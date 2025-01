Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Polizei versucht, Medienberichterstattung über Freilassung palästinensischer Gefangener zu unterdrücken

Die Polizei ging gewaltsam gegen palästinensische Journalisten vor, die versuchten, sich dem Ort einer Gefangenenfreilassung zu nähern, entfernte Journalisten aus den Häusern von Familienangehörigen der Gefangenen, bedrohte Interviewpartner und lud Journalisten zur Befragung vor. Die Polizei sagte, „Journalisten hätten die Arbeit der Polizei behindert“

Befreite palästinensische Gefangene reagieren am Montag in Ramallah aus einem Bus heraus, der mit ihnen nach ihrer Entlassung aus einem israelischen Gefängnis im Rahmen eines Gefangenenaustauschs und eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel in Gaza eingetroffen ist. Bildnachweis: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Nir Hasson

23. Januar 2025, 20:55 Uhr IST

Die israelische Polizei in Jerusalem schränkt die Pressefreiheit ein, um zu verhindern, dass Bilder von Festen oder Feiern zur Freilassung palästinensischer Gefangener im Rahmen des israelischen Geisel-Freilassungsabkommens mit der Hamas veröffentlicht werden.

Vier palästinensische Journalistinnen aus Ostjerusalem wurden zur Befragung vorgeladen, nachdem sie versucht hatten, die Rückkehr der palästinensischen Gefangenen in ihre Heimat zu dokumentieren und darüber zu berichten. Palästinensische Journalisten berichteten, dass sie an den Orten, an denen die Gefangenen freigelassen wurden, und in den Häusern der Familien der Gefangenen Drohungen und Gewalt ausgesetzt waren.

Am Sonntag, wenige Stunden nach der Freilassung von drei weiblichen israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen, entließ der israelische Gefängnisdienst 90 palästinensische Gefangene nach Ost-Jerusalem und in die Westbank. Dies geschah im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas, das die Freilassung palästinensischer Gefangener und israelischer Geiseln in Phasen über die 42 Tage der ersten Phase des Abkommens vorsieht.

Vor der Freilassung wurden die Angehörigen der Gefangenen auf die Polizeiwache vorgeladen, wo sie davor gewarnt wurden, Märsche oder andere Feiern zur Freilassung der Gefangenen zu organisieren. Sie wurden auch darauf hingewiesen, sich in den sozialen Medien nicht dazu zu äußern und keine Medieninterviews zu geben. Weiterlesen in haaretz.com

