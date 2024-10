https://english.almayadeen.net/articles/analysis/zionist-cutouts-and-intermediaries



Zionistische Strohmänner und Mittelsmänner

Von David Miller

Quelle: Al Mayadeen English

21. Oktober 2024

„Facts for Peace“ des Immobilienmilliardärs Barry Sternlicht ist nur eine der verdeckten Operationen, mit denen die Zionisten den Widerstand gegen den Völkermord in Palästina eindämmen wollen.

Immobilien-Milliardär Barry Sternlicht (Illustration: Ali Al-Hadi Shmiess – Al Mayadeen English)

„Fakten für den Frieden“ ist eine weitere verdeckte Operation, die von Elementen der zionistischen Bewegung ins Leben gerufen wurde, in diesem Fall von fanatischen zionistischen Milliardären.

Die US-Nachrichtenseite Semafor berichtete erstmals am 9. November letzten Jahres über diese Bemühungen unter der Überschrift ‚Milliardäre diskutieren über 50 Millionen Dollar teuren Anti-Hamas-Medien-Blitz‘.

Der Immobilien-Milliardär Barry Sternlicht rief die Kampagne in den Tagen nach den Angriffen vom 7. Oktober in „Israel“ ins Leben. In einer E-Mail bat er Dutzende der reichsten Menschen der Geschäftswelt um Spenden in Höhe von jeweils 1 Million US-Dollar.

Er schrieb, dass er mit dem Eigentümer von CNN, David Zaslav, „ein großartiges Gespräch“ über die Aktion geführt habe und dass der CEO von Endeavor und Talentagent Ari Emanuel sich bereit erklärt habe, die Kampagne zu koordinieren, obwohl Sprecher beider Männer sagten, dass sie derzeit nicht involviert seien.

Die E-Mail wurde an mehr als 50 bekannte Namen geschickt, darunter der Medienmogul David Geffen (322 auf der Forbes-Liste der Milliardäre 2024), die Investoren Michael Milken (424) und Nelson Peltz (1851) sowie die Tech-Koryphäen Eric Schmidt (94) und Michael Dell (16). Insgesamt haben die Empfänger ein Nettovermögen von fast 500 Milliarden US-Dollar, wie aus Daten von Bloomberg und Forbes hervorgeht.

Natürlich handelt es sich bei all diesen Namen um jüdische Milliardäre, und ein solches Unterfangen wird natürlich dadurch erleichtert, dass Juden überproportional häufig Milliardäre sind. Sieben der elf reichsten Milliardäre im Jahr 2024 sind Juden: Larry Ellison (3), Larry Page (5), Sergey Brin (7), Mark Zuckerberg (8), Steve Ballmer (9), Michael Bloomberg (10) und Michael Dell (11). Alle scheinen Zionisten zu sein. Insgesamt gab es laut Forbes im Jahr 2022 weltweit 2.668 Milliardäre, von denen 267 jüdisch waren, was insgesamt 10 % entspricht. Juden machen 0,2 % der Weltbevölkerung aus, was bedeutet, dass sie pro Kopf der Bevölkerung um den Faktor 50 überrepräsentiert sind. Im Gegensatz dazu ist die einzige andere Gruppe, die überrepräsentiert ist, die der Weißen (die „europäischer Abstammung“ sind). Sie machen etwa 16 % der Weltbevölkerung aus, aber 65 % der Milliardäre, was einer Überrepräsentation von etwas mehr als dem Vierfachen entspricht.

In seiner E-Mail schrieb Sternlicht, dass er versuche, 50 Millionen Dollar von der Gruppe zu sammeln und eine entsprechende Spende von einer großen jüdischen Wohltätigkeitsorganisation für eine Medienkampagne zu erhalten, um „die Hamas zu definieren“ als „nicht nur den Feind Israels, sondern auch der Vereinigten Staaten“.

Anfang November hatte die Gruppe mehrere Millionen Dollar gesammelt, Josh Vlasto, einen ehemaligen Berater von Senator Chuck Schumer und Gouverneur Andrew Cuomo, als Berater eingestellt und im Stillen eine Website (factsforpeace.org) gestartet.

Das Bureau of Investigative Journalism berichtete später im November, dass „eine millionenschwere Kampagne, die die Pro-Palästina-Bewegung angreift, im vergangenen Monat mehr als 370.000 Dollar für virale Werbung auf Facebook und Instagram ausgegeben hat, ohne offenzulegen, woher das Geld stammt.

Vlastos Name fehlt in der Auflistung von Facts for Peace für die Facebook- und Instagram-Anzeigen und auf der Website von Facts for Peace, aber Rückwärtssuchen nach der in Metas Anzeigenbibliothek registrierten Nummer weisen auf Vlasto hin, und die Nummer ist auch als Nummer für seine PR-Firma Bamberger & Vlasto aufgeführt.“

Fulfill the Promise LLC wurde am 15. September 2022 gegründet. Am 16. Oktober 2023 wurde sie in Change the Narrative Coalition LLC umbenannt und am 16. Oktober in Facts for Peace.

Über die Barry S Sternlicht Foundation hat Sternlicht im Jahr 2022 die Organisation Birthright, die Anti-Defamation League (ADL), das American Jewish Committee (AJC), den Likudnik-Thinktank Foundation for Defense of Democracies und die völkermörderische Chabad Lubavitch Sekte finanziert.

„Fakten für den Frieden“ ist nur eine der verdeckten Operationen, die von den Zionisten eingesetzt werden, um den Widerstand gegen den Völkermord in Palästina zu dämpfen. Es gibt noch viele weitere.

Eine ‚mysteriöse israelische politische Marketingfirma mit geringer Online-Präsenz‘ namens STOIC soll im Mittelpunkt einer weiteren geheimen Informationsoperation stehen, bei der KI eingesetzt wird, um zynische und irreführende Inhalte zu produzieren. Berichten zufolge sind die Botschaften ‚zutiefst islamfeindlich und gegen Einwanderer gerichtet‘. An der Kampagne sind scheinbar unabhängige Websites beteiligt, die keine offensichtlichen Verbindungen zueinander aufweisen.

Eine Website namens Good Samaritan kartierte und bewertete amerikanische Universitäten nach der Anzahl der angeblichen antisemitischen Vorfälle auf ihren Campus. Eine Untersuchung des Codes der Website ergab, dass sie einzigartige Merkmale von Websites enthielt, die zuvor aufgedeckt worden waren. Eine Netzwerkanalyse ergab, dass andere Websites dieselbe IP verwendeten, die alle auf STOIC zurückgeführt werden konnten.

Dazu gehörten die folgenden:

United Citizens for Canada verfügte über mehrere Social-Media-Konten und verbreitete in großem Umfang islamfeindliches Material, darunter Behauptungen, dass muslimische Einwanderer eine Bedrohung für Kanada darstellten.

Eine weitere Website war die Website Arab Slave Trade, die fast vollständig aus Wikipedia kopiert wurde und sich an schwarze Amerikaner richtete, um die Idee zu verbreiten, dass Araber Sklavenhändler in Afrika gewesen seien.

Eine andere Website namens Serenity Now bezeichnete sich selbst als anarchistisch. Sie versuchte, junge Amerikaner davon zu überzeugen, sich der Gründung eines palästinensischen Staates zu widersetzen, da „Staaten von Menschen geschaffene Strukturen sind“ und ein palästinensischer Staat „den Zielen der progressiven Bewegung schaden würde“.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Zionisten bereit sind, jede Ideologie zu übernehmen, solange sie sie als nützlich erachten, um der Bewegung gegen Völkermord und dem zunehmenden Konsens, dass der Zionismus nicht reformierbar ist, entgegenzuwirken.

Ungewöhnlicherweise wurde diese Operation zum Teil vom Social-Media-Riesen Meta und von Open AI aufgedeckt, die feststellten, dass ihre Software ChatGPT zur Generierung problematischer Inhalte verwendet wurde.

Sie bestätigten die Existenz der Einflussnahme und schrieben sie dem israelischen Unternehmen STOIC zu.

Aber sind diese scheinbar unabhängigen Bemühungen zur Manipulation und Täuschung wie Facts for Peace und die verdeckten Anzeigen tatsächlich mit dem Regime verbunden? Es scheint so.

Es wird berichtet, dass die verdeckte STOIC-Kampagne mit 2 Millionen US-Dollar vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten finanziert wurde, das kürzlich die Verantwortung für die öffentliche Diplomatie übernommen hat. Es ist immer noch nicht klar, welcher staatliche Vermittler den Auftrag erhalten und an STOIC weitervergeben hat.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es mit Voices of Israel in Verbindung steht, dem „gemeinnützigen“ Unternehmen, das vom Regime genutzt wird, um das US-amerikanische Foreign Agents Registration Act zu umgehen.

Die Kampagne „Fakten für den Frieden“ scheint ebenfalls damit in Verbindung zu stehen, da sie mit dem Außenministerium zusammenarbeitet und ein anderes Regime die Bewegung zur Bekämpfung des Antisemitismus ausgeschlossen hat, die dafür verantwortlich ist, 50 % der Kosten aller Kampagnen mit dem Ministerium zu decken, während der Bieter die anderen 50 % bereitstellt.

Das geheimniskrämerische und mit Geheimdiensten verbundene Ministerium für strategische Angelegenheiten ist vielleicht nicht mehr für die globalen zionistischen Desinformationsbemühungen verantwortlich, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht lebendig und gut sind und an vielen Orten auf der Welt unter der Obhut des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten im Verborgenen lauern.

ist investigativer Journalist, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

Übersetzt mit Deepl.com

