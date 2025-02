https://www.commondreams.org/opinion/gaza-u-s-mercenaries



Die Bürger im Stadtteil Sheikh Ajlin in Gaza-Stadt leben weiterhin in provisorischen Zelten inmitten der Trümmer ihrer Häuser, die bei israelischen Angriffen während des kalten Wetters am 12. Februar 2025 in Gaza zerstört wurden.

(Foto: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images)

Das Letzte, was Gaza braucht, ist ein weiteres Blackwater

Fast 100 ehemalige US-Spezialeinheiten patrouillieren an einem Kontrollpunkt mitten in Gaza, während die Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurückkehren. Wenn uns die Geschichte der amerikanischen Söldner etwas lehrt, dann könnte dies tödlich enden.

Nuvpreet Kalra

19. Februar 2025

Common Dreams

Bis an die Zähne bewaffnet mit M4-Gewehren und Glock-Pistolen und Taschen, die mit ihrem Vorschuss von 10.000 Dollar und etwas mehr gefüllt sind, sind derzeit 96 ehemalige Veteranen der US-Spezialeinheiten im Gazastreifen stationiert.

Diese Söldner wurden von UG Solutions, einem in North Carolina ansässigen Militärunternehmen, angeheuert, um die Kreuzung zu bewachen, die Israel zur Trennung des Nordens vom Süden des Gazastreifens genutzt hat. Was die Besatzungsmacht den „Netzarim-Korridor“ nannte, teilte Gaza durch eine befestigte, breite Straße, die der Versorgung mit Waffen und Panzern diente und einen Aussichtspunkt für Angriffe sowohl im Norden als auch im Süden bot. Das Gebiet, das nach dem Siedlerlager in derselben Gegend von 1975 bis 2005 benannt wurde, wurde erneut zu einer gewalttätigen und tödlichen Zone. Nachdem sich die Besatzungstruppen von der Kreuzung zurückgezogen hatten, wurden die verwesenden Leichen und Skelettreste von Palästinensern gefunden.

In einer Rekrutierungs-E-Mail von UG Solutions beschreibt das Unternehmen den Hauptzweck der Soldaten als „Verwaltung von Fahrzeugkontrollpunkten und Fahrzeuginspektionen im Inland“. Sie behaupten, nach Waffen zu suchen, die nach Gaza gebracht werden, natürlich nur bei Palästinensern, nicht bei ihren eigenen oder den Waffen ihrer Kollegen aus den USA und Israel oder denen der israelischen Besatzungstruppen (IOF). Wir wissen, dass dies bedeutet, dass diese Soldaten einen Beitrag zur Besatzung leisten. Wie die Kontrollpunkte, die in das besetzte Westjordanland und Jerusalem hineinreichen, zielen diese bewaffneten und repressiven Kontrollpunkte darauf ab, Palästinenser zu terrorisieren, ihr Land zu sichern und Stützpunkte für Angriffe zu bieten. Während die Waffenruhe schrittweise in Kraft tritt, sollten alle Augen auf diese Kontrollpunkte gerichtet sein, um sicherzustellen, dass alle Soldaten, ob Amerikaner oder Israelis, abgezogen werden.

Die Anwesenheit von US-Söldnern in Gaza verdeutlicht ein beunruhigendes Muster der amerikanischen Verwicklung in die Gewalt in der Region.

Die Bilder dieser Söldner, die mindestens 1.100 Dollar pro Tag erhalten und mit Sonnenbrillen und Gewehren neben Palästinensern stehen, die versuchen, in ihrem eigenen Land zu reisen, sind empörend. Aber es ist auch aufschlussreich. In den letzten 15 Monaten des beschleunigten Völkermords waren amerikanische Soldaten viele Male in Gaza vor Ort, und sicherlich auch schon davor. Sie erinnern sich vielleicht an das inzwischen gelöschte Foto, das versehentlich vom Instagram-Account des Weißen Hauses gepostet wurde und das zeigte, dass sich die hochrangige US-Delta-Einheit in Gaza befand. Ganz zu schweigen von den vielen, vielen Amerikanern in der IOF – entweder Siedler oder begeisterte Mörder, die aus den USA angereist sind –, die an der Begehung von Völkermord beteiligt waren und vielleicht ein Video aufgenommen haben, in dem sie sich selbst dabei feiern, wie sie eine Moschee in die Luft sprengen oder in der Unterwäsche ihrer Opfer herumstolzieren, bevor sie in die Vereinigten Staaten zurückkehren – wenn nicht sogar, nachdem sie vorher einen Kurzurlaub in Dubai oder Brasilien gemacht haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass private Söldner aus den USA angeheuert werden, um bei militärischen Invasionen der USA Unterstützung zu leisten. Blackwater, ein privates Söldnerunternehmen mit Sitz in North Carolina, wurde kurz nach den Invasionen der USA beauftragt, Söldner in die beiden Länder Afghanistan und Irak zu entsenden. Zwischen 2001 und 2007 erhielt Blackwater 1 Milliarde US-Dollar an Aufträgen von der US-Regierung. Am 16. September 2007 ermordeten Blackwater-Söldner auf dem Nisour-Platz in Bagdad 17 irakische Zivilisten im Alter zwischen 9 und 77 Jahren und verwundeten 20 weitere Personen. Vier Söldner von Blackwater wurden für ihre Morde verurteilt: Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten und Paul Slough. Trotz der weltweiten Empörung behauptete der CEO von Blackwater, Erik Prince, dass sie „angemessen“ gehandelt hätten, und in seiner ersten Amtszeit begnadigte der US-Präsident Donald Trump alle Mörder.

Das Massaker am Nisour-Platz ist nur ein Beispiel für die Gewalttätigkeit von Blackwater im Irak. Zwischen 2005 und 2007 griffen US-Söldner irakische Zivilisten mindestens 195 Mal an. Die in den WikiLeaks-Kriegsberichten aufgedeckten Handlungen von Blackrock-Mitarbeitern zeigen, dass es sich nicht nur um zufällige Gewalttaten handelte, sondern dass die privaten Soldaten in Abstimmung mit dem US-Militär selbst handelten. Blackwater ist nur eines von vielen Unternehmen dieser Art, die im Auftrag des US-Imperiums imperialistische Gewalt ausübten. Die US-Regierung griff auf privatisierte Militärs zurück, um Verantwortlichkeiten und Handlungen auszulagern, und entschied sich in den Jahren nach dem offiziellen Rückzug aus Ländern oder an Orten, an denen sie eine Präsenz, aber weniger US-Soldaten wünschte, häufig für private Auftragnehmer.

Die Anwesenheit von US-Söldnern in Gaza verdeutlicht ein beunruhigendes Muster der amerikanischen Beteiligung an der Gewalt in der Region. Im heutigen Gaza erfüllen diese Söldner eine Rolle ohne Kontrolle, die weder das US-Militär noch die israelischen Besatzungstruppen mit denselben Waffen und Stiefeln, aber unterschiedlichen Logos übernehmen könnten. Diese Soldaten, ob von IOF, Blackwater, dem US-Militär oder UG Solutions, bedeuten für das palästinensische Volk nur Gewalt. Die fortgesetzte Beschäftigung privater Söldner spiegelt die Verantwortungslosigkeit und Missachtung des Lebens der Palästinenser wider, die die US-Außenpolitik in der Region kennzeichnet, und unterstreicht die Notwendigkeit einer globalen Kontrolle und fordert Gerechtigkeit, da das Potenzial für eine Eskalation der Gewalt weiterhin besteht.

