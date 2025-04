https://consortiumnews.com/2025/04/03/wanted-for-war-crimes-welcome-in-europe/



Gesucht wegen Kriegsverbrechen & Willkommen in Europa

3. April 2025

Bei seinem Besuch in Ungarn am Donnerstag wurde Benjamin Netanjahu vor dem Haftbefehl des IStGH geschützt, da Ungarn erklärte, es ziehe sich aus dem Gericht zurück.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán spricht im Oktober 2024 vor dem Europäischen Parlament. (Europäische Union 2024 – Quelle: EP/CC-BY-4.0)

Von Peoples Dispatch

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza gesucht wird, begann am Donnerstag auf Einladung von Ministerpräsident Viktor Orbán einen offiziellen viertägigen Besuch in Ungarn.

[Am Donnerstag kündigte Orban an, dass Ungarn aus dem IStGH austreten werde, weil dieser zu „politisiert“ sei. Auf einer Pressekonferenz mit Orban in Budapest dankte ihm Netanjahu für den Austritt aus dem IStGH und bezeichnete dies als eine „mutige und prinzipientreue Position“ gegen die „korrupte Organisation“.]

Dies ist Netanjahus erste Reise nach Europa seit der Ausstellung eines Haftbefehls gegen ihn durch den IStGH Ende 2024. Aktivisten und Überwachungsorganisationen hatten davor gewarnt, dass Ungarns Aufnahme von Netanjahu und die Missachtung seiner internationalen Verpflichtungen Europas Bilanz in Bezug auf den Völkermord in Gaza weiter verschlechtern würden.

Einige Analysten argumentierten, dass das Land nicht verpflichtet sei, Netanjahu zu verhaften, da das Römische Statut – das solche Pflichten festlegt – nicht vollständig in das nationale Recht umgesetzt worden sei.

Internationale Netzwerke, darunter das Al-Mezan Center for Human Rights und die BDS-Kampagne, brachten jedoch Argumente vor, die das Gegenteil belegen. „Ein Versäumnis [Benjamin Netanjahu zu verhaften] würde eine schwerwiegende Verletzung der Verpflichtungen Ungarns gemäß dem Römischen Statut darstellen und die klare Botschaft senden, dass mutmaßliche Kriegsverbrecher in der Europäischen Union willkommen sind“, erklärte Al-Mezan.

Die ungarischen Behörden haben während des gesamten Gaza-Völkermords enge Beziehungen zur israelischen Regierung gepflegt.

Seit Donald Trumps Rückkehr ins Amt des US-Präsidenten hat Orbán dessen Entscheidung, wegen der Haftbefehle Sanktionen gegen IStGH-Beamte zu verhängen, gelobt. Im Anschluss an diesen Schritt hatten ungarische Minister angekündigt, sie würden eine Überprüfung der Beteiligung Ungarns am IStGH unterstützen, was am Donnerstag geschah.

Bereits vor Netanyahus Besuch gab es unbestätigte Berichte aus diplomatischen Quellen, dass eine Entscheidung zum Austritt aus dem IStGH getroffen worden sei.

Netanyahu mit Trump am 4. Februar im Weißen Haus, als der US-Präsident seinen Plan zur Übernahme des Gazastreifens bekannt gab. (The White House, Wikimedia Commons, Public domain)

Die ungarische Regierung ist bei weitem nicht die einzige, die enge Beziehungen zu den israelischen Besatzungsbehörden unterhält.

Europäische Staats- und Regierungschefs, die Orbán in der Vergangenheit kritisiert haben, haben sich zu diesem Besuch auffallend zurückhaltend geäußert. Länder wie Rumänien, Polen, Italien und Frankreich haben ebenfalls angedeutet, dass sie nicht auf den Haftbefehl des IStGH reagieren würden, sollte Netanjahu in ihr Hoheitsgebiet einreisen.

Auch deutsche Politiker haben angedeutet, dass sie den Haftbefehl nicht aufrechterhalten würden. Schließlich trafen sich allein im März mehrere EU- und nationale Beamte mit Netanjahu, um, wie sie es nannten, „Partnerschaften“ zu pflegen und auszubauen.

Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, bezeichnete Israel bei ihrem Besuch in Israel in der vergangenen Woche als „sehr guten Partner“, was bei linken und progressiven Parteien heftige Reaktionen auslöste.

„Was für sehr gute Partner? Bei Verbrechen? Bei Völkermord? Bei ethnischen Säuberungen?“, fragte der belgische Europaabgeordnete Marc Botenga. “Diese Worte sind eine Schande für die EU. Sie sollten nie wieder ausgesprochen werden.“

Die Ruinen von Gaza nach der israelischen Luftangriffskampagne am 10. Februar. (Jaber Jehad Badwan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) verurteilte in ähnlicher Weise den Besuch des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis am 30. März in Jerusalem, wo er sich mit Netanjahu traf, um über die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und die „Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich“ zu sprechen.

Dimitris Koutsoumbas von der KKE sagte, der Besuch sei eine Beleidigung für das griechische Volk, das sich seit Monaten solidarisch mit den Palästinensern engagiert: „Die Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit mit dem mörderischen Staat Israel birgt große Gefahren für die Völker der gesamten Region und signalisiert die weitere Beteiligung unseres Landes an imperialistischen Kriegsplänen.“

Verrat, nicht Neutralität

Gruppen wie Al-Mezan warnen davor, dass die Normalisierung der Beziehungen Europas zu Israel zutiefst beunruhigend ist und die Grundlagen des Völkerrechts untergräbt. „Europa kann nicht glaubwürdig behaupten, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren, während es weiterhin Personen willkommen heißt und mit ihnen zusammenarbeitet, die der Begehung von Gräueltaten beschuldigt werden“, erklärte die Organisation.

Andere haben das Verhalten Europas in diesem Zusammenhang als feige und mitschuldig bezeichnet und darauf hingewiesen, dass es droht, das Ansehen der Region in der Welt weiter zu untergraben.

„Benjamin Netanyahu ist kein gewöhnliches Staatsoberhaupt“, so die Hind Rajab Foundation. “Ihn zu empfangen – oder seinem Flugzeug die Durchquerung des nationalen Luftraums zu gestatten – signalisiert nicht Neutralität, sondern Verrat. Ein Verrat an der internationalen Justiz, an der Autorität des IStGH und an jedem Opfer, das unter seinem Kommando gelitten hat.“

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch mit aktualisiertem Material von Consortium News.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider oder auch nicht.

