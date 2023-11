U.S. Army hospital in Germany treating Americans hurt fighting in Ukraine Landstuhl Regional Medical Center has quietly started admitting Ukrainian Army soldiers who were wounded in combat, most of them American volunteers.

WELT / Politik

Krankenhaus der US-Armee in Deutschland behandelt Amerikaner, die im Kampf in der Ukraine verletzt wurden

Das Landstuhl Regional Medical Center der US-Armee, ihr wichtigstes medizinisches Zentrum in Deutschland, ist im Jahr 2021 zu sehen. Das medizinische Zentrum hat in aller Stille damit begonnen, im Kampf verwundete Soldaten der ukrainischen Armee aufzunehmen, die meisten von ihnen amerikanische Freiwillige.

Das U.S. Army’s Landstuhl Regional Medical Center, das wichtigste medizinische Zentrum der US-Armee in Deutschland, im Jahr 2021.

Das medizinische Zentrum hat in aller Stille damit begonnen, im Kampf verwundete Soldaten der ukrainischen Armee aufzunehmen, die meisten von ihnen amerikanische Freiwillige. | U.S. Army / via The New York Times

Von Dave Philipps und Eric Schmitt

DIE NEW YORK TIMES

TEILEN

Sep 24, 2023

Eine Gruppe von Soldaten der ukrainischen Armee, die von russischen Granaten und Mörsergranaten getroffen wurden, kam kürzlich in einem Krankenhaus an und musste operiert werden. Es wäre eine vertraute Szene aus dem blutigen Krieg in der Ukraine gewesen, mit Ausnahme von zwei entscheidenden Unterschieden: Die meisten der verwundeten Soldaten waren Amerikaner, und das Krankenhaus war es auch – das wichtigste medizinische Zentrum der US-Armee in Deutschland.

Die Armee hat in aller Stille damit begonnen, verwundete Amerikaner und andere Kämpfer, die aus der Ukraine evakuiert wurden, in ihrem Landstuhl Regional Medical Center zu behandeln. Obwohl die Zahl der Verwundeten bisher gering ist – derzeit sind es 14 -, ist dies ein bemerkenswerter neuer Schritt in der zunehmenden Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem Konflikt.

Als der Krieg 2022 ausbrach, eilten Hunderte von Amerikanern – viele von ihnen Militärveteranen – herbei, um bei der Verteidigung der Ukraine zu helfen. Neunzehn Monate später sind vielleicht noch einige Hundert von ihnen vor Ort, die sich freiwillig für lokale Milizen zur Verfügung stellen oder im Auftrag der ukrainischen Nationalarmee arbeiten.

Eine unbekannte Zahl von ihnen wurde angeschossen, von Artillerie getroffen, von Minen in die Luft gejagt oder anderweitig im Kampf verletzt. Etwa 20 von ihnen wurden getötet. Die meisten Verwundeten mussten sich auf ein Flickwerk ukrainischer Krankenhäuser und westlicher Wohltätigkeitsorganisationen verlassen, um Hilfe zu erhalten. Jetzt hat sich das Pentagon eingeschaltet, um einigen von ihnen die gleiche Behandlung zukommen zu lassen, die es amerikanischen Soldaten im aktiven Dienst zukommen lässt. Weiterlesen bei japantimes.co.jp



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …