das sich verteidigt“, schrieb Dilly Hussain über Bildern der sengenden Flammen, die Sha’ban verschlangen. „Finanziert und bewaffnet von den USA und diplomatisch geschützt vom Westen„ – “Tag für Tag.“ Viele Reaktionen waren voller Wut. Der Aktivist Philip Proudfoot, der Sha’ban als „einen freundlichen Menschen mit dem Traum von einem normalen Leben“ in Erinnerung hatte, sagte: „Möge sein Mord jeden westlichen Politiker, der Völkermord ermöglicht, für den Rest seines Lebens verfolgen.“ Die berechtigte Wut richtete sich oft treffend gegen ein mitschuldiges Amerika, das das Gemetzel nicht nur finanziert, sondern auch seinem Hauptverantwortlichen öffentlich Beifall gespendet hat. „Sie verbrennen Menschen bei lebendigem Leib“, schrieb Sonny Bill Williams, „aber einige von Ihnen haben immer noch Angst, ihre Meinung zu sagen.“

Stunden nach dem Auftauchen des Filmmaterials legten über 500 Juden und ihre Verbündeten die New Yorker Börse, das Zentrum des globalen Kapitals, lahm, um von den USA zu fordern, Israel nicht länger zu bewaffnen und unter dem moralischen Deckmantel der jüdischen „Sicherheit“ nicht länger von einem Völkermord zu profitieren. „Mit Entsetzen und Schmerz weigern wir uns, unsere Geschichte, Identität und Traditionen für Massaker an Palästinensern zu missbrauchen.“ Sie wiesen darauf hin, dass die einzige Bedingung für die 18 Milliarden US-Dollar an US-Geldern für Israel nicht darin besteht, wie diese Bomben eingesetzt werden, sondern wo sie gekauft werden – von US-Waffenherstellern, die derzeit „atemberaubende“ Gewinne verzeichnen, von denen viele an Mitglieder des Kongresses gehen. Unter den über 200 Personen, die bei der Aktion festgenommen wurden, befanden sich Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Die gesamte Familie von Elena Stein von der Jewish Voice For Peace wurde in ihrem litauischen Schtetl massakriert; nur ihre Großmutter, die nicht zu Hause war, überlebte. „Wo waren die Nachbarn?“, fragt Stein. „Als die New Yorker Polizei mich an Armen und Beinen aus dem Haus schleppte, spürte ich meine jüdischen Vorfahren in meinem Rücken … Wir sagen jetzt mit mehr Überzeugung denn je, dass wir uns weigern, Nachbarn zu sein, die einfach nur zusehen.“

Nach einem Jahr des Völkermords, der live in die Welt übertragen wurde, hoffen einige, dass „dieses besondere Grauen“, der grausige Anblick von Sha’ban, „der an einen Tropf angeschlossen ist, während von den USA gelieferte israelische Bomben um ihn herum Feuer entfachen“, den Lärm durchbrechen könnte – ein schreckliches, prägendes Bild, wie das verstümmelte Gesicht von Emmett Till, das seine Mutter entschlossen der Welt zeigte, oder das weinende Napalm-Mädchen aus dem Vietnamkrieg, das „uns zu unserer gemeinsamen Menschlichkeit zurückbringt“. „Das ist es, was wir jetzt für Gaza brauchen“, sagt Zak Witus. ‚Wir müssen sehen und glauben.‘ ‚Sein Name war Sha’ban‘, schrieb Dr. Omar Suleima. ‚Er wurde von seiner Familie und seinen Freunden geliebt und konnte den Koran auswendig. Er wurde nach dem Monat in der islamischen Tradition benannt, der als der vergessene Monat bezeichnet wird. Sein Name war Sha’ban. Möge er niemals vergessen werden.‘ Dr. Jennifer Cassidy wiederholte ihn: „Sagt seinen Namen – Sha’ban. Der Mann, der Mensch, die Seele hinter dem Foto, das auf der ganzen Welt zu sehen ist. Das Wort Kriegsverbrechen reicht nicht aus, um dies zu beschreiben. Er ist keine Nummer. Sein Name war Sha’ban. Möge er in Frieden ruhen und an Macht gewinnen.“

Sha’ban Al Dalou mit seiner Familie, bevor der israelische Völkermord begann. Foto von Instagram via @shabanahmed19

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …