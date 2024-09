https://strategic-culture.su/news/2024/09/27/un-abject-failure-has-one-primary-cause-western-imperialism/



Das klägliche Versagen der UNO hat eine Hauptursache – den westlichen Imperialismus

27. September 2024

© Foto: SCF

Die Welt wird an den Rand eines Dritten Weltkriegs gedrängt, der die endgültige Zerstörung des Planeten und der Menschheit bedeuten könnte.

Diese Woche fand die 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen am Rande eines Weltkriegs statt. Dies sollte Anlass sein, innezuhalten und sich zu fragen, warum eine Organisation, die vor 79 Jahren am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, um künftige Kriege zu verhindern, so gescheitert ist.

Der ungezügelte westliche Imperialismus ist und war schon immer die Wurzel der globalen Gefahr und der Ohnmacht der UNO.

Der Zweite Weltkrieg besiegte bestimmte Formen des Imperialismus – Nazi-Deutschland und Japan. Er konnte jedoch die Krankheit des Imperialismus nicht ausrotten, die sich bald in Form der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Partner ausbreitete.

Zwei gleichzeitig stattfindende Konflikte drohen, außer Kontrolle zu geraten und sich zu internationalen Kriegen auszuweiten. Im Nahen Osten droht die mutwillige Aggression Israels gegen den Libanon die gesamte Region in einen offenen Konflikt zu stürzen. Das groß angelegte Massaker an Zivilisten durch das israelische Regime in Gaza im vergangenen Jahr – das nun auf den Libanon ausgeweitet wurde – ist ein teuflischer Affront gegen die UNO und das Völkerrecht.

Eine größere Gefahr für den Weltfrieden stellt der Konflikt in der Ukraine dar, der größte Krieg auf dem europäischen Kontinent seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieser Konflikt geht in sein drittes Jahr. Er wird von den Vereinigten Staaten und den NATO-Mächten, die alles daran gesetzt haben, den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu eskalieren, anstatt eine diplomatische Lösung zu suchen, rücksichtslos angeheizt.

Auf der UN-Generalversammlung stellten sich die westlichen Staats- und Regierungschefs auf, um den drohenden Krieg zu beklagen. Dabei haben sie beide Konflikte systematisch angeheizt. Ihre Heuchelei ist widerlich.

Während US-Präsident Joe Biden diese Woche behauptete, sich für den Weltfrieden einzusetzen und zur Zurückhaltung aufrief, genehmigten die Vereinigten Staaten zusätzliche Militärlieferungen in Höhe von jeweils 8 Milliarden US-Dollar an Israel und die Ukraine. Andere westliche Staats- und Regierungschefs wie der Franzose Macron und der Brite Starmer sind für ihre Doppelzüngigkeit und Doppelmoral ebenso verachtenswert. Sie alle haben den Völkermord in Gaza und die Aggression gegen den Libanon durch ihre unerschütterliche Unterstützung für das israelische Regime ermöglicht.

Die Vereinigten Staaten und die westlichen Verbündeten – unter dem Dach der NATO-Militärorganisation – haben in den letzten zwei Jahren fast 200 Milliarden Dollar an Waffen und anderer Hilfe in die Ukraine geschleust, um einen sinnlosen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Das zynische Gerede über die „Verteidigung der Demokratie“ ist eine widerliche Tarnung für die eigentliche Absicht, Russland strategisch zu besiegen, wie westliche Staats- und Regierungschefs zuweilen ungeschickt zugegeben haben.

In ihrer Besessenheit, Russland zu unterwerfen, treiben die westlichen Mächte eine wahnsinnige Eskalation voran, um der Ukraine den Einsatz von Langstrecken-NATO-Raketen für Tiefschläge auf russisches Territorium zu ermöglichen. Moskau warnte diese Woche, dass ein solcher Angriff einen nuklearen Flächenbrand auslösen könnte. Als Reaktion auf die anhaltenden Provokationen überarbeitet der Kreml seine nukleare Verteidigungsdoktrin in einer Weise, die Stellvertreterangriffe des Westens mit nuklearer Vergeltung ahnden würde. Es ist nicht klar, ob die westlichen Feinde Russlands die ultimative Gefahr erkennen werden. Es ist jedoch sicherlich alarmierend, dass bestimmte westliche Amtsträger wie der US-Außenminister Antony Blinken die rationale Warnung Russlands als „nukleares Säbelrasseln“ abwerten.

Ein Atomkrieg entsteht auch durch die Spannungen, die die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner gegenüber China provozieren. Washington schickt weiterhin große Waffenlieferungen in das chinesische Gebiet Taiwan, um Chinas Souveränität zu untergraben. Die USA und ihre Verbündeten haben die Marinepatrouillen in der Taiwanstraße verstärkt. Erst diese Woche hat Japan – der imperialistische Aggressor aus dem Zweiten Weltkrieg – in Begleitung amerikanischer Verbündeter, Australiens und Neuseelands erstmals eine Kampfpassage in der Meerenge durchgeführt.

Es ist verabscheuungswürdig, dass westliche Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung aufstehen und ihre Sorge um Frieden und Demokratie verkünden können, wenn sie und ihre herrschenden Klassen doch die eigentlichen Protagonisten sind, die das Völkerrecht und die UN-Charta angreifen.

Es ist kein Geheimnis, warum die Vereinten Nationen es nicht geschafft haben, den Frieden zu wahren. Die westlichen imperialistischen Mächte, angeführt von den Vereinigten Staaten, haben systematisch jeden Anschein einer internationalen Ordnung zerstört – ironischerweise während sie fromm die Heiligkeit einer „regelbasierten Ordnung“ verkündeten.

Die Vereinten Nationen wurden auf den Trümmern und in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs gegründet. Die hohen Prinzipien, die die UNO definieren sollten, wurden von Anfang an nie respektiert. Die UNO wurde in den letzten 79 Jahren durch die zersetzende Doppelzüngigkeit und Kriminalität des westlichen Imperialismus zersetzt.

Auf der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco schwärmte der damalige US-Präsident Harry Truman von Idealen und Tugend. Er appellierte an die Konferenz und sagte: „Lasst uns für den Frieden arbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass ein weiterer Krieg unmöglich ist.“

Er fügte hinzu: “Diese großen Staaten haben zwar eine besondere Verantwortung für die Durchsetzung des Friedens, aber ihre Verantwortung beruht auf der Verpflichtung aller Staaten, ob groß oder klein, keine Gewalt in den

internationalen Beziehungen anzuwenden, es sei denn zur Verteidigung des Rechts. Die Verantwortung der großen Staaten besteht darin, den Völkern der Welt zu dienen und sie nicht zu beherrschen.“

Truman verurteilte Nazi-Deutschland und das faschistische Japan sowie den ruchlosen Grundsatz „Macht geht vor Recht“.

Es handelte sich um einen dreisten Betrug ungeheuren Ausmaßes durch eine selbsternannte „Großmacht“.

Weniger als vier Monate nach seiner Rede im April 1945 ordnete Truman den Atombombenabwurf auf Japan an, bei dem über 200.000 Menschen getötet wurden – ein völlig unnötiger Einsatz von völkermörderischem Massenterrorismus. Fünf Jahre später verletzten die Vereinigten Staaten erneut die Genfer Konventionen, indem sie während des Koreakrieges (1950–1953) Millionen koreanischer Zivilisten durch wahllose Luftangriffe ermordeten. Nur wenige Jahre später wiederholten die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner denselben völkermörderischen Krieg in Vietnam, Laos und Kambodscha.

In den letzten acht Jahrzehnten haben die Vereinigten Staaten unter verschiedenen Vorwänden einen Krieg nach dem anderen in jedem Winkel der Erde geführt. Kampf gegen den Kommunismus, Krieg gegen Drogen, Krieg gegen den Terror, Schutz der Menschenrechte, Verteidigung der Demokratie, Verhinderung von Massenvernichtungswaffen und so weiter. Wie verachtenswert lächerlich und ermüdend.

Keine andere Nation auf der Welt hat das Völkerrecht und die Rechte anderer Nationen mehr verletzt als die Vereinigten Staaten in ihrem kriminellen Streben nach globaler Vorherrschaft. Bei diesem kriminellen Ziel wurden sie von westlichen Handlangern unterstützt, vor allem von Großbritannien und anderen europäischen Mitgliedern der NATO-Achse.

Westliche Medien und Historiker werden sagen, dass die UNO jahrzehntelang durch den Kalten Krieg und die Ausübung des Vetorechts durch die Sowjetunion im Sicherheitsrat ausgebremst wurde.

Die Wahrheit ist, dass die UNO und ihre Charta, die den Weltfrieden regeln soll, von den Vereinigten Staaten kontinuierlich beschmutzt wurden. Die Ursache liegt im imperialistischen System, in dem die USA die Exekutivgewalt innehaben. Dieses System basiert auf Ausbeutung und Gewalt gegen andere durch diejenigen, die glauben, das außergewöhnliche Privileg zu besitzen, dass Macht Recht ist. So viel zu Trumans Ermahnung.

Der Imperialismus stachelte den Ersten und Zweiten Weltkrieg an. Der Frieden setzte sich nicht einfach durch, nur weil Nazi-Deutschland und Japan 1945 besiegt wurden. Andere Nationen übernahmen den Mantel des Imperialismus und heute können wir das barbarische Böse dieses Systems überall um uns herum sehen.

Die Welt wird an den Rand eines Dritten Weltkriegs gedrängt, der die endgültige Zerstörung des Planeten und der Menschheit bedeuten könnte.

Um die Worte von Harry Truman zu zitieren: „Wenn wir nicht gemeinsam sterben, müssen wir gemeinsam in Frieden leben.“ Was Truman jedoch nie hinzugefügt hätte, ist, dass der Schlüssel zu einem Leben in Frieden darin besteht, den westlichen Imperialismus endgültig zu besiegen.

Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …