Das neue Gladio von Paris und Kiew

Von Hanna Eid

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Spezialeinheiten und „Militärtrainer“ aus der Ukraine separatistische und mit Al-Qaida verbundene Elemente in den AES-Staaten dabei unterstützen, Angriffe auf Zivilisten und Militärstützpunkte durchzuführen.

Mali legte der UN-Generalversammlung Beweise für die Einmischung und den Terror der Ukraine vor, stieß damit jedoch auf Schweigen. Kurz darauf brach Mali die Beziehungen zur Ukraine ab, und Niger folgte bald darauf. (Al Mayadeen English; Illustrated by Mahdi Rtail)

Operation Gladio: Dies ist der historische Name für das Programm, bei dem die CIA, die sizilianische Mafia und der Vatikan faschistische Stay-Behind-Armeen finanzierten, um Italien nach dem Zweiten Weltkrieg zu destabilisieren. Gladio ist zum inoffiziellen Namen eines ganzen Netzwerks solcher verdeckt finanzierter faschistischer Paramilitärs in ganz Europa zu dieser Zeit geworden.

Der Schlüssel zum Erfolg der Operation Gladio war die sogenannte „Strategie der Spannung“, bei der soziale, politische und wirtschaftliche Widersprüche einer bestimmten Gesellschaft durch Angriffe unter falscher Flagge und Straßengewalt ausgenutzt wurden. Dies führte dazu, dass die Menschen in Ländern, in denen die Stay-Behind-Einheiten operierten, das Vertrauen in sozialistische Regierungen und Bewegungen verloren. Gladio nutzte die umfangreichen NATO-Rattenlinien, die die Flucht von Nazis und italienischen Faschisten erleichterten, die nach Kriegsende strafrechtlich verfolgt wurden. Karl Marx bemerkte einmal, dass die Geschichte sozusagen zweimal passiert, „erst als Tragödie, dann als Farce“.

Heute sieht sich die französische Regierung mit einer Legitimitätskrise im Weltsystem konfrontiert. Einerseits hat die neoliberale Politik des Macron-Regimes den Reichtum einiger weniger und die Verelendung vieler vergrößert. Dies hat zu Protestwellen und einem Wiederaufleben sowohl linker als auch rechter Alternativen geführt. Macron hindert die linken Parteien – die die Wahl gewonnen haben – daran, einen Premierminister für das Land zu wählen. Stattdessen hat Macron den bekannten Reaktionär Michel Barnier zum neuen Premierminister ernannt.

Andererseits wurde Frankreich aus den Gebieten, die jetzt den Staatenbund der Sahelzone (Mali, Burkina Faso und Niger) bilden, vertrieben. Der Verlust des Standbeins in Afrika und das Unvermögen, die Vasallenstaaten der ECOWAS zu einer militärischen Intervention gegen die AES zu bewegen, haben Paris zu verdeckten Operationen im Stil von Gladio veranlasst. So wie Nazi-Paramilitärs wie die „Werwölfe“ im ursprünglichen Gladio eingesetzt wurden, hoffen die Franzosen, dass die Banderiten-Clique in Kiew eine Rendite auf die Investition erzielen kann.

Sowohl Paris als auch Kiew fürchten ein Engagement Russlands in Afrika, weil dies einige kritische Fakten impliziert. Erstens ist Russland weder isoliert noch wirtschaftlich destabilisiert. Die Sanktionen gegen Russland haben die diplomatischen und Handelsbeziehungen Moskaus in Afrika und Asien nur weiter ausgebaut. Zweitens weigert sich die französische Regierung, der Realität vor Ort ins Auge zu sehen. Der kamerunische Journalist Xavier Messè A Tiati meint:

„Ein Land, das am schwarzen Sklavenhandel und an der Kolonialisierung beteiligt war und Regeln zur Beherrschung unterdrückter Völker aufstellte … Jetzt kann man Frankreich nicht mehr sagen, dass es Beziehungen zu afrikanischen Ländern unterhalten kann, die nicht auf Beherrschung basieren“, sagte er.

„Deshalb ist Frankreich so nervös wegen der Rückkehr Russlands nach Afrika, das weder Sklavenhandel noch Kolonialisierung betrieben hat und die Afrikaner respektiert.“

So sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Spezialeinheiten und „Militärausbilder“ aus der Ukraine separatistische und mit Al-Qaida verbundene Elemente in den AES-Staaten dabei unterstützen, Angriffe gegen Zivilisten und Militärstützpunkte durchzuführen. Dies alles ist Teil eines Plans, die AES zu destabilisieren und die Verbindung zwischen der Regierung und dem Volk zu zerstören, was die AES zu frühen Erfolgen gegen den Imperialismus und die Banditen im Dienste der imperialistischen Kräfte geführt hat.

Die Jamestown Foundation, ein konservativer amerikanischer Think Tank, schreibt offen darüber; vielleicht weil sie das Gefühl haben, dass sie weniger zu verlieren haben als ihre liberalen Kollegen, die die Ukraine seit mindestens 2014 als letztes Leuchtfeuer der Demokratie anpreisen. Das Verteidigungsministerium der Ukraine, die GUR, hat offen zugegeben, dass sie die separatistischen Rebellen und ihre Al-Qaida-Verbündeten mit Ausbildung, Geheimdienstinformationen, Waffen und Drohnenkomponenten versorgt.

Der Sprecher der Separatisten hat auch zugegeben, dass sie französische und amerikanische Unterstützung erhalten: „Wir haben Verbindungen zu den Ukrainern … genau wie zu allen anderen, den Franzosen, Amerikanern und anderen.“ Im Grunde genommen bedeutet dies, dass der ukrainische Staat Terroranschläge auf dem Boden einer Nation unterstützt, die ihre Souveränität gegen das koloniale Diktat des Westens erklärt hat. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Franzosen eine Rendite anstreben, nachdem ein Großteil Westeuropas große Teile seiner industriellen Produktion für die Bewaffnung der Zelensky-Clique eingesetzt hat.

Es scheint, dass Zelenskys Vision von der Ukraine als einem weiteren „Israel“ Früchte trägt, jetzt, da sie die Rolle des Schutzes der Akkumulation im Weltmaßstab übernommen haben. Für den imperialistischen Westen signalisiert die von den afrikanischen Staaten verfolgte souveräne Entwicklung in Westafrika einen Machtverlust und schneidet auch eine wichtige Quelle für Uran, Gold und Öl ab. Da die afrikanischen Staaten auch die Unterstützung der Bevölkerung genießen, sehen die Imperialisten dies als noch größere Bedrohung an, da ihre Propaganda an Wirkung verliert. Daher war der nächste logische Schritt für den Westen, die Ukraine wie „Israel“ zu benutzen – um Regionen zu de-entwickeln und zu destabilisieren, von denen legitime Bedrohungen für das imperialistische Weltsystem ausgehen, in diesem Fall die Sahelzone.

Mali brachte den Beweis für die Einmischung und den Terror der Ukraine vor die UN-Generalversammlung, wo man ihnen mit Schweigen begegnete. Bald darauf brach Mali die Beziehungen zur Ukraine ab, und Niger folgte bald darauf. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen verurteilte der nigrische Außenminister Bakary Sangare den Westen für seine Versuche, die afrikanischen Staaten im Osten zu destabilisieren: „Niger verurteilt diese feindlichen Handlungen erneut aufs Schärfste und lehnt jegliche Form der Unterstützung des Terrorismus ab, insbesondere die aktive und offene Unterstützung der terroristischen Koalition, die einen feigen Überfall verübt hat, durch die Ukraine.“

Der nigrische Minister argumentierte, dass die AES deshalb zum Ziel des Hasses der Imperialisten geworden seien, weil sie die Kontrolle über ihren eigenen Untergrund und die Bodenschätze, mit denen sie ausgestattet sind, übernehmen.

Er fährt fort: „Diese Ressourcen sind zum Objekt der Begierde westlicher Mächte geworden, die terroristische Gruppen finanzieren und bewaffnen, um unsere Länder zu destabilisieren.“

Es ist wirklich der Erfolg der Allianz der Sahelstaaten, der eine Bedrohung für den Westen darstellt, und der Grund, warum die imperialistischen Mächte zu ihrer uralten „Strategie der Spannung“ greifen, um die Allianz zu destabilisieren und zu schwächen. Im Jahr 2022 hatte Burkina Faso 60 % seines Landes an Al-Qaida-Verbündete verloren, und jetzt, nach den Fortschritten der AES, kontrolliert es 70 % seines Landes. Dies geschah erst, nachdem die westlichen Truppen (hauptsächlich französische und amerikanische) aus diesen Ländern vertrieben worden waren.

Die AES genießen weiterhin die aktive Unterstützung ihrer Bevölkerung und streben nach Souveränität über ihre politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung. So wie die Gefahr, dass Italien nach dem Zweiten Weltkrieg einen kommunistischen Charakter annimmt, ein ganzes System von Täuschungsmanövern und Terrorismus auslöste, das von den imperialistischen Mächten gesponsert wurde, hat nun die Gefahr, dass souveräne afrikanische Nationen zusammenkommen und das imperialistische Diktat ablehnen, die Strategie der Spannung des Westens in der Sahelzone wiederbelebt.

