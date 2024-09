Israel hat 21 Mitglieder meiner Familie in Gaza getötet – Lowkey trifft Ahmed al-Naouq

https://www.mintpressnews.com/israel-killed-21-members-of-my-family-in-gaza-lowkey-meets-ahmed-al-naouq/288366/



Der MintPress-Podcast „The Watchdog“, moderiert vom britisch-irakischen Hip-Hop-Künstler Lowkey, untersucht Organisationen, über die es im öffentlichen Interesse liegt, Bescheid zu wissen – darunter Geheimdienste, Lobbyisten und Interessengruppen, die politische Entscheidungen beeinflussen, die die Meinungsfreiheit einschränken und gegen Andersdenkende gerichtet sind. „The Watchdog“ geht gegen den Strich, indem er Geschichten beleuchtet, die von den Mainstream- und Unternehmensmedien weitgehend ignoriert werden.

In weniger als einem Jahr hat Israel es geschafft, Gaza in Schutt und Asche zu legen. Eine aktuelle Schätzung eines globalen Gesundheitsexperten deutet darauf hin, dass etwa 335.000 Menschen in Gaza durch die israelischen Angriffe getötet worden sein könnten.

Heute spricht „Watchdog“-Moderator Lowkey mit einem der Überlebenden der israelischen Bombenangriffe, Ahmed al-Naouq. Ahmed al-Naouq wuchs im Zentrum von Gaza auf und zog nach Großbritannien, um die Universität Leeds zu besuchen. Im Jahr 2015 war er Mitbegründer von „We Are Not Numbers“, einer gemeinnützigen Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, der Welt die Geschichten der Palästinenser zu erzählen.

Für al-Naouq begann die Trauer sofort. „Am 7. Oktober wurde das Haus meiner Verlobten bombardiert, und sie verlor ihren Bruder“, erzählte er Lowkey und fügte hinzu:

Wir hatten Glück, denn nur zwei Tage vor dem Krieg gelang es ihr, aus Gaza zu fliehen und mich zu treffen. Und ich weiß, dass alle am ersten Tag des Krieges getötet worden wären, wenn sie nicht mit ihren Eltern gereist wäre.“

Für Lowkey hat der israelische Angriff auf Gaza historische Ausmaße. Er verglich ihn mit der mongolischen Invasion Bagdads im 13. Jahrhundert, da er Tausende Jahre Zivilisation zerstörte. Was getan wurde, so Lowkey, sei so gewalttätig gewesen, nicht nur physisch, sondern auch kulturell, dass es fast unvergleichlich sei. Über al-Naouq bemerkte Lowkey, dass seine Geschichte

uns wirklich zeigt, wie Palästinenser in Gaza ihrer Menschlichkeit beraubt und in industriellem Maßstab getötet wurden. Und sie ist ein Zeugnis des Überlebenswillens, ungeachtet der Schikanen, des Gangstertums und der Einschüchterung durch das zionistische Projekt.“

Al-Naouq, ein ausgebildeter Journalist, kritisierte die irreführende Berichterstattung der westlichen Medien über die Angriffe und erklärte:

Die Medien kümmern sich nicht um ihr eigenes Publikum. Es ist ihnen egal, ob sie die Wahrheit kennen oder nicht. Sie verfolgen ihre eigenen Interessen. Und diese Interessen stimmen eindeutig nicht mit der Wahrheit überein, also stellen wir das in Frage, indem wir unsere eigenen Geschichten schreiben.“

Nach fast zwölf Monaten Bombardierung gibt es kaum Anzeichen dafür, dass diese Angriffe nachlassen, vor allem, weil westliche Regierungen Israel weiterhin mit den High-Tech-Waffen beliefern, die es benötigt, um seine Aktionen fortzusetzen und in internationalen Gremien wie den Vereinten Nationen zu verteidigen.

Israel hat kürzlich seine Angriffe auf den Libanon und Syrien verstärkt, wobei die Hisbollah und die Widerstandskräfte im Irak mit gleicher Münze heimzahlen wollen. Die Vereinigten Staaten haben unterdessen ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt und den Flugzeugträger U.S.S. Harry S. Truman ins Mittelmeer geschickt, um Israel ihre Unterstützung zu zeigen. Die Zahl der US-Truppen in der Region liegt nun bei über 50.000.

Damit droht ein größerer Krieg, was bedeutet, dass Geschichten wie die von al-Naouq tragischerweise noch häufiger werden.

Sehen Sie sich unbedingt das vollständige Interview an, um die einzigartige Erfahrung eines Bewohners des Gazastreifens aus erster Hand zu hören, der den israelischen Angriff miterlebt hat.

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker und politischer Aktivist. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, der Palestine Solidarity Campaign, des Racial Justice Network und des von Jeremy Corbyn gegründeten Peace and Justice Project. Er hat auf Bühnen von der Oxford Union bis zur Royal Albert Hall und Glastonbury gesprochen und performt. Auf seinem neuesten Album Soundtrack To The Struggle 2 sind Noam Chomsky und Frankie Boyle zu hören, und es wurde millionenfach gestreamt.

