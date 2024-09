https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-criminal-and-deafening-silence-on-lebanon-is-reprehensib



Das kriminelle und ohrenbetäubende Schweigen zum Libanon ist verwerflich

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Hätten solche Luftangriffe gegen „Israel“ stattgefunden, wäre die Reaktion eine ganz andere gewesen, und Aufrufe zur Sanktionierung, diplomatischen Isolierung und strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen wären die Standardvorgehensweise westlicher Regierungen gewesen.

„Israels“ Bestreben, seinen Schauplatz des Völkermords zu erweitern und den Nahen Osten zu destabilisieren, wurde durch seine unerbittliche Bombenkampagne im Libanon deutlich. Angriffe im ganzen Land, einschließlich der Hauptstadt Beirut, haben Hunderte von Toten gefordert, darunter auch Frauen und Kinder, und sind ein klassisches Beispiel für Aggression gegen einen anderen souveränen UN-Mitgliedstaat.

Diese Grausamkeit des Netanjahu-Regimes hat den Mythos entlarvt, dass „Israel“ ein „zivilisiertes Land“ sei, das sich an demokratische Normen hält und das sogenannte Recht hat, sich gegen libanesische Aggressionen zu verteidigen. Tatsächlich zeigt dies, dass „Israel“ ein paranoider, aggressiver und schurkischer Staat ist, der sich bequem über das Völkerrecht hinwegsetzt, indem er einen anderen souveränen Staat angreift.

Während „Israels“ Aggression gegen das libanesische Volk auf der UNGA-Sitzung 2024 weithin verurteilt wurde, ist die kriminelle Gleichgültigkeit und das ohrenbetäubende Schweigen westlicher Regierungen angesichts der Verletzung der libanesischen Souveränität und der Tötung libanesischer Menschen durch „Israel“ bezeichnend.

Angriffe auf den Libanon sind Terrorismus – wo bleibt die Verurteilung?

Bisher geht es im Westen um die Dringlichkeit der Umsetzung eines Waffenstillstands, was zweifellos wichtig ist. Israels Luftangriffe und Pager-Angriffe bedeuten jedoch, dass Netanjahu Krieg gegen ein anderes souveränes Land führt, dessen Bevölkerung massakriert und seine Bevölkerung unterjocht. Der Vorstoß für einen Waffenstillstand wird auch überflüssig, da Netanjahu ihn beiseitegeschoben hat und mehr daran interessiert ist, die Bevölkerung des Libanon zu zerstören und zu vertreiben.

Die Handlungen „Israels“ stellen eindeutig Terrorismus dar, da seine Angriffe auf den Libanon mehrere internationale Verträge und Protokolle verletzen, die das zionistische Regime unterzeichnet hat.

Doch abgesehen von den Forderungen nach einem Waffenstillstand gibt es keinen Aufschrei oder Aufruf, das Terrorregime zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Unterstützung der USA bleibt bestehen

Bei genauer Betrachtung sind mehrere Aktionen „Israels“ nach dem humanitären Völkerrecht illegal. Nehmen wir Artikel 7 (2) des geänderten Protokolls II des Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen, das den Einsatz von Sprengfallen, die Zivilisten anlocken, oder den Einsatz von Bomben mit unbekannten genauen Zielorten verbietet. Die Angriffe mit Pager auf den Libanon, die Hunderte von Toten und Tausende von Verletzten forderten, stellen einen Verstoß gegen das geänderte Protokoll dar.

Dennoch gibt es keine Forderungen, „Israel“ zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl die Vereinten Nationen die Bombenanschläge als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht verurteilen. Ein solcher Terrorismus veranlasste lediglich den Hauptförderer und Unterstützer „Israels“ bei seinen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Vereinigten Staaten, sein uneingeschränktes Bekenntnis zum Völkermord „Israels“ zu bekräftigen. Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte beispielsweise, dass die Vereinigten Staaten dem Netanjahu-Regime weiterhin Militärhilfe leisten werden, obwohl er auf einer Pressekonferenz gefragt wurde, was die amerikanischen „roten Linien“ bei der Hilfe für „Israel“ seien. Austin blieb dabei, dass die Vereinigten Staaten trotz der Entwicklungen im Libanon die Finanzierung „Israels“ nicht einstellen werden. Dies kommt daher, dass „Israel“ sich ein Hilfspaket in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar gesichert hat, mit dem es seine Angriffe auf das libanesische Volk weiter finanzieren kann.

Die Wahrheit ist, dass Angriffe auf die Hisbollah oder das libanesische Volk nicht zu einer diplomatischen Reaktion geführt haben, die „Israel“ tadelt und Sanktionen gegen das Netanjahu-Regime fordert, was im Falle der Vereinigten Staaten nicht zu erwarten wäre. Außerdem hat kein amerikanischer Regierungsvertreter Pläne für einen Besuch im Nahen Osten angekündigt, um die Spannungen abzubauen, obwohl die jüngsten Angriffe auf den Libanon fast die Hälfte der Opfer forderten, die während des 33-tägigen Krieges von 2006 zu beklagen waren. Ein Großteil davon ist auf die Besessenheit der Biden-Regierung zurückzuführen, „Israel“ im Vorfeld der US-Wahlen diplomatisch, wirtschaftlich und militärisch Rückendeckung zu geben, da die Demokratische Partei angesichts der zunehmenden Unzufriedenheit in den Vereinigten Staaten eine weitere Amtszeit anstrebt.

Doppelmoral

Amerikanische Verbündete wie Deutschland, Italien und Australien sind da nicht anders. Die Reaktion auf die Pager- und Luftangriffe „Israels“ auf den Libanon war der Vorstoß für einen 21-tägigen Waffenstillstand, der vom Netanjahu-Regime kategorisch abgelehnt wurde. Das Problem ist, dass solche Vorstöße heuchlerisch sind, da keiner dieser Staaten ein Ende der Besetzung des Gazastreifens durch „Israel“ gefordert oder Maßnahmen ergriffen hat, um das Gedeihen des israelischen Siedlungsunternehmens zu verhindern. „Israel“ generiert weiterhin Einnahmen, um seine Angriffe auf unschuldige libanesische und palästinensische Zivilisten zu finanzieren, und zwar mit Unternehmen wie dem deutschen Medienriesen Axel Springer, der auch Monate nach Beginn des Völkermords noch Geschäfte mit Siedlungen tätigt.

Was die diplomatischen Reaktionen auf die Aggression gegen den Libanon betrifft, so wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Dies lässt sich beispielsweise mit der Reaktion des Westens auf die Militäroperation Russlands in der Ukraine vergleichen, bei der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten konsequent Sanktionen gegen das Putin-Regime forderten und versuchten, Moskau diplomatisch zu isolieren. Wenn jedoch „Israel“ den Libanon (einen souveränen UN-Mitgliedstaat) angreift und unschuldige Bürger massakriert, bleiben dieselben Vereinigten Staaten zusammen mit ihren Verbündeten der Notlage der libanesischen Bürger gegenüber weitgehend gleichgültig. Hätte es solche Luftangriffe gegen „Israel“ gegeben, wäre die Reaktion eine ganz andere gewesen, und Aufrufe zu Sanktionen, diplomatischer Isolierung und Strafverfolgung der Verantwortlichen wären die Standardvorgehensweise westlicher Regierungen gewesen. Es hätte einen lauten westlichen Aufschrei und einen vollständigen Boykott des Libanon gegeben, der bereits unter zahlreichen Sicherheits- und Wirtschaftsproblemen leidet.

Wenn es jedoch darum geht, dass „Israel“ das libanesische Volk angreift, herrscht ein kriminelles und ohrenbetäubendes Schweigen seitens der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten.

Das ist einfach verwerflich.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern sind ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Übersetzt mit Deepl.com

