Angemessenheitswahn: Wie britische Botschafter zum Gespött wurden

Von Martin Jay

29. Oktober 2024

Der jüngste Streit auf einem Moskauer Flughafen zwischen einem hochrangigen britischen Diplomaten und russischen Journalisten unterstreicht, wie tief Großbritannien als Land gesunken ist. Unsere eigenen Botschafter sind zu Social-Media-Clowns geworden

Der hässliche Vorfall auf dem Moskauer Flughafen, bei dem der stellvertretende britische Botschafter in Russland nach den Kameras von Journalisten griff und sogar einem einen Presseausweis abriss, sollte als Botschaft an uns alle verstanden werden, wenn es um die britische Diplomatie geht. Sie ist tot.

Die peinlichen Minuten von Tom Dodd, die ihn sicherlich für den Rest seiner Karriere verfolgen werden, könnten kein vernichtenderes Beispiel dafür sein, was Diplomatie einmal war und was sie jetzt ist. Wie der internationale Journalismus ist auch die Diplomatie kaum noch ein Schatten ihrer selbst, und diejenigen, die als Diplomaten arbeiten, sind bestenfalls Drittklässler, Pappfiguren ihrer Vorgänger vor 30 Jahren, die wirklich Einfluss hatten und die Funktionsweise der Welt beeinflussten.

Die neue Generation britischer Diplomaten, wie Dodd, ist nicht nur völlig ineffektiv und eine Verschwendung von Platz und Steuergeldern, sondern weist auch eine Reihe von Merkwürdigkeiten auf, die man normalerweise nicht erwarten würde. Narzissmus, Arroganz und Selbsttäuschung sind die neuen Eigenschaften dieser Art, und das war alles im Videoclip von Dodd zu sehen, der absolut empört darüber war, dass Journalisten tatsächlich mit Fragen an ihn herantreten konnten.

Natürlich gibt es derzeit ziemlich große Spannungen zwischen Russland und Großbritannien, da Dodd nun Teil eines Teams ist, das „die Arbeit der Landesvertretung in Moskau nach dem Spionageskandal untersucht“, berichtet RT. Mitte September wurden sechs Mitarbeiter der britischen Botschaft wegen ihrer angeblichen Beteiligung an „subversiven Aktivitäten“ und Spionage zur unerwünschten Person erklärt.

Dodd ist jedoch verwirrt. Er hat die ungeschriebenen Regeln des Außenministeriums gebrochen. In der Regel manipulieren Botschafter in Afrika und im Nahen Osten die lokalen Medien für ihre eigenen Zwecke und behandeln lokale Journalisten im Allgemeinen wie ihre persönlichen Diener. Natürlich meiden sie internationale Journalisten wie die Pest, insbesondere ihre eigenen. Sie passen sich im Grunde genommen an und schließen sich der Strategie des Regimes im Umgang mit der lokalen Presse an.

Diese „Regel“ kann jedoch nicht in Moskau gelten, wo die Presse mehr Freiheiten hat als der durchschnittliche britische Journalist und das Vereinigte Königreich praktisch als Staatsfeind betrachtet wird. Und so war Dodd in dieser Hinterhaltssituation verloren, in der seine Anforderungen als „New Generation“-Außenamtspatz nicht den Umgang mit der Presse bei heiklen Fragen umfassten. Sein Vorgänger vor 30 Jahren hätte die Gelegenheit genossen, die Fragen mit einem gewissen Elan und Gelassenheit zu beantworten.

Doch Narzissmus ist der schwächste Punkt, der sich zeigt. Es ist dieser Glaube, dass das Individuum selbst das wichtigste Thema ist, der Großbritannien als einst glorreiches Land beschämt und es jetzt wie einen gescheiterten Staat aussehen lässt, der auf der Weltbühne keine Relevanz mehr hat. Todd gehört zu einer Generation von Diplomaten, die Journalisten mehr oder weniger als Stenografen betrachten, die pflichtbewusst schreiben, was man ihnen sagt, und für den Rest der Zeit schweigen. Wie Ratten in einem Korb, die man gelegentlich schüttelt, um sich zu amüsieren. Und doch kann man ihm kaum einen Vorwurf machen. Die britische Presse ist heutzutage ein solches Chaos und so tief in den Annalen der Regierung verwurzelt, dass man sie kaum noch als vierte Gewalt bezeichnen kann. Jeder Auslandskorrespondent, der eine Frage an das Medienteam des Außenministeriums per E-Mail sendet, wird Ihnen das bestätigen. Wenn eine Antwort kommt, ist es Sir Humphry-Kauderwelsch, das nicht einmal auf Ihre Frage eingeht. Nach meiner eigenen Erfahrung kommt es häufig vor, dass das FCO Journalisten schlichtweg anlügt. Das ist nicht das Schockierende. Das Schockierende ist, wie die Journalisten sich diesem drakonischen System unterwerfen, das Stalin vor Stolz hätte erglühen lassen. Das System, das man normalerweise mit einem Regime in Westafrika in Verbindung bringen würde, wird von den Journalisten selbst unterstützt.

Und Dodd ist Teil dieses Systems. Eine korrupte, veraltete, rückständige und wahnhafte Sichtweise auf Großbritannien und wie es mit der Presse umgehen sollte.

Aber dieses Muster ist, wie ich festgestellt habe, typisch für britische Botschafter. Während ich im Libanon war, gab es dort einen britischen Botschafter, der einem Interview mit mir zustimmte. Als ich nicht das „Lokale“ tat, indem ich einen glänzenden Artikel über seine Leistungen schrieb, sondern stattdessen objektiv über ihn schrieb, wandte sich derselbe Botschafter gegen mich. Tom Fletcher, ein verweichlichter Narzisst, der als Botschafter für ein Fotoshooting als James Bond posierte und die meiste Zeit damit verbrachte, die sozialen Medien mit Fotos von sich selbst und Supermodels mit geschwollenen Oberlippen zu füllen, diffamierte mich vor einer Gruppe von Europaabgeordneten, die Beirut besuchten, und versuchte, meine Glaubwürdigkeit zu zerstören – als Akt kindischer Gereiztheit wegen des Interviews, das seine Eitelkeit und seine Unkenntnis der Region berührte.

Seine Frau, eine Psychotherapeutin, beriet meine damalige Frau, was dazu führte, dass sie mich verteufelte – so sehr, dass sie drohte, mich mit der Pistole ihres Onkels zu erschießen.

Aber Fletcher verhielt sich genau wie die Schläger, die das Land regierten, und hatte die gleiche Meinung über „lokale“ Journalisten, die dazu da waren, missbraucht, schikaniert, manipuliert und bestochen zu werden. Er verkehrte mit den Gangstern, die das Land regierten, denselben Leuten, die die Wirtschaft zum Absturz brachten, um vom Chaos zu profitieren. Er war so sehr Teil der politischen Elite, wie man es nur sein konnte. Er hatte sogar gebleichte Zähne.

In Marokko, wo ich 2019 hinzog, war es ähnlich. Der britische Botschafter dort stellte sich über alles und wand sich buchstäblich in seiner eigenen narzisstischen Galle, wie ein Schwein, das sich in seinen eigenen Exkrementen wälzt. Tom Reilly entschied, dass ich bei den Mitarbeitern der Botschaft und des Konsulats persona non grata sei, nur weil ich einem seiner Mitarbeiter nicht ein antiquiertes, absurdes Maß an Ehrerbietung entgegenbrachte, als ob wir im Großbritannien des 19. Jahrhunderts leben würden. Seine Selbstverliebtheit und sein Geltungsdrang führten schließlich dazu, dass er vom Außenministerium gefeuert wurde, nachdem er über Dinge schwadroniert hatte, die über seiner Gehaltsstufe lagen, und den Besuch von Harry und Meghan in Marokko im Jahr 2019 völlig vermasselt hatte. Und doch erinnere ich mich daran, wie weit das Außenministerium gegangen ist, um die eigenen Leute zu schützen, die unter Beschuss standen. Genauso wird es bei Dodd sein. Er wird keinerlei Strafmaßnahmen erhalten. Das Außenministerium ist so korrupt, dass es stolz auf das Netzwerk alter Freunde ist, da Verwandtschaft und Vetternwirtschaft immer Vorrang vor Verdienst und Leistung haben. Die goldene Regel bei britischen Botschaftern lautet: Nimm sie nicht ernst. Ihre eigenen Regierungen tun es schließlich auch nicht.

