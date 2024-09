https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-airstrikes-on-hodeidah-port–airport–power-stations



Israelische Luftangriffe auf den Hafen, den Flughafen und die Kraftwerke von Hodeidah

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

29. September 2024

Lokale Quellen berichteten Al Mayadeen, dass mehr als 10 Luftangriffe auf den Hafen von Hodeidah abgefeuert wurden, was zu Explosionen führte, die die Stadt erschütterten.



Der Jemen wurde am 29. September 2024 von israelischen Luftangriffen auf seinen Hafen Hodeidah getroffen. (Social Media)

Israelische Luftangriffe trafen Öltanks im Hafen von Ras Isa im Jemen, weitere Angriffe erfolgten auf den Hafen von Hodeidah am Roten Meer, westlich von Jemen, berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen am Sonntag.

Lokale Quellen berichteten Al Mayadeen, dass mehr als 10 Luftangriffe auf den Hafen von Hodeidah abgefeuert wurden, was zu Explosionen führte, die die Stadt erschütterten.

Unser Korrespondent erklärte, dass die israelische Aggression im Westen Jemens das Kraftwerk al-Hali in der Küstenstadt Hodeidah zum Ziel hatte.

Laut lokalen Quellen richteten sich die israelischen Angriffe auch gegen den internationalen Flughafen von Hodeidah.

Der Sprecher des jemenitischen Gesundheitsministeriums in Sanaa teilte Al Mayadeen mit, dass bei der israelischen Aggression im Gouvernement Hodeidah vier Menschen getötet und 29 weitere verletzt wurden.

Im Hafen von Hodeidah sind in Treibstofftanks Brände ausgebrochen, und infolge der Luftangriffe steigt dichter Rauch auf.

Eine informierte Quelle teilte Al Mayadeen mit, dass ein Schwarm israelischer Flugzeuge einen zivilen Hafen und Kraftwerke angriffen.

Aggression wird jemenitische Operationen nicht zum Stillstand zwingen

Die Quelle machte deutlich, dass die jüngste Aggression den Jemen unter keinen Umständen dazu zwingen wird, seine Militäroperationen einzustellen, und betonte, dass zivile Ziele mit Gegenseitigkeit beantwortet werden und „die Gesellschaft des Feindes sich dessen bewusst sein sollte“.

Die Liste der Ziele der jemenitischen Streitkräfte (YAF) innerhalb der Tiefe des Feindes ist umfangreich und strategisch, betonte die Quelle und brachte die Bereitschaft der YAF für alle Szenarien zum Ausdruck.

Die USA haben dem israelischen Feind grünes Licht gegeben, der sich in einem Zustand der Euphorie befindet, und er muss die Konsequenzen daraus tragen, betonte die informierte Quelle und fügte hinzu, dass Washington ein wichtiger Partner bei dieser Aggression ist, die nicht unbeantwortet und ungestraft bleiben wird.

„Der Feind Israel zielt absichtlich auf zivile Interessen ab, was öffentliche Reaktionen gegen ihn provozieren wird„, betonte die Quelle und fügte hinzu, dass ‚die USA bei ihrer Aggression gegen den Jemen gescheitert sind und der zionistische Feind seine Ziele ebenfalls nicht erreichen wird.“

Die informierte Quelle teilte Al Mayadeen mit, dass ‘die jemenitische Armee weiß, wie sie mit den Feinden Israel und Amerika gleichermaßen umgehen muss“.

„Die Feinde aus Israel, Amerika und Großbritannien fürchten den Jemen und suchen nach Wegen, seine Waffen zu neutralisieren; sie scheitern jedoch und greifen stattdessen Häfen an“, so die Quelle.

Zivilschutzmannschaften arbeiten daran, die Brände im Kraftwerk al-Hali in Hodeidah zu löschen, teilten Quellen Al Mayadeen mit und fügten hinzu, dass Rettungs- und Notfallteams daran arbeiten, Opfer vor Ort zu bergen.

Lokale Quellen berichteten auch, dass Zivilisten durch die israelische Aggression auf ein Kraftwerk in Hodeidah verletzt wurden.

Mohammad Abdulsalam, Leiter der Verhandlungsdelegation in Sanaa, verurteilte seinerseits die von den USA unterstützte israelische Aggression gegen den Jemen und bekräftigte, dass sie den Willen des jemenitischen Volkes in keiner Weise beeinträchtigen könne.

Er bekräftigte außerdem, dass diese israelische Aggression Jemens prinzipientreue Haltung gegenüber Palästina und Gaza nur bestärke, und betonte, dass das jemenitische Volk Gaza und den Libanon nicht im Stich lassen werde.

YAF-Angriff auf Ben-Gurion-Flughafen bei Netanyahus Ankunft

Die Aggression erfolgte einen Tag, nachdem die Raketentruppe der YAF den israelischen Ben-Gurion-Flughafen im besetzten Yafa (Tel Aviv) ins Visier genommen hatte, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dort ankam.

In einer Stellungnahme erwähnte YAF-Sprecher Brigadegeneral Yahya, dass die Operation in Solidarität mit dem unterdrückten palästinensischen Volk und als Reaktion auf die israelischen Verbrechen in Gaza und im Libanon durchgeführt wurde.

Saree bestätigte, dass die jüngste Operation mit einer ballistischen Rakete des Typs „Palestine 2“ durchgeführt wurde, nur einen Tag nachdem die YAF einen Angriff auf ein militärisches Ziel ebenfalls in Tel Aviv mit derselben Rakete und einen Angriff auf einen wichtigen Ort im besetzten Askalan mit der vor Ort hergestellten Yafa-Drohne gestartet hatte.

Er betonte, dass die YAF zusammen mit allen ehrenwerten und freien Menschen der Nation weiterhin auf israelische Verbrechen reagieren und nicht zögern werde, bei Bedarf weiter zu eskalieren, um den Anforderungen der aktuellen Phase gerecht zu werden und zur Verteidigung von Gaza und Libanon beizutragen.

An anderer Stelle versicherte der Brigadegeneral, dass solche Operationen erst eingestellt werden, wenn die andauernde israelische Aggression gegen Gaza und den Libanon ein Ende hat.

Die Ankündigung erfolgte am selben Tag, an dem die Hisbollah eine Erklärung veröffentlichte, in der sie den Märtyrertod ihres Generalsekretärs Sayyed Hassan Nasrallah bekannt gab.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …