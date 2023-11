https://www.middleeastmonitor.com/20231101-a-new-young-generation-in-the-west/



Ein Teenager hält eine palästinensische Flagge, während sie an einem Solidaritätsprotest für Palästina in Krakau, Polen, am 28. Oktober 2023 teilnimmt [Omar Marques/Getty Images].

Eine neue junge Generation im Westen

von Mohammad Krishan

1. November 2023

„Man muss kein Palästinenser, Araber oder Muslim sein, um sich mit der palästinensischen Sache zu solidarisieren und die israelische Besatzung anzuprangern.“ Dies ist eine Antwort auf die Äußerung von US-Präsident Joe Biden, dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein und Israel die Treue zu halten. Außerdem haben pro-palästinensische Demonstrationen in vielen westlichen Ländern gezeigt, dass eine beträchtliche Anzahl von Juden nicht unbedingt Zionisten und Unterstützer Israels sind.

Diese Demonstrationen fanden auch als Reaktion darauf statt, dass die meisten westlichen Länder die barbarische Politik des Besatzerstaates unterstützten, ein Widerspruch, der den Verfall der Werte, auf die sie stolz sind, und das Ausmaß der Heuchelei ihrer Positionen im Vergleich zu verschiedenen internationalen Konflikten, insbesondere Russlands Krieg gegen die Ukraine, zeigte. Diese Demonstrationen haben auch sehr deutlich eine neue Generation junger Menschen in den westlichen Ländern hervorgehoben, die sich nicht mehr auf die Annahmen verlassen, mit denen sie in Bezug auf den arabisch-israelischen Konflikt aufgewachsen sind, und auch nicht auf das, was ihre aufeinanderfolgenden Regierungen immer getan haben, indem sie sich automatisch auf die Seite jedes israelischen Angriffs stellten, und auch nicht auf das, was ihre Medien in Bezug auf Täuschung und Heuchelei durch wiederholte Schablonen blinder Voreingenommenheit gegen alles, was arabisch und muslimisch ist, präsentiert haben und weiterhin präsentieren.

Was hat die weibliche und männliche Jugend im Westen dazu veranlasst, in Neuseeland, Australien, Japan, Kanada, den Vereinigten Staaten, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Schweden und anderen Ländern mit der Keffiyeh auf die Straße zu gehen und palästinensische Flaggen und Banner zu tragen, die die israelischen Verbrechen anprangern? Was hat sie dazu veranlasst, sich dagegen aufzulehnen, dass das israelische Narrativ des Konflikts im Allgemeinen und das aktuelle Narrativ der Aggression gegen den Gazastreifen im Besonderen in der Vergangenheit befolgt wurde? Was hat diese jungen Menschen, von denen einige diese Art von Bewegung auf Universitäts- und Hochschulgeländen und in einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen begonnen haben, dazu bewogen, diesmal auf die Straße zu gehen? Was hat sie dazu gebracht, nicht nur das zu tun, sondern auch in den sozialen Medien sehr aktiv zu sein, Inhalte zu posten, die den Schrecken dessen zeigen, was in Gaza geschieht, insbesondere gegen Kinder und Frauen, und sich in hitzige Diskussionen mit den Unterstützern Israels einzulassen, um deren Geschichten zu widerlegen? Was hat dazu geführt, dass sie sich zunehmend von ihren Medien entfremdet haben, denen sie vorwerfen, bei der Berichterstattung über die Ereignisse in Gaza unehrlich zu sein, was dazu geführt hat, dass das Vertrauen in die Medien immer weiter sinkt, wie zum Beispiel Meinungsumfragen in den USA zeigen?

Die Antwort auf all dies ist, dass diese Generation junger Menschen in den westlichen Ländern nicht mehr dem einzigen Narrativ verhaftet ist, das vom offiziellen Establishment durch seine Medien, seine Bildung, seine Politiker und die meisten seiner Parteien aufgezwungen wurde. Vielmehr sind sie frei geworden, sich in den offenen Informationsraum zu begeben, zu recherchieren und in der Geschichte des Konflikts zu graben, um nach und nach die wahre Geschichte der letzten direkten kolonialen Besatzung zu entdecken, die heute noch in der Welt existiert. Ohne die Unterstützung der westlichen Kolonialmächte, einschließlich der USA, des Vereinigten Königreichs und all ihrer Verbündeten, hätte dieser Konflikt nicht so lange gedauert und fortgesetzt werden können. Selbst Länder, die in der Vergangenheit eine eigene Vision und eigene, weitgehend gerechte Positionen vertraten, wie das Frankreich von de Gaulle und das sozialistische Italien, unterscheiden sich heute nicht mehr davon, da sie sich vollständig mit den Amerikanern verbündet haben.

Auffallend und bewundernswert ist, dass ein großer Teil dieser Jugend jüdisch ist und den Mut, die nötige moralische Integrität und den edlen menschlichen Sinn aufbrachte, sich von der versteinerten Sichtweise der Araber und Palästinenser zu lösen und alles zu überdenken, womit sie aufgewachsen sind, um das zionistische Kolonialnarrativ zu übernehmen. Sie haben dann alles, was sie wussten, über Bord geworfen, nachdem sie die Augen für die historischen Fakten geöffnet hatten, die ihnen absichtlich vorenthalten worden waren, so dass sie endlich das vollständige Bild sehen konnten, weit entfernt von der Propaganda, mit der sie jahrzehntelang bombardiert worden waren.

Diese jungen Juden, viele von ihnen weiblich, begnügten sich nicht damit, ihre eigenen Ansichten und Überzeugungen zu ändern und ihren Weg fortzusetzen, sondern begannen, Videos zu drehen und in den sozialen Medien zu veröffentlichen, um ihre Altersgenossen zu ermutigen, es ihnen gleichzutun mit dieser kühnen Einschätzung, die sie nicht persönlich nehmen wollten, sondern die sie zu einer wachsenden und einflussreichen Jugendbewegung machen wollten.

Diese westliche Jugendbewegung mit ihren Christen und Juden, ohne die arabischen und muslimischen Jugendlichen zu zählen, die in verschiedenen westlichen Ländern aufgewachsen sind und deren Loyalität zu Palästina durch die jüngsten Ereignisse weiter gefestigt und gestärkt wurde oder deren Loyalität entstaubt wurde, um zu zeigen, wie tief verwurzelt das Thema im Gewissen aller Araber ist, ist eine Kraft, die es wert ist, beobachtet und beachtet zu werden. Denn sie wird allmählich eine Druckkraft darstellen, die nicht nur bei der Schaffung eines Bewusstseins bei einem Teil der öffentlichen Meinung vor Ort, sondern auch bei ihrer späteren Umwandlung in eine wahltaktische Kraft, die in der Lage ist, viele der derzeitigen offiziellen westlichen Politiken zu ändern, berücksichtigt werden wird.

Diese aktive, drängende und vielversprechende westliche Jugendbewegung, die internationale öffentliche Meinung war vor einigen Jahrzehnten in der Lage, sich der Hässlichkeit des Apartheidregimes in Südafrika bewusst zu werden und es zu beenden. Was wäre, wenn sie im Falle Palästinas diesmal mehr als zuvor mit den Waffen des Wissens, der Medien und der Kommunikationstechnologien ausgestattet wäre? Es gibt nichts Stärkeres als die Wahrheit, um Propaganda und Lügen zu zerstören.

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 1. November 2023

Übersetzt mit Deepl.com



