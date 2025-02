https://www.commondreams.org/news/trump-independent-agencies



US-Präsident Donald Trump, begleitet von Will Scharf, dem Stabschef des Weißen Hauses, hält eine Rede, bevor er am 18. Februar 2025 in Palm Beach, Florida, eine Durchführungsverordnung unterzeichnet.

(Foto: Joe Raedle/Getty Images)

In „äußerst gefährlicher“ Machtübernahme ergreift Trump die Kontrolle über unabhängige Behörden

„Die Amerikaner sollten genau verstehen, worum es hier geht: Ein riesiges Geschenk an die Unternehmensklasse und eine Trump’sche Machtübernahme.“

Jake Johnson

19. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Dienstag eine Durchführungsverordnung, die darauf abzielt, die unabhängigen Behörden des Landes – darunter die Federal Trade Commission und die Securities and Exchange Commission – unter seine Kontrolle zu bringen. Diese weitreichende Machtübernahme wird voraussichtlich einen Rechtsstreit mit enormen Auswirkungen auf das Land auslösen.

In der neuen Durchführungsverordnung mit dem Titel „Sicherstellung der Rechenschaftspflicht für alle Behörden“ wird beklagt, dass frühere Regierungen „sogenannten ‚unabhängigen Regulierungsbehörden‘ erlaubt haben, mit minimaler Aufsicht durch den Präsidenten zu arbeiten“, und es wird festgelegt, dass in Zukunft „der Präsident und der Generalstaatsanwalt, die der Aufsicht und Kontrolle des Präsidenten unterliegen, verbindliche Rechtsauslegungen für die Exekutive bereitstellen sollen“.

In der Anordnung wird ferner gefordert, dass „alle Exekutivabteilungen und -behörden“ – einschließlich derjenigen, denen der Kongress eine gewisse Unabhängigkeit vom Präsidenten gewährt hat – „alle vorgeschlagenen und endgültigen bedeutenden Regulierungsmaßnahmen dem Büro für Informations- und Regulierungsangelegenheiten (OIRA) im Exekutivbüro des Präsidenten zur Überprüfung vorlegen, bevor sie im Federal Register veröffentlicht werden“.

OIRA ist Teil des Office of Management and Budget, das vom Architekten des Projekts 2025 und rechtsextremen Russell Vought geleitet wird.

In einem Fact Sheet, das zusammen mit der Anordnung veröffentlicht wurde, nennt das Weiße Haus ausdrücklich die FTC, die SEC und die Federal Communications Commission (FCC) als Behörden, die seiner Meinung nach „enorme Macht über das amerikanische Volk ohne Aufsicht durch den Präsidenten ausgeübt haben“.

Die neue Anordnung nimmt die „geldpolitischen Funktionen der Federal Reserve“ von ihren weitreichenden Mandaten aus.

„Nicht zufällig führen sowohl die FTC als auch die SEC laufende Ermittlungen oder Durchsetzungsmaßnahmen gegen Unternehmen durch, die Elon Musk gehören.“

Robert Weissman, Co-Präsident von Public Citizen, sagte in einer Erklärung, dass die Durchführungsverordnung einen „illegalen“ Versuch darstelle, „Unternehmen vor der Rechenschaftspflicht zu schützen und mehr Macht bei Trump und seinen Gefolgsleuten zu zentralisieren“.

„Dies ist eine zutiefst gefährliche Idee für die Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Wirtschaft der Nation – und für unsere Demokratie“, fügte er hinzu. “Der Kongress hat unabhängige Behörden aus gutem Grund vom Weißen Haus unabhängig gemacht.“

Weissman wies darauf hin, dass die Unabhängigkeit von Behörden wie der FTC und der SEC „dazu dient, ihnen die Erfüllung dieser Aufgaben ohne unangemessenen politischen Druck von Seiten riesiger Unternehmen, der Superreichen und der Supervernetzten zu ermöglichen“.

„Trumps Erlass würde diese Unabhängigkeit aufheben und die Behörden Trumps Kontrolle unterstellen, wodurch sichergestellt wird, dass sie bei Fehlverhalten begünstigter Unternehmen ein Auge zudrücken und Verbraucher und Investoren im Stich lassen“, fuhr Weissman fort. “Nicht zufällig führen sowohl die FTC als auch die SEC laufende Ermittlungen oder Durchsetzungsmaßnahmen gegen Unternehmen durch, die Elon Musk gehören. Die Amerikaner sollten genau verstehen, worum es hier geht: Ein riesiges Geschenk an die Unternehmensklasse und eine Trump’sche Machtübernahme.“

Die Washington Postberichtete, dass Trumps Anordnung den Weg für „einen möglichen Kampf vor dem Obersten Gerichtshof ebnet, der ihm deutlich mehr Macht über die Entscheidungen, Budgets und die Führung dieser Behörden verschaffen könnte“. Trump hat bereits jahrzehntelange Präzedenzfälle mit Füßen getreten, indem er geschützte Beamte ohne Grund entließ, darunter den ehemaligen Vorsitzenden des National Labor Relations Board (NLRB).

„Gerichte haben die Reichweite einiger von Trumps Exekutivmaßnahmen blockiert oder eingeschränkt, aber Rechtsbeobachter erwarten, dass der konservativ dominierte Oberste Gerichtshof zumindest in einigen Fällen einer Ausweitung der Macht des Präsidenten offen gegenüberstehen könnte“, so die New York Post. “Die Richter prüfen bereits einen Fall bezüglich des Umfangs von Trumps Macht über unabhängige Behörden, und die Exekutivverordnung vom Dienstag wird mit Sicherheit zu weiteren rechtlichen Herausforderungen führen.“

Deborah Pearlstein, Verfassungsrechtlerin an der Princeton University, sagte der Zeitung, dass das Weiße Haus „bewusst eine wichtige Frage des Verfassungsrechts aufwirft, die dem Obersten Gerichtshof zur Überprüfung vorgelegt wird“.

Der Oberste Gerichtshof wird derzeit von einer rechtsgerichteten Supermajorität kontrolliert, zu der drei von Trump ernannte Richter gehören.

Vor Trumps Anordnung hatte das US-Justizministerium unter der Leitung von Generalstaatsanwältin Pam Bondi angedeutet, dass es die Unabhängigkeit der NLRB, der FTC und anderer Behörden nicht länger verteidigen und den Obersten Gerichtshof bitten würde, einen Präzedenzfall aufzuheben, der die Leiter unabhängiger Behörden vor einer Entlassung ohne triftigen Grund geschützt hat.

Reutersberichtete, dass „etwa zwei Dutzend Unternehmen, darunter Amazon und Elon Musks SpaceX, seit letztem Jahr Klagen eingereicht haben, in denen sie fordern, dass der Präsident die Befugnis haben sollte, NLRB-Mitglieder nach Belieben zu entlassen.“

„Mehrere von der FTC verklagte Unternehmen haben ähnliche Klagen gegen diese Behörde eingereicht“, fügte die Nachrichtenagentur hinzu. „Zu ihnen gehören Meta Platforms, Walmart und Cignas Express Scripts.“

