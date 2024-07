https://www.middleeastmonitor.com/20240716-israel-says-eilat-port-bankrupt-after-months-houthi-naval-blockade/



Israel sagt, der Hafen von Eilat sei nach monatelanger Seeblockade durch die Houthi „bankrott“

16. Juli 2024

Ein Raketenboot der israelischen Marine patrouilliert im Roten Meer vor der Küste von Israels südlicher Hafenstadt Eilat am 26. Dezember 2023 [ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images]

Die israelische Hafenstadt Eilat hat offiziell Konkurs angemeldet, da die Handelsaktivitäten und Einnahmen aufgrund der von den jemenitischen Houthis seit November letzten Jahres verhängten Seeblockade gegen israelische Frachtschiffe stark zurückgegangen sind, wie ein hoher Beamter bestätigt hat.

„Es muss anerkannt werden, dass der Hafen bankrott ist“, erklärte der Geschäftsführer des Hafens von Eilat, Gideon Golber. „In den letzten Monaten ist nur ein einziges Schiff hierher gekommen. Die Jemeniten haben den Zugang zum Hafen praktisch gesperrt.

Anfang dieses Monats forderte der Hafen von Eilat die Regierung auf, ihn finanziell zu unterstützen, da er seit dem jüngsten Krieg Tel Avivs gegen den Gazastreifen im Oktober letzten Jahres nicht mehr aktiv ist. Im Dezember erklärte Golber, dass der Betrieb um 85 Prozent zurückgegangen sei, seit die jemenitischen Streitkräfte Angriffe auf Schiffe mit israelischen Verbindungen im Roten Meer gestartet hätten. Damals wies er darauf hin, dass der Hafen von Eilat möglicherweise vorübergehend Mitarbeiter entlassen müsse, wenn die Situation andauere.

Inzwischen bereiten sich auch die Mittelmeerhäfen Ashdod und Haifa auf eine mögliche „Eskalation mit der Hisbollah aus dem Norden“ vor, wie die Jerusalem Post berichtet. Die beiden Häfen liegen innerhalb der Reichweite der Hisbollah-Raketen.

Der Vorsitzende des Hafens von Aschdod, Shaul Schneider, warnte, dass im Falle einer Eskalation im Norden und der Schließung des Hafens von Eilat alle israelischen Häfen mit Ausnahme von Aschdod nicht mehr nutzbar sein werden, wenn die Nordfront mit der Hisbollah eröffnet wird.

In einem Interview mit der israelischen Zeitung Maariv erläuterte Schneider, dass Aschdod der einzige staatliche Hafen sei, und wies darauf hin, dass Israel praktisch ein „Inselstaat“ sei, da 99 Prozent seiner Waren auf dem Seeweg ankämen. Im Hafen von Aschdod würden 40 Prozent dieser Waren umgeschlagen, und in jüngster Zeit hätten sowohl israelische als auch amerikanische Sicherheits- und Militäreinrichtungen ihre Schiffe dort abgefertigt. Er betonte auch, dass Aschdod eine strategisch wichtige Einrichtung ist, die trotz des Beschusses mit Raketen weiter in Betrieb ist.

