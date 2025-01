https://thecradle.co/articles/hamass-strategic-survival-drives-israel-crazy



Das strategische Überleben der Hamas macht Israel verrückt

Durch die Nutzung ihrer institutionellen Stärke, ihrer Anpassungsfähigkeit vor Ort und ihrer psychologischen Taktiken verwandelte die Hamas die Zerstörung des Gazastreifens meisterhaft in eine Demonstration der Widerstandsfähigkeit, erzielte sowohl symbolische als auch taktische Gewinne und verhinderte gleichzeitig, dass Israel einen politischen Sieg für sich beanspruchen konnte.

The Cradle’s Palestine Correspondent

23. JANUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Die Freilassung von drei israelischen Gefangenen in Gaza durch den militärischen Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, im Austausch gegen 90 palästinensische Häftlinge, löste im Besatzungsstaat einen Medienrummel aus.

Die dramatische „Szene“ – Kämpfer tauchen inmitten der Kriegsruinen auf, umgeben von einer jubelnden Menschenmenge – untergrub die offiziellen israelischen Darstellungen über den Krieg, seine Ziele und die Behandlung israelischer Gefangener. Sie warf für die Israelis eine ernüchternde Frage auf: Was haben wir 15 Monate lang in Gaza gemacht?

Die Qassam-Brigaden haben jedes Detail der Veranstaltung inszeniert, um die Wirkung zu maximieren. Von den gebrandeten Geschenktüten bis hin zu den polierten Uniformen der Kämpfer strahlte die Darbietung kalkulierte Präzision aus. Auf dem Saraya-Platz – einem Gebiet, das von israelischen Besatzungstruppen stark belagert wurde – fand sogar eine Militärparade statt. Die Wahl des Ortes war bewusst, um die anhaltende Widerstandsfähigkeit an einem Ort zu demonstrieren, der die Niederlage Tel Avivs in seiner längsten Militärkampagne aller Zeiten symbolisieren sollte.

Quellen der Hamas teilten The Cradle mit, dass die Wahl von Gaza-Stadt – nördlich des Gazatals und der Netzarim-Achse gelegen, einer von der israelischen Armee geschaffenen Trennlinie, die den Streifen in zwei Abschnitte teilt und deren Demontage bald erwartet wird – eine bewusste und symbolische Entscheidung war, die aufgrund ihrer strategischen und politischen Implikationen anderen Alternativen vorgezogen wurde.

Natürlich hätte die Hamas die weiblichen Gefangenen auch an „sichereren“ Orten wie im Zentrum oder im Süden des Gazastreifens freilassen können, aber sie wählte bewusst den Platz.

Stärke durch Strategie

Die verzögerte Übergabe der drei israelischen Gefangenen um mehrere Stunden sorgte bei den Israelis für Verwirrung und führte zu mehreren Verstößen gegen das Waffenstillstandsabkommen. Die Qassam-Brigaden überraschten die israelische Öffentlichkeit dann mit der Bekanntgabe der Namen der Gefangenen, bevor die israelische Regierung, das Militär oder die hebräischen Medien dies tun konnten. Kleinere logistische Probleme verzögerten auch kurzzeitig die Freilassung der 90 männlichen und weiblichen palästinensischen Gefangenen, konnten aber schnell gelöst werden.

Die drei israelischen Gefangenen erhielten Freilassungsbescheinigungen in Hebräisch und Arabisch – was die israelische Praxis bei palästinensischen Gefangenen widerspiegelt – und Souvenirs aus Gaza, darunter eine detaillierte Karte des gesamten Streifens. Den Quellen zufolge sollten diese „wohlüberlegten und sorgfältig geplanten Schritte“ eine klare Botschaft an Israel senden: Die Hamas ist weder besiegt noch steht sie kurz vor der Vernichtung.

Der israelische Sender Channel 12 bezeichnete das Waffenstillstandsabkommen als „Sammlung sarkastischer Überraschungen“, doch die Stärke des Gefangenenaustauschs lag woanders. Monatelang hatten israelische Unterhändler versucht, durch Vermittlung Katars und Ägyptens eine Liste der freizulassenden palästinensischen Gefangenen zu erhalten – und waren gescheitert.

Die Hamas lehnte dies unter Verweis auf Sicherheitsrisiken ab und zwang Israel, einen weitaus höheren Preis als bei früheren Abkommen zu zahlen. Der erste Waffenstillstand am 24. November 2023 sah den Austausch von drei Palästinensern pro Israeli vor. Jetzt, nach 15 zermürbenden Kriegsmonaten, musste Israel das Zehnfache dieses Verhältnisses freilassen, ein klarer Hinweis auf den verlorenen Einfluss Tel Avivs.

Diese erste, kurze Waffenruhe von sechs Tagen gab den palästinensischen Widerstandsgruppen die Möglichkeit, sich neu zu formieren. Quellen zufolge gelang es mehreren Bataillonen, die durch die unerbittlichen israelischen Bombenangriffe stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren, während der Waffenruhe wieder einsatzfähig zu werden. Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu auf einen kontinuierlichen Druck ohne Unterbrechung der brutalen Militärkampagne Israels gedrängt hatte, zeigte die kurze Waffenruhe, dass die Hamas widerstandsfähig genug war, um schnell wieder in Form zu kommen.

Hat die Hamas in Gaza gesiegt?

All dies wirft die zentrale Frage auf: Hat die Hamas in Gaza gesiegt, und wenn ja, wie und warum? Um diese Frage vollständig zu beantworten, muss man zunächst die grundlegenden und sich entwickelnden Quellen der Stärke der Widerstandsbewegung analysieren, die Mechanismen hinter ihrer Anpassungsfähigkeit und Erneuerung untersuchen und schließlich überlegen, wer derzeit die Organisation anführt, insbesondere im Gazastreifen.

Die Hamas ist heute nicht nur auf palästinensischen Straßen, sondern auch in der gesamten arabischen und islamischen Welt nach wie vor stark präsent. Trotz der Verwüstungen des Krieges findet die Operation Al-Aqsa Flood, die am 7. Oktober 2023 gestartet wurde, weiterhin großen Anklang und prägt die öffentliche und persönliche Stimmung auf der ganzen Welt. Darüber hinaus berichten Quellen gegenüber The Cradle, dass diese Ereignisse zu einer erheblichen Rekrutierung geführt haben, bei der Tausende junger Palästinenser in die Reihen der Hamas eingetreten sind.

Selbst hebräische Medien haben dieses Phänomen anerkannt, obwohl sie oft einen propagandistischen Ton anschlagen. Während ein Großteil der israelischen Berichterstattung darauf abzielt, den anhaltenden Konflikt oder die mögliche Wiederaufnahme des Krieges zu rechtfertigen, zeigen gelegentliche Eingeständnisse die wachsende Anziehungskraft des Widerstands unter den Palästinensern.

Quellen der Hamas argumentieren, dass Israel „eine Vendetta für Generationen“ geschaffen hat, und beschreiben den Krieg nicht nur als Kampf gegen die Widerstandsbewegung, sondern als Krieg gegen alle Bürger von Gaza. Die weit verbreiteten Massaker und Zerstörungen haben die palästinensische Bevölkerung geeint und die Unterschiede zwischen Hamas-Anhängern und anderen verwischt.

„Wer nicht zur Hamas gehört, wird unweigerlich Teil des Widerstands“, erklärt eine Quelle und betont, dass selbst wenn die Hamas aufhören würde, an ihrer Stelle eine neue und vielleicht stärkere Bewegung entstehen würde.

Ein europäischer Sicherheitsbeamter soll ähnliche Bedenken mit einem Hamas-Vertreter im Libanon geteilt haben. Der Beamte warnte, dass die schätzungsweise 18.000 Waisen in Gaza, die allein durch diesen Krieg entstanden sind, innerhalb eines Jahrzehnts eine neue „Befreiungsarmee“ bilden könnten, die noch grausamer sein könnte als ihre Vorgänger.

Anpassungsfähigkeit und strategisches Lernen

Die Hamas hat diese schlimme Situation für den Wiederaufbau und die Erneuerung genutzt und ihre Strategien und Operationen verfeinert. Im sechsten Kriegsmonat wurde deutlich, dass ihr Fokus über Munition und Waffen hinaus auf die Förderung von Führungskräften und Kadern gerichtet war.

Die Qassam-Brigaden haben der Sicherheit der Kämpfer und der Effizienz der Operationen Priorität eingeräumt und dafür gesorgt, dass Ressourcen nicht verschwendet werden und die Rückzugswege sicher bleiben. Israels Hungerpolitik, insbesondere im Norden des Gazastreifens, zielte darauf ab, die Widerstandskämpfer durch die Einschränkung lebenswichtiger Nährstoffe wie tierisches Eiweiß zu schwächen. Trotz dieser Taktik passte sich die Hamas schnell an und milderte die Auswirkungen durch vorbeugende Maßnahmen.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Widerstandsfähigkeit der Hamas ist ihr systematischer Ansatz bei der Führungskräfteentwicklung. Vor dem Krieg führten ihre militärischen Einheiten, insbesondere die Qassam-Brigaden, Ausbildungsprogramme durch und unterhielten eine halboffizielle Militärakademie.

Diese Struktur ermöglichte es der Gruppe, trotz der Ermordung vieler Kommandeure der Bewegung hochkarätige Führungskräfte zu halten. Das Fachwissen in der Herstellung von Waffen und Raketen wurde schnell weitergegeben, wodurch die Kontinuität der Operationen gewährleistet wurde.

Nachrichtendienstliche Kriegsführung

Der Geheimdienstapparat der Hamas spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle, wobei wichtige Informationen geheim gehalten wurden. Quellen berichten The Cradle, dass die Sicherheitsinfrastruktur der Bewegung, einschließlich des Geheimdienstzweigs der Qassam-Brigaden, der Allgemeinen Sicherheit und der Inneren Sicherheit, entscheidend dazu beitrug, die Struktur und Integrität der Organisation während des gesamten Krieges zu bewahren.

„Solange der Sicherheitsapparat stark ist, wird die Bewegung Bestand haben“, so eine Quelle. Selbst als israelische Streitkräfte Mitglieder des Geheimdienstes ins Visier nahmen, passte sich die Hamas an, stellte Tausende ein, sicherte Gefangene und transferierte Geld – innerhalb ihres bestehenden Sicherheitsrahmens und mit neuen Methoden, die während des Krieges entwickelt wurden.

Die Widerstandsbewegung bewies auch bemerkenswerte Fähigkeiten in der Spionageabwehr. Die israelischen Streitkräfte, die mit ihrer Luft- und technischen Überwachung unzufrieden waren, stürmten Orte nicht nur, um militärische Vorteile zu erlangen, sondern auch, um Überwachungsgeräte zu installieren und so ihre Informationslücken zu schließen. In der Zwischenzeit legte die Hamas großen Wert auf operative Geheimhaltung und überwachte Journalisten und Fotografen in vertriebenen Gemeinden genau, um undichte Stellen zu verhindern, die Kämpfer oder ihre Familien gefährden könnten. Die Quelle erklärt dies folgendermaßen:

„Solange der Sicherheitsapparat präsent und stark ist, wird es der Bewegung gut gehen … Es spielt keine Rolle, wie schwach sie militärisch, politisch oder sogar finanziell ist; wichtig ist, dass die Sicherheit weiterhin gewährleistet ist. Nach Monaten militärischer Kämpfe verwandelte sich der Kampf in einen Geheimdienstkrieg, insbesondere zwischen dem Qassam-Geheimdienst und dem Shin Bet.“

Führung in Gaza: Wer führt die Hamas an?

Nach dem Märtyrertod von Yahya Sinwar – dem mächtigen und intelligenten Hamas-Führer und „Architekten“ der Operation Al-Aqsa Flood – verzichtete die Widerstandsbewegung darauf, einen neuen Vorsitzenden des Politbüros zu ernennen, und ließ Fragen zu ihrer Führung unbeantwortet. Quellen von The Cradle bestätigen jedoch, dass die Bewegung derzeit von einem fünfköpfigen Komitee geleitet wird, das den Gazastreifen, das Westjordanland und die Diaspora vertritt, wobei Musa Abu Marzouk eine Schlüsselrolle in den internationalen Beziehungen spielt.

Israelische Medien haben häufig über die Rolle von Mohammad Sinwar, dem Bruder von Yahya, spekuliert und ihn als zentrale, kompromisslose Figur in der Entscheidungsfindung der Hamas dargestellt. Das Leben des jüngeren Sinwar ist nicht weniger mysteriös als das des Militärkommandanten der Qassam-Brigaden, Mohammed Deif, und auch er war in den letzten 30 Jahren sechs Attentatsversuchen ausgesetzt.

Obwohl Mohammad Sinwar kein politisches oder sicherheitspolitisches Hintergrundwissen hat, hat ihn seine Expertise als Brigadekommandeur und Einsatzleiter zu einer beeindruckenden Persönlichkeit im Widerstand von Gaza gemacht. Berichten zufolge hat Israel während der Verhandlungen sogar vorgeschlagen, den jüngeren Sinwar abzuschieben, um den Konflikt zu lösen – ein Angebot, das die Hamas abgelehnt hat.

Obwohl israelische Berichte Führungsrollen oft personalisieren und übertreiben – oft kurz vor einem Attentat – betonen Insider, dass die Hamas als Institution und nicht als persönlichkeitsgetriebene Bewegung agiert. Dieser institutionelle Rahmen war der Schlüssel zu ihrer Widerstandsfähigkeit und ermöglichte es ihr, äußerem Druck und internen Herausforderungen standzuhalten.

Trotz der durch den Krieg verursachten Verwüstungen ist es der Hamas gelungen, ihren institutionellen Rahmen zu stärken und den Zusammenhalt zu wahren – eine seltene Leistung unter den palästinensischen Fraktionen. Während Yahya Sinwars Führung bei entscheidenden Operationen wie der Operation Al-Aqsa Flood den strategischen Scharfsinn der Bewegung unter Beweis stellt, liegt die wahre Quelle der Stärke der Hamas in ihrer kollektiven und institutionellen Struktur. Dieser Rahmen hat es ihr ermöglicht, selbst die extremsten Herausforderungen zu meistern.

Ohne diese institutionelle Widerstandsfähigkeit wären die Errungenschaften der Hamas wahrscheinlich schon früh im Konflikt zerfallen und hätten dem Besatzungsstaat den entscheidenden politischen Sieg beschert, den er anstrebte – ein Sieg, der bis heute ausbleibt.

Übersetzt mit Deepl.com

