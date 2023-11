SCOTT RITTER: John Kirby v. Russian Military Something is happening between Ukraine and Russia that has the U.S. National Security Council spokesperson desperately trying to prepare the U.S. audience for significant developments. By Scott Ritter Special to Consortium News The Biden administration has a lot to cope with now when it com

Zwischen der Ukraine und Russland geschieht etwas, das den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA dazu veranlasst, verzweifelt zu versuchen, das amerikanische Publikum auf bedeutende Entwicklungen vorzubereiten.

Das Hauptquartier des russischen National Defense Management Center in Moskau. (Mil.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

John Kirby vs. Russisches Militär

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

31. Oktober 2023

Die Biden-Administration hat jetzt viel zu tun, wenn es um Russland geht.

Während der Krieg im Gazastreifen 2023 die Aufmerksamkeit von den verlustreichen Bemühungen in der Ukraine ablenkt, ist eine katastrophale, von der NATO gesponserte ukrainische Gegenoffensive mit nahezu 100 Prozent Verlusten bei den beteiligten Männern und der Ausrüstung ins Stocken geraten.

(Die NATO hat für diesen Einsatz 90.000 ukrainische Soldaten ausgebildet und ihnen etwa 300 Panzer zur Verfügung gestellt; Russland hat Zahlen veröffentlicht, wonach die ukrainischen Verluste seit Beginn der Gegenoffensive bei etwa 90.000 Toten und Verwundeten liegen und etwa 300 Panzer zerstört wurden.)

Russland hat eine offensive Haltung eingenommen; nach ersten Erkenntnissen auf dem Schlachtfeld hat es in den ersten Wochen seiner Angriffe größere Erfolge erzielt als die Ukraine in ihrer fünfmonatigen Gegenoffensive.

Zu allem Überfluss hat der U.S. News and World Report gerade die Rangliste der stärksten Streitkräfte der Welt veröffentlicht, und Russland hat die Vereinigten Staaten von Amerika auf Platz 1 verdrängt.

In Zeiten wie diesen wendet sich das Weiße Haus an seine Spindoktoren, um das Narrativ zu manipulieren, und es gibt keinen besseren Praktiker der Kunst des Spinnens im Stall des Weißen Hauses als den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

„Wenn Sie mir gestatten, möchte ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen“, sagte Kirby am 26. Oktober vor der Presse, „um Sie über die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu informieren.“

Russland, so schien es, griff an und startete, wie Kirby feststellte, eine neue Offensive in der Ostukraine „über mehrere Linien“, einschließlich der Gegend um Avdiivka, Lyman und Kupiansk. Diese Offensive, sagte Kirby,

„war keine Überraschung. Wir haben beobachtet, wie sie sich aufbaut und kommt. Und wir haben davor gewarnt, dass Präsident Putin immer noch versucht, die Ukraine zu erobern, und wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Ukraine über die Ausrüstung verfügt, die sie zur Verteidigung ihres Territoriums benötigt.“

Im Juni 2022 war Kirbys Tonfall noch anders. Damals erklärte Kirby:

„Sie [die Ukraine] bekommen so viel, wie wir schicken können, so schnell wie wir es schicken können. … Wir werden den ukrainischen Streitkräften dabei helfen, sich zu verteidigen und zu versuchen, das Gebiet zurückzuerobern, vor allem im Osten und im Süden, das sie jetzt zurückzuerobern versuchen.“

John Kirby während einer Presseveranstaltung im Jahr 2021. (DoD, Lisa Ferdinando)

Nun ist nicht mehr die Rede davon, dass die Ukraine Gebiete zurückerobern will. Stattdessen betonte Kirby, dass ein neues Unterstützungspaket, das sich auf Luftabwehr- und Panzerabwehrraketen sowie Artilleriemunition konzentrierte, die Ukraine in die Lage versetzte, „diese Offensive durchzuhalten und erfolgreich russische Panzerkolonnen abzuwehren, die auf Avdiivka vorrückten.“

Die Russen, so Kirby, hätten „bei ihrem Offensivversuch erhebliche Verluste erlitten, darunter mindestens 125 gepanzerte Fahrzeuge in der Umgebung von Awdijiwka und mehr als die Ausrüstung eines ganzen Bataillons“.

Die Sankt-Michael-Kirche in Awdijiwka in der Region Donezk am 1. April, während der Kämpfe um die Stadt. (Nationale Polizei der Ukraine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Trotz dieses Rückschlags – für den Kirby keine Beweise anführte – wurde erwartet, dass Russland die ukrainischen Linien weiterhin angreifen würde. „Dies ist ein dynamischer Konflikt“, sagte Kirby, „und wir dürfen nicht vergessen, dass Russland immer noch über einige Offensivfähigkeiten verfügt und in den kommenden Monaten möglicherweise einige taktische Gewinne erzielen kann.“

Der Unterschied zwischen „die Ukraine wird verlorenes Territorium zurückerobern“ und „Russland ist in der Offensive und kann einige taktische Gewinne erzielen“ liegt in einer Größenordnung, die nicht einfach abgetan werden kann.

Irgendetwas passiert vor Ort zwischen der Ukraine und Russland, so dass Kirby verzweifelt versucht, das amerikanische Publikum auf einige bedeutende Entwicklungen auf dem Schlachtfeld vorzubereiten, die ausschließlich Russland begünstigen.

Nach einer gescheiterten Gegenoffensive

Der Versuch, diese Erfolge als „taktisch“ abzutun, ändert nichts an der Tatsache, dass sie nach einer gescheiterten Gegenoffensive stattfinden, die durch die kollektive militärische und wirtschaftliche Macht der USA, der NATO und der Europäischen Union unterstützt wurde.

Der Übergang von einer groß angelegten Gegenoffensive, die darauf abzielte, die meisten, wenn nicht sogar alle von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern, zu einer defensiven Haltung, bei der davon ausgegangen wird, dass Russland noch mehr Gebiete erobern wird, kann nicht als „taktisch“ abgetan werden. Es handelt sich um eine strategische Wendung des Schicksals, die sehr wohl den endgültigen Weg für beide Seiten des Konflikts darstellen kann.

Wladimir Trukhan ist Oberst der Reserve der russischen Armee, der dem Zentralen Militärbezirk Russlands angehört und vor kurzem von den Fronten der militärischen Sonderoperation zurückgekehrt ist. Seiner Meinung nach ist die Lage auf dem Schlachtfeld weitaus schlimmer, als von Kirby geschildert.

In einem ausführlichen Interview in meinem „Ask the Inspector“-Podcast Anfang des Monats stellte Trukhan fest, dass die Russen in Avdiika nicht nach „taktischen Gewinnen“ streben, sondern eher nach einer operativen Kontrolle des Schlachtfelds, um einen Halbkessel zu schaffen, der das „Fleischwolf“-Szenario wiederholen soll, das sich Anfang des Jahres in und um Bakhmut abgespielt hat.

Die Umzingelung von Avdiika, so Trukhan, ist nicht das Ziel. Das russische Ziel ist es, das ukrainische Kommando in ein Dilemma zu bringen, in dem die Aufgabe von Avdiika zum Zusammenbruch der Moral der ukrainischen Verteidiger führen könnte und ein Verbleib aufgrund der Schwierigkeiten, die mit der Verstärkung der Garnison verbunden sind, zu einem massiven Verlust von Menschenleben führen könnte.

In Bachmut konnten die Russen mehr als 70.000 ukrainische Soldaten töten, verwunden oder gefangen nehmen, was ungefähr der Zahl der Truppen entspricht, die von der NATO für die Gegenoffensive zusammengezogen und ausgebildet worden waren.

Der Versuch, Avdiika zu halten, könnte sich für die gesamten ukrainischen Verteidigungsanstrengungen als fatal erweisen, da die ukrainischen Reserven erschöpft sind und die Ukraine gezwungen ist, Truppen aus anderen Teilen der Kontaktlinie abzuziehen, was den russischen Soldaten zusätzliche Angriffsmöglichkeiten eröffnet.

Westliches Bachmut während der Kämpfe am 5. April. (Dpsu.gov.ua, Wikimedia Commons,

CC BY 4.0)

Kirby erwähnte Kupiansk als ein weiteres Gebiet, in dem Russland einen „taktischen“ Erfolg auf dem Schlachtfeld erzielen konnte. Die Schlacht um Kupiansk ist ein Beispiel für die russische Operationskunst, ein Beispiel, bei dem Russland einen Mangel an Frontkräften auf Seiten der Ukraine ausnutzen konnte, indem es in Bereichen des Schlachtfelds, in denen die ukrainischen Streitkräfte ausgedünnt waren, offensive Operationen einleitete, um zusätzliche Kräfte für die militärische Sonderoperation bereitzustellen.

Ein weiterer Halbkessel

In Kupiansk versucht Russland, einen weiteren Halbkessel zu schaffen, einen neuen „Fleischwolf“ à la Bakhmut, der die Ukraine entweder zum Rückzug oder zur Entsendung von Truppen zwingen soll, über die sie nicht verfügt, wodurch ein weiterer Ort an der Front für russische Offensivoperationen freigegeben wird.

Nachwirkung des russischen Beschusses von Kupiansk, 25. Januar. (Hauptdirektion des Staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine in der Oblast Charkiw, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Und so wiederholt sich der Kreislauf, bis es zu einem allgemeinen Zusammenbruch entlang der ukrainischen Kontaktlinie kommt.

Aber das ist nicht der wichtigste Aspekt der Vorgänge in Kupiansk. Im Gegensatz zur Niederlage der ukrainischen Gegenoffensive in Saporischschja und den Halbkesselschlachten von Bakhmut und Avdiika – die allesamt auf von Russland beanspruchten Gebieten ausgetragen wurden und somit dem erklärten Ziel von Präsident Wladimir Putin, alles russische Land zu befreien, entsprachen – befindet sich Kupiansk eindeutig auf ukrainischem Boden und gehört zur Oblast Charkow.

Russland hatte zwar nach seinem Rückzug im Herbst 2022 eine Militärpräsenz in der Oblast Charkow aufrechterhalten, doch diente diese Präsenz eher der Sicherung des nördlichen Gebiets der Republik Lugansk als als Sprungbrett für russische Offensivoperationen.

Hätte sich die Ukraine um eine Verhandlungslösung des Konflikts bemüht, so Trukhan, hätte sich Russland aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet zurückgezogen. Da sich die Ukraine für die Fortsetzung der Kämpfe entschieden hat, ist Russland auf ukrainischem Gebiet in die Offensive gegangen.

Dies ist ein Signal Moskaus, dass Russland – um die Sicherheit der ethnischen Russen in der Ostukraine zu gewährleisten – Operationen einleiten würde, die dazu führen könnten, dass die Ukraine fünf weitere Oblaste an die russische Kontrolle verliert.

Dies ist ein neuer, kritischer Wendepunkt in dem Konflikt, der von strategischer Bedeutung ist.

John Kirby kann versuchen, die russische Offensive in Kupiansk als wenig mehr als einen „taktischen“ Erfolg abzutun. Stattdessen handelt es sich um einen entscheidenden Moment in diesem Konflikt.

Militärischer Spitzenplatz

Indem er sich auf die militärische Sonderoperation konzentriert, übersieht Kirby den Wald vor lauter Bäumen. Der U.S. News and World Report hat dies jedoch nicht getan.

Irgendwie hat Russland – dessen Militär laut westlichen Medien und Kirby horrende Verluste zu beklagen hat, die aufgrund schlechter Moral, ineffektiver Führung und unzureichender Logistik zu einer operativen Lähmung geführt haben – die Vereinigten Staaten als das mächtigste Militär der Welt überholt.

Diese Platzierung widerlegt nicht nur die Behauptung, Russland sei in seinem Konflikt mit der Ukraine inkompetent, sondern spiegelt auch die im Westen weitgehend ignorierte Tatsache wider, dass Russland zur gleichen Zeit, in der es seine militärische Sonderoperation erfolgreich durchführt, seine aktive Streitkräftestruktur von 900.000 auf 1,5 Millionen Soldaten, Matrosen, Flieger und Marines aufstockt.

Putin, Zweiter von rechts, bei einer Inspektion der militärischen Ausrüstung im Januar 2018. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Dies erfordert nicht nur eine massive Rekrutierungsanstrengung – zeitgleich mit den Kämpfen in der Ukraine -, sondern auch eine enorme Anstrengung seitens des russischen militärisch-industriellen Komplexes, der nicht nur mit der Lieferung von Waffen an die russischen Streitkräfte im Kampf gegen die Ukraine beauftragt ist, sondern auch mit der Ausrüstung und logistischen Unterstützung einer zusätzlichen Truppe von 600.000 Mann.

All diese neuen Männer in Uniform, zusätzlich zu den 300.000 mobilisierten Reservisten und den 300.000 Freiwilligen für die militärische Sonderoperation – das ist ein Zuwachs von 1,2 Millionen Männern unter Waffen zu einer Zeit, in der das NATO-Kollektiv darum kämpft, eine 300.000 Mann starke schnelle Eingreiftruppe aufzustellen, und in der die Vereinigten Staaten etwa 15.000 Rekruten von ihrem Rekrutierungsziel von 60.000 Mann entfernt sind.

Die Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States hat gerade einen Abschlussbericht veröffentlicht, in dem festgestellt wird, dass die Vereinigten Staaten ihre konventionellen Streitkräfte drastisch aufstocken müssen.

Die Frage, wie dies über die Bereitstellung von Geld hinaus geschehen soll, wird nicht behandelt. Aber selbst eine bescheidene Aufstockung um 150.000 Mann in einer Zeit, in der die US-Armee nicht in der Lage ist, genügend Personal zu rekrutieren, um die derzeitige Streitkräftestruktur aufrechtzuerhalten, scheint eine unmögliche Aufgabe zu sein.

Abgesehen von den einseitigen Kompetenzvergleichen, wenn es um die Rekrutierung und Aufrechterhaltung einer großen Zahl neuer militärischer Formationen geht, wurde die wahre Bedeutung dessen, was Russland tut, von Oberst Trukhan angedeutet, der darauf hinwies, dass der Ausbau der russischen Militärkapazitäten eine höhere Priorität hat als die Durchführung militärischer Operationen im Einsatzgebiet der SMO.

Das bedeutet, dass Russland in einer Zeit, in der der kollektive Westen – die USA, die NATO und die Europäische Union – um die Aufrechterhaltung der ukrainischen Kriegsanstrengungen ringt, die strategische Initiative in der BBS ergriffen hat, auch wenn die BBS nur einen zweitrangigen Status hat.

Russlands Hauptaugenmerk liegt auf dem Aufbau eines Militärs, das in der Lage ist, den vereinten Kräften des Westens die Stirn zu bieten und sie zu besiegen. Russlands Bemühungen umfassen die Schaffung neuer Einheiten, die mit moderner Ausrüstung ausgestattet sind und durch die Produktion der russischen Verteidigungsindustrie unterstützt werden.

Der Westen kämpft unterdessen darum, ein Militär, das größtenteils nur auf dem Papier oder in der Vorstellung seiner Führer existiert, in etwas umzuwandeln, das in der Lage ist, in einem groß angelegten Bodenkrieg in Europa zum Einsatz zu kommen.

Die russische Armee ist heute kampferprobt, kampferprobt und berücksichtigt die unzähligen taktischen und operativen Lektionen, die sie im Laufe von mehr als 600 Kampftagen auf die harte Tour gelernt hat.

Die Armeen des kollektiven Westens hingegen haben Schwierigkeiten, aus den Kasernen herauszukommen, sind nach den Standards aus der Zeit vor der SMO organisiert und ausgerüstet und können sich im Falle eines groß angelegten Kampfes kaum zwei Wochen lang halten.

John Kirby kann den ganzen Tag lang Informationen verdrehen, aber er kann diese Realität niemals enträtseln – Russland gewinnt den Krieg in der Ukraine und dominiert die USA und die NATO in Bezug auf die militärische Gesamtstärke. Dank Vladimir Trukhan erhalten wir einen aussagekräftigen Einblick in die Realität des russischen Militärs, einen Einblick, der dazu beiträgt, die Feststellungen von U.S. News and World Report zu untermauern, dass Russland und nicht die Vereinigten Staaten über das stärkste Militär der Welt verfügen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit Deepl.com



