Das Schweigen der Verwundeten in Palästina schreit lauter

Husam Maarouf

21. April 2025

In Gaza ist Heilung kein Weg mehr zur Genesung, sondern ein stiller Kampf gegen die Verlassenheit, in dem die Verwundeten nicht auf Behandlung warten, sondern auf die Erlaubnis zu überleben.

Verwundete Palästinenser liegen auf Matratzen im Kamal-Adwan-Krankenhaus in Gaza, nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus dem Krankenhaus zurückgezogen haben. / Reuters

In Gaza ist Heilung weder sicher noch erlaubt. Es gibt keinen direkten Weg von der Krankheit zur Genesung – nur Umwege, Straßensperren und das verstummte Summen der Maschinen.

Kinder wickeln ihre geschwollenen Gliedmaßen schweigend ein. Väter liegen regungslos unter dünnen Plastikfolien, ihre Zimmer sind erfüllt von unausgesprochener Angst. Die Wunden vertiefen sich. Infektionen breiten sich aus. Und dennoch dreht sich die Welt weiter – anderswo.

Der Krieg hat nicht nur Beton zerstört. Er hat auch den Glauben daran zerstört, dass man versorgt wird.

In dieser Geschichte geht es nicht um Geopolitik oder Grenzen, die in den Sand gezogen wurden. Es geht um einen 65-jährigen Mann mit einem Schlauch im Hals. Um einen blinden Diabetiker, der in der Dunkelheit wartet. Um eine Mutter, die gestorben ist – nicht durch einen Luftangriff, sondern weil eine Dialysemaschine ausgefallen ist.

Seit Oktober 2023 wurden 114.000 Palästinenser verletzt. Von denen, die im Ausland behandelt werden müssen, konnten nur 5.163 Gaza verlassen. Ägypten nahm 2.458 auf. Katar nahm 970 auf. Einige wenige fanden eine Passage in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Oman, in die Türkei und nach Europa. Der Rest wartet weiter.

Die Zahlen sind erschütternd – aber sie sprechen nicht. Die Stimmen jedoch tun es.

Seit Oktober 2023 wurden 114.000 Palästinenser verwundet.

„Ich verliere mein Augenlicht. Und niemand scheint sich darum zu kümmern.“

Mohammed Abu Rajila, 38, sitzt in fast völliger Dunkelheit in Khuza’a, einer Stadt in Khan Younis. Seine Stimme ist leise, als hätte er Angst, seinen Schmerz laut auszusprechen.

„Ich habe seit März 2023 Diabetes. Die Netzhaut meines rechten Auges ist bereits geschädigt. Dann begann der Krieg, und jetzt leidet mein linkes Auge an einer Netzhautablösung ersten Grades“, erzählt er TRT World.

Er hatte eine Überweisung in der Hand, einen Platz im Saint John Hospital im besetzten Ostjerusalem. Die Weltgesundheitsorganisation hatte dies vor dem Krieg bestätigt. „Am 23. Oktober 2024 hatte ich alles vorbereitet. Ich hatte sogar die Bestätigung der Weltgesundheitsorganisation. Mir wurde gesagt, ich würde innerhalb einer Woche reisen. Dann – nichts.“

Er verweilt in der Pause und lässt die Stille das sagen, was Worte nicht können. „Ich bin zwischen dem Europäischen Krankenhaus und dem WHO-Büro hin und her gelaufen. Jedes Mal sagten sie: ‚Bald.‘ Aber Rafah war geschlossen. Alles war geschlossen. Mein Augenlicht – mein Leben – war auf Eis gelegt.“

Mohammed sieht nicht mehr klar. Jetzt sieht er nur noch Schatten.

„Ich bitte nicht um einen Gefallen. Das ist mein Grundrecht als Mensch – behandelt zu werden. Nicht stillschweigend blind zu werden.“

Seine Bitte ist klar: „Ich bitte die WHO und alle, die helfen können: Bitte lasst mich reisen. Ich will meine Augen nicht wegen Bürokratie verlieren. Ich will nicht in der Dunkelheit leben.“

“Mein Vater verdorrt vor meinen Augen wie ein vertrockneter Ast“

Ahmed Radwan ringt um eine ruhige Stimme, als er von seinem Vater Shafiq erzählt, einem 65-jährigen Einwohner von Khuza’a, der im Krieg schwer verletzt wurde.

„Er wurde am Hals und am Bauch getroffen. Seine inneren Organe wurden verletzt. Er kann sich nicht bewegen. Er kann kaum atmen.“

Sie kämpften hart um eine Überweisung, die auch genehmigt wurde. Aber sein Name tauchte nie auf einer Reiseliste auf. „Er wurde genehmigt, aber er durfte nicht ausreisen. Warum?“, fragt Ahmed, seine Worte fast schreiend vor Trauer. „Wir sehen ihn sterben. Jeden Tag. Langsam.“

Ahmeds Appell ist nicht politisch, sondern menschlich. „Wir appellieren an das palästinensische Gesundheitsministerium, die WHO und alle Behörden, die noch ein Gewissen haben: Helft meinem Vater, das Land zu verlassen. Rettet sein Leben, bevor es zu spät ist“, sagt er gegenüber TRT World.

Dann noch bitterer: „Die Besatzungsmacht behandelt unsere Verwundeten wie Last. Das machen sie absichtlich. Sie töten uns, indem sie uns die Chance auf Heilung verweigern. Ist das nicht ein Verbrechen?“

„Meine Mutter ist nicht durch die Bombenangriffe gestorben – sie starb, weil ihre Dialyse eingestellt wurde.“

Mohammed Al-Jarousha erzählt von den letzten schrecklichen Stunden seiner Mutter Rabiha, 66, die an Nierenversagen litt und vor Kriegsbeginn Dialysepatientin war.

Bei der Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses kam alles zum Stillstand. „Sie ist gestorben. Nicht durch einen direkten Treffer, sondern durch den Zusammenbruch des Gesundheitssystems“, erzählt er TRT World. „Ich habe sie sterben sehen. Ich konnte nichts tun. Ich konnte ihr nicht einmal Wasser geben. Ich konnte niemanden erreichen.“

Sein Gesicht ist regungslos, und er wirkt wie betäubt, als hätte die Trauer jede Ausdrucksfähigkeit genommen.

„Meine Mutter starb aufgrund der Grausamkeit der Besatzung und des Versagens der internationalen Gemeinschaft, ihre eigenen Gesetze durchzusetzen. Wir sind in dieser Welt nicht gleich. Die Mächtigen können ohne Menschlichkeit handeln, und niemand hält sie davon ab. Das ist eine Schande für uns alle.“

Seine Forderung ist bescheiden, aber in ihrer Klarheit erschütternd: „Ich bitte die Welt, uns wie Menschen zu behandeln. Wenn schon nicht im Leben, dann wenigstens im Tod.“

Eine juristische Stimme in der Leere

Mohammed Al-Masri ist ein palästinensischer Rechts- und Menschenrechtsaktivist, der die Folgen mit einer Präzision dokumentiert und katalogisiert, die an Trauer grenzt.

„Die israelische Besatzung hindert Kranke und Verletzte systematisch daran, Gaza zu verlassen“, sagt er gegenüber TRT World. “Sie hat in den letzten 555 Tagen die Gesundheitsinfrastruktur Gazas zerstört – Krankenhäuser bombardiert, Ärzte getötet, Krankenwagen angegriffen.“

Er zählt sie auf: Al-Shifa. Al-Awda. Kamal Adwan. Al Ahli Arab Hospital. Zerstört oder zerstört.

„Die Besatzungsmacht verweigert den Transfer in die Westbank oder sogar in israelische Krankenhäuser. Sie trägt die volle rechtliche Verantwortung für diese humanitäre Katastrophe – aber sie tut so, als wäre es das Problem eines anderen.“

Seine Wut ist echt, aber sie wird von Erschöpfung untermalt. „Sie warten, bis ein arabisches oder europäisches Land Hilfe anbietet – wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar mit ihren Notfallflügen. Dann sagen sie: ‚Seht ihr? Andere kümmern sich darum.‘ Das ist eine Farce.“

Am 2. März schloss Israel die Grenzübergänge zum Gazastreifen und stellte die Hilfslieferungen ein, unter Berufung auf die angebliche Ablehnung einer von den USA unterstützten Verlängerung des Waffenstillstands durch die Hamas. Die Schließung hat die humanitären Bemühungen und den Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Gütern weiter erschwert. Die anhaltenden Angriffe in Verbindung mit dem Mangel an medizinischer Versorgung werden laut BBC zu vermeidbaren Massensterben führen.

Al-Masris letzte Worte klingen wie ein Urteil: „Die Welt muss handeln. Sie muss dieser Arroganz, dieser Unmenschlichkeit entgegentreten. Es geht hier nicht nur um Gaza – es geht um die Zukunft des Völkerrechts. Wenn wir das zulassen, stimmen wir zu, dass die Mächtigen töten und dann davonkommen können.“

Dies sind keine isolierten Tragödien. Es sind keine Nachrichtenmeldungen oder Zahlen. Es ist der Chor derer, die zurückbleiben, verbunden durch einen gemeinsamen Schmerz – nicht nur durch das Leiden, sondern auch dadurch, dass sie unsichtbar sind.

Hinter jedem verschlossenen Tor, jeder unbeantworteten Anfrage, jeder eingestürzten Decke steht ein Leben, das noch atmet, noch hofft. Nicht weil Heilung unerreichbar ist, sondern weil sie vorenthalten wird.

Ihre Botschaft ist kein Schrei. Sie ist leiser, schwerer zu hören: der Atem eines Mannes, der erblindet, das Röcheln eines Vaters, die letzten Worte zwischen einem Sohn und seiner sterbenden Mutter.

Und ein Volk, das noch immer wartet.

Husam Maarouf ist ein in Gaza lebender palästinensischer Dichter und Schriftsteller, der für verschiedene Publikationen geschrieben hat, darunter Raseef22 und Al Jazeera.

