https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-us-political-system-is-radicalized–not-palestinians



Das politische System der USA ist radikalisiert, nicht die Palästinenser

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

16. Juli 2024

Was Graham und seine Mitstreiter jedoch nicht verstehen, ist, dass es nicht die Palästinenser sind, die radikalisiert werden, sondern das gesamte amerikanische politische System.

Inmitten steigender Opferzahlen, anhaltender Bombardierungen, einer tief verwurzelten Besatzung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit besaß US-Senator Lindsey Graham die Dreistigkeit, die Palästinenser als „radikalisiert“ zu bezeichnen. Seine gefühllosen Äußerungen lösten vor seiner Residenz Proteste von pro-palästinensischen Gruppen aus, die seit langem für ein Ende des israelischen Völkermords eintreten. Seine völkermordfreundliche Einstellung ist jedoch keine Anomalie, und Graham ist auch nicht in einem solchen Club. Solche Ansichten werden von US-Gesetzgebern geäußert und aufgegriffen, die angesichts der anhaltenden Angriffe der Besatzungstruppen zunehmend eine antipalästinensische Rhetorik an den Tag legen.

Was Graham und seine Gesinnungsgenossen jedoch nicht verstehen, ist, dass nicht die Palästinenser radikalisiert sind, sondern dass das gesamte amerikanische politische System mit pro-zionistischen Neigungen radikalisiert ist.

Hier ist der Grund dafür:

In einem Social-Media-Post auf X bezeichnete Graham das belagerte, geschundene und besetzte palästinensische Volk als die „am stärksten radikalisierten Menschen der Welt, denen von Geburt an beigebracht wird, Juden zu hassen“. Der Wahrheitsgehalt dieser Äußerungen ist fraglich. Das Judentum ist eine Religion mit einer Vielzahl von Anhängern, und die meisten in den Vereinigten Staaten leb enden linken Juden haben den Völkermord an „Israel“ abgelehnt und sich auf die Seite der Palästinenser gegen Netanjahu gestellt. Beunruhigend ist jedoch, dass Graham weiter erklärte, die Lösung des Problemswerde„Jahre dauern“. Seine Äußerungen implizieren, dass besetzte Bevölkerungsgruppen Anarchisten sind, die an einer Agenda arbeiten, um eine dominierende, besetzende Macht zu stürzen, wenn diese ein Opfer ist oder wird. Vielleicht impliziert er, dass die schwarzen Südafrikaner, die vor 1994 in Südafrika unter der Apartheid gegen eine weiße Minderheitsregierung kämpften, Radikale waren und dass Nelson Mandela ein Terrorist war, weil er sich der Besatzung widersetzte und gegen den Status quo rebellierte. Graham zufolge sollten die unschuldigen Palästinenser unter den Trümmern, die getötet oder vertrieben wurden, „ mit ISIS oder Al-Qaida gleichgesetzt werden, während das terroristische“, zionistische Regime „Israels“ zu Hütern von Demokratie, Menschenrechten und einer regelbasierten Weltordnung wird.

Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Die bigotten und radikalisierten Ansichten Grahams wurden auch am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, geäußert. Der Zeitpunkt der Äußerungen setzt die Vereinigten Staaten als Unterstützer einer kriminellen Organisation gleich, die über 38.000 Palästinenser massakriert hat. Während die amerikanische Öffentlichkeit, insbesondere Studenten an Eliteuniversitäten, die eindeutige Unterstützung der Biden-Administration für „Israel“ angeprangert haben, ist das politische System der USA weiterhin vom Zionismus radikalisiert. Als Teil des kollektiven Bewusstseins, das sich in einer unverhohlenen Unterstützung der jüdischen Vorherrschaft und des Staates „Israel“ niedergeschlagen hat, sind alle US-Gesetzgeber, mit Ausnahme einiger weniger, pro-zionistisch ausgerichtet. Dazu gehört der republikanische Abgeordnete Andy Ogles , der erklärte, dass alle palästinensischen Demonstranten getötet werden sollten, während er durch die Hallen des Kongresses ging. Außerdem stimmte das Repräsentantenhaus für eine Gesetzesvorlage, die es dem US-Außenministerium untersagt, Statistiken des Gesundheitsministeriums über palästinensische Todesfälle im Gazastreifen zu zitieren, obwohl diese Statistiken von internationalen Beobachtern als zuverlässig angesehen werden.

Diejenigen Abgeordneten, die sich im US-Kongress für Palästina einsetzen, sind Beschimpfungen, Verleumdungen, Geißelungen und Zensur ausgesetzt. Dazu gehören die palästinensisch-amerikanische Abgeordnete Rashida Tlaib und der Abgeordnete aus Minnesota Ilhan Omar, die zur Zielscheibe wurden, weil sie den israelischen Völkermord anprangerten und die Bewohner des Gazastreifens unterstützten, während sie als „antisemitisch“ bezeichnet wurden. Tlaib gab persönlich zu, dass es in der Kammer einen erheblichen Antipalästina-Rassismus gibt und viele ihrer Kollegen die Existenz eines palästinensischen Volkes nicht anerkennen wollen. Tlaibs Einschätzungen wurden von einigen der schärfsten Kritiker der Regierung Biden aufgegriffen, die den US-Gesetzgebern vorwerfen, den Rassismus gegen Araber, Muslime und Palästinenser herunterzuspielen und gleichzeitig die Augen vor den israelischen Gräueltaten zu verschließen. Diese Doppelmoral und Doppelzüngigkeit zeigen, dass der US-Kongress trotz anders lautender Stimmen immer pro-zionistisch bleiben wird.

Im Grunde genommen bieten Ansichten wie Lindsay Grahams Erklärung den Zionisten einen Deckmantel für die Verabschiedung von Gesetzen, die „Israel“ begünstigen, z. B. durch Hilfspakete, während abweichende Stimmen mundtot gemacht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Operationen dargestellt werden, die auf dem legitimen Recht des Netanjahu-Regimes beruhen, sich zu verteidigen. Sie stützt sich auf die Argumente des renommierten amerikanischen Politikwissenschaftlers und Aktivisten Norman Finkelstein aus seinem Buch „The Holocaust Industry“, in dem er feststellt, dass das US-Establishment die Erinnerung an den Nazi-Holocaust für politisches Kapital ausnutzt und dies in eine pauschale Unterstützung für „Israel“ umsetzt. Während Finkelstein von pro-israelischen Lobbyisten verspottet, kritisiert, gegeißelt und mit einem Einreiseverbot für „Israel“ belegt wurde, bestätigen Lindsay Grahams Äußerungen über die palästinensische Radikalisierung Dr. Finkelsteins Standpunkt, dass das amerikanische Establishment vom Zionismus radikalisiert ist.

Diese Radikalisierung geht von ganz oben aus. Erinnern wir uns daran, dass Präsident Biden im Oktober 2023 die steigende Zahl der Todesopfer in Gaza durch das Gesundheitsministerium widerlegte, indem er behauptete, dass die Palästinenser nicht die Wahrheit über die Zahl der getöteten Menschen sagen. Eine solche Widerlegung grenzt an Leugnung. Außerdem werden durch solche pauschalen Ablehnungen die in den Vereinigten Staaten lebenden durchschnittlichen Araber, Muslime und Palästinenser dämonisiert und anfällig für islamfeindliche Angriffe gemacht. Nach Angaben des Council on American-Islamic Relations (CAIR) wurden allein im Jahr 2023 8.061 Berichte über antimuslimischen Hass gemeldet, von denen 50 % zur Anzeige gebracht wurden.

Vor diesem Hintergrund entlarven die Äußerungen von Senator Graham die Denkweise der Mehrheit der US-Gesetzgeber, die über „Israel“, seine Besetzung palästinensischen Landes und seine Unterwerfung der palästinensischen Bevölkerung radikalisiert sind. Diese Radikalisierung wird sich fortsetzen, aber es ist klar, dass die palästinensische Bevölkerung immer die Opfer sein wird, egal was Graham und Konsorten sagen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Moderator, Analyst und Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …