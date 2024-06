Das weit verbreitete palästinensische Vater-Sohn-Geständnis einer Vergewaltigung“ wird durch einen Haufen Beweise widerlegt InTrust WeDoubt und The Grayzone

https://thegrayzone.com/2024/06/27/palestinian-father-son-confession-debunked/



Das weit verbreitete palästinensische Vater-Sohn-Geständnis einer Vergewaltigung“ wird durch einen Haufen Beweise widerlegt

The Grayzone

27. Juni 2024

Die angeblichen „Geständnisse“ zweier Palästinenser in israelischem Gewahrsam, die gefilmt wurden, als sie mehrere Vergewaltigungen, Morde und Entführungen am 7. Oktober zugaben, stimmen nicht mit den Ereignissen dieses Tages überein, werden durch zahlreiche Beweise widerlegt und wurden wahrscheinlich durch Folter erzwungen. Die amerikanischen und britischen Medien verbreiten die Geschichten trotzdem.

Am 23. Mai 2024 veröffentlichte die britische Daily Mail „exklusive“ Verhörbänder, die ihr vom israelischen Geheimdienst zur Verfügung gestellt worden waren. Das Murdoch-Boulevardblatt behauptete, die angeblichen Geständnisse enthüllten ein Paar von „Vater und Sohn Hamas-Vergewaltigern“, die zugegeben hätten, „von Haus zu Haus zu gehen und Sex-Attacken und Mord zu begehen“. Der Beweis für diese vermeintliche Bombengeschichte bestand aus zwei kurzen, stark bearbeiteten Videoausschnitten, in denen ein palästinensischer Vater und sein Sohn mit großen Augen zu sehen sind, die gestehen, am 7. Oktober israelische Zivilisten im Kibbutz Nir Oz in Israel vergewaltigt, getötet und entführt zu haben.

In den Videos gestehen die beiden, die von der Daily Mail als „der schamlose Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, und sein Sohn Abdallah, 18,“ bezeichnet werden, offenbar abscheuliche Verbrechen, darunter einen Doppelmord, die Entführung von Mutter und Tochter, die Gruppenvergewaltigung und Ermordung einer Frau sowie die Entführung eines israelischen Bewohners.

In einem Appell an die Emotionen, der darauf abzielt, schon die Infragestellung der Zuverlässigkeit der Geständnisse zu einem Akt der Solidarität mit den Monstern zu machen, schreibt die Daily Mail: „Ein böser Vater und ein böser Sohn haben enthüllt…] wie sie unschuldige Zivilisten getötet und vergewaltigt haben“. Der Eröffnungssatz bringt die Essenz des gesamten Artikels auf den Punkt: „Diese Geständnisse sind ein weiterer Beweis dafür, dass jeder Versuch, die Schrecken des 7. Oktobers zu leugnen… Teil einer Kampagne ist… um die Rechtfertigung des Terrorismus zu fördern.“

Diese Untersuchung wird die Videos und die westliche Medienberichterstattung darüber als ein weiteres zynisches Beispiel für israelische Propaganda entlarven, die darauf abzielt, Unterstützung für Tel Avivs Angriff auf den Gaza-Streifen zu erzeugen. Die in den Videos aufgestellten Behauptungen werden nicht nur durch keinerlei von Israel gesammelte Beweise bestätigt, sondern auch durch eine umfangreiche Dokumentation der Todesfälle, die sich am 7. Oktober in Nir Oz ereignet haben, widerlegt.

Die Mitverfasserin des Daily Mail-Artikels, in dem die angeblichen Geständnisvideos beworben werden, entpuppt sich als obskure israelische Autorin mit wenig Erfahrung im investigativen Journalismus, einer eindeutig antipalästinensischen Haltung und einer Twitter-Timeline, die ein lächelndes Selfie von sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer offiziellen Gala der britischen Botschaft in Tel Aviv zeigt.

Die in Israel lebende Journalistin Natalie Lisbona mit Premierminister Benjamin Netanjahu, 8. Juni 2022

Die Daily-Mail-Autorin Natalie Lisbona ist zu einem wichtigen Sprachrohr für israelische Propaganda im Zusammenhang mit Anschuldigungen gegen Palästinenser wegen sexueller Gewalt geworden. Zwei Wochen vor dem 7. Oktober veröffentlichte Lisbona für die BBC knallharte Berichte über proteinreiche Gummibärchen, die aus Heuschrecken hergestellt werden. Einige Tage nach dem Hamas-Angriff wetterte sie in den sozialen Medien gegen Journalisten, die israelische Behauptungen in Frage stellten, dass „Babys von der Hamas geköpft und bei lebendigem Leib verbrannt wurden“, und prahlte mit ihren eigenen Plänen, die reißerischen israelischen Behauptungen zu verbreiten.

„In den letzten drei Wochen habe ich mit Zeugen und Familien von Geiseln gesprochen“, einschließlich derer, die „die Überreste einer schwangeren Frau gesehen haben, deren Baby aus ihr herausgezogen und enthauptet wurde“, schrieb Lisbona am 28. Oktober.

Obwohl diese Behauptung und fast alle Behauptungen dieser Art, auch in israelischen Nachrichten, gründlich diskreditiert wurden, behauptete Lisbona im März dieses Jahres ohne Beweise, dass „Hamas und Banden aus GAZA KORPSEN vergewaltigt haben. KINDER VERGEWALTIGT.“

Wie die Daily Mail verließ sich auch die New York Times auf eine junge israelische Freiberuflerin mit wenig journalistischer Erfahrung und stark antipalästinensischen Ansichten, um Zeugenaussagen für ihren skandalösen und umfassend entlarvten „Schreie ohne Worte“ -Beitrag zu sammeln, in dem am 7. Oktober massenhafte sexuelle Gewalt behauptet wurde. Diese Times-Autorin, Anat Schwartz, wurde inzwischen gefeuert, weil ihr Twitter-Posts gefielen, in denen sie die Massenabschlachtung von Palästinensern befürwortete. Lisbona von der Mail ist jedoch nach wie vor eine der zuverlässigsten Publizistinnen Tel Avivs in den westlichen Medien und veröffentlicht regelmäßig Berichte mit fadenscheinigen Quellen, in denen militante Palästinenser sexueller Gewalt beschuldigt werden.

Die dubiosen und offenbar erzwungenen Geständnisse, die Lisbona in ihrem Daily-Mail-Beitrag vom 23. Mai verbreitet, wurden in der New York Post, einer US-Boulevardzeitung, die ebenfalls der Murdoch-Familie gehört, sowie in praktisch allen englischsprachigen israelischen Medien auf der Titelseite behandelt.

Wie wir in dieser Untersuchung zeigen, stimmt keines der angeblichen Verbrechen, die in den vermeintlichen Geständnissen beschrieben werden, mit den bekannten Details der tatsächlichen Opfer des 7. Oktober oder deren Todesart überein. Andere Teile der Videos enthalten erhebliche Widersprüche, die es in Ermangelung weiterer Erklärungen oder Beweise aus Israel äußerst unwahrscheinlich machen, dass die Geständnisse wahr sind.

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung:

Der Vater behauptet, er habe ein Paar in den Vierzigern allein in einem Haus in Nir Oz gefunden und getötet, aber es wurde kein solches Paar getötet.

Der Vater behauptet, er habe eine Mutter und eine Tochter allein in einem Haus gefunden und sie entführt, aber keine Mutter und keine Tochter wurden unter diesen Umständen entführt.

Der Vater und der Sohn gestehen, eine Frau in den Dreißigern vergewaltigt und getötet zu haben, aber keine Frau in dieser Altersgruppe wurde in Nir Oz unter Umständen getötet, die mit den Geständnissen übereinstimmen.

Der Ort, von dem aus ein israelischer Mann entführt worden sein soll, widerspricht seinen letzten Textnachrichten und der Aussage seiner Mutter.

Der Zeitplan scheint unmöglich. Wenn sie, wie vom Sohn beschrieben, um „etwa 10 Uhr“ in Nir Oz ankamen, müssten die in den Geständnissen beschriebenen Taten (10 Morde, 19-21 Entführungen, Einbruch in mehr als 7 Häuser und die Vergewaltigung von 2 Frauen) innerhalb von etwa acht Minuten begangen worden sein, wenn sie den israelischen Mann entführt haben sollten, der schrieb, dass seine Entführer um 10:08 Uhr „versuchten, hineinzukommen“.

Es wurden drei wesentliche Widersprüche zwischen den Geständnissen festgestellt: Die Entführung des israelischen Mannes hat laut dem Geständnis des Vaters nicht stattgefunden. Das „Vergewaltigungsopfer“ wurde nur im Geständnis des Sohnes ermordet. Nach Angaben des Vaters war das angebliche Vergewaltigungsopfer in Begleitung von 3-4 anderen Männern aus dem Gazastreifen, als die beiden sich ihm näherten. Nach Aussage des Sohnes war das Opfer in Begleitung eines israelischen Mannes, den der Vater getötet hat.

Es wurden keine Beweise für die angeblichen Verbrechen vorgelegt, da Israel keine Videos veröffentlicht hat, die die Anwesenheit von Vater und Sohn in Nir Oz dokumentieren, und die in den Geständnissen beschriebenen Opfer nicht benannt hat.

Die Geständnisse wurden höchstwahrscheinlich durch Folter erpresst, die bekanntermaßen zu einer extrem hohen Rate an falschen Geständnissen führt.

Während die Verhöre wahrscheinlich Tage oder länger dauerten, wurden nur 20 Minuten veröffentlicht, und auch diese sind stark redigiert, mit vielen Schnitten an kritischen Stellen.

Die Geständnisse beschreiben extrem seltene Verbrechen, wie z. B. eine Gruppenvergewaltigung durch Vater, Sohn und Onkel. Übertriebene Verbrechen wie diese sind in der Gräuelpropaganda üblich, im wirklichen Leben jedoch äußerst selten. Das ist nicht unmöglich, aber wie das Sprichwort sagt, erfordern außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise.

Die fehlenden „Doppelmord“-Opfer

In seinem aufgezeichneten Geständnis erzählt der Vater, Jamal Radi, einem Vernehmungsbeamten des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, dass er an jenem Morgen, als er mit seinem Sohn und seinem Bruder in Nir Oz eintraf, als erstes einen Doppelmord beging, der sich angeblich in einem Haus in der Siedlung ereignete. „Im ersten Haus fand ich eine Frau und ihren Mann, die wir mit Feuer beschossen und töteten“, ist er zu sehen. „Sie waren Ende 40“, fügt er hinzu.

Nach israelischen Angaben wurden am 7. Oktober insgesamt 113 Menschen in Nir Oz getötet oder entführt, aber eine Frau in ihren 40ern ist nicht darunter. Die einzigen beiden Frauen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren, die im Kibbuz getötet wurden oder sich in der Gewalt der Hamas befinden, sind Tamar Kedem Siman Tov (35) und Maya Goren (56).

Nach Angaben der Söhne von Maya Goren war sie während des Angriffs nicht zu Hause, sondern allein in der Gärtnerei des Kibbutzes. Sie sagten aus, dass sie gegen 9.55 Uhr gefangen genommen oder getötet wurde und dass ihr Mann eine Stunde später noch lebte, bevor er vor dem Schutzraum in ihrem Haus getötet wurde. Die einzige andere Frau, die auch nur annähernd die beschriebene Altersspanne aufweist, Tamar Kedem Siman Tov, wurde zusammen mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und ihrer Schwiegermutter in ihrem sicheren Raum getötet. Keines der Opfer passt zu dem angeblichen Geständnis von Vater und Sohn, einen Mann und eine Frau getötet zu haben.

Die Entführung einer mysteriösen Mutter und Tochter

Nach der Erledigung des Phantompaares behauptete der Vater, Radi, in ein anderes Haus gezogen zu sein. „Ich habe eine Frau und ihre Tochter gefunden und sie der [militärischen Abteilung der Hamas] Al-Qassam übergeben“, heißt es in dem Geständnis.

Die Bemühungen um einen Abgleich mit der Datenbank der in Nir Oz entführten oder getöteten Personen mit besonderem Augenmerk auf Mutter-Tochter-Kombinationen waren jedoch ebenfalls erfolglos. Es gibt keine Beschreibungen von Opfern in Nir Oz, die auf die Beschreibung des Seniors Radi passen, wonach eine Mutter und eine Tochter allein aus demselben Haus entführt wurden. Die nächsten Übereinstimmungen sind:

Ohne Erklärungen oder neue Beweise von israelischer Seite passt das zweite Geständnis der Entführung von Mutter und Tochter in Nir Oz zu keinem der Opfer im Kibbuz.

Die Vergewaltigungsvorwürfe

In dem angeblichen Geständnismaterial sind Jamal und sein Sohn Abdallah getrennt voneinander zu sehen, und jeder behauptet, abwechselnd eine Frau vergewaltigt zu haben.

Dem angeblichen Geständnis des älteren Radi zufolge ereignete sich die angebliche Gruppenvergewaltigung in einem Haus, in dem er „eine Frau in Shorts im Wohnzimmer mit ein paar anderen Männern“ sah, die angeblich aus Gaza stammten. Auf dem Video ist zu sehen, wie Jamal sagt, er habe die Frau in einen anderen Raum gebracht und sie mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt, während das vermeintliche Opfer weinte.

Zunächst behauptet Jamal, er sei der Einzige gewesen, der sich an der Vergewaltigung beteiligt habe, doch der Vernehmungsbeamte widerspricht ihm und weist ihn darauf hin, dass sein Sohn die Vergewaltigung gestanden habe. Daraufhin ändert der Vater seine Geschichte und behauptet, sein Bruder und sein Sohn hätten sie ebenfalls vergewaltigt. Jamal behauptet weiter, er habe die Frau persönlich etwa 15 Minuten lang vergewaltigt, und erzählt seinem israelischen Vernehmer, dass sein Bruder und sein Sohn weitere 10 bis 15 Minuten mit der Vergewaltigung des vermeintlichen Opfers verbrachten, bevor das gesamte Trio nach Gaza zurückkehrte.

Nach ihrer Abreise sagt Jamal: „Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, ich war fünfzehn Minuten da und bin dann gegangen“.

Obwohl Jamal seinem israelischen Vernehmungsbeamten sagte, dass er nicht wisse, was mit der Frau passiert sei, nachdem sie weggegangen waren, behauptet Abdallah, dass sie von seinem Vater ermordet worden sei, was er seinen Entführern mitteilte: „Mein Vater hat die Frau getötet, nachdem wir fertig waren.“ Wäre Jamals Geständnis legitim, hätte er angesichts der umfangreichen Liste von Verbrechen, die er bereits gestanden hat, kaum einen Anreiz, dieses letzte Verbrechen auszulassen.

Es gibt noch zahlreiche andere eklatante Ungereimtheiten in den Erzählungen der beiden, einschließlich der Details des angeblichen Verbrechens, wobei der Sohn die Anwesenheit eines israelischen Mannes beschreibt, der ebenfalls von seinem Vater „getötet“ wurde. In der Erzählung des Vaters gibt es keinen israelischen Mann – stattdessen wurde er durch „drei oder vier“ Männer aus Gaza ersetzt.

Dem Geständnis des Sohnes zufolge war die Frau, die sie vergewaltigten, „etwa dreißig Jahre alt“ oder „Anfang 30“, eine Altersspanne, die die möglichen Opfer auf Tamar Kedem Siman Tov (35), Arbel Yehud (28) und Shiri Bibas (32) beschränkt.

Allein durch den Prozess der Eliminierung kann man zu dem Schluss kommen, dass Jamal am 7. Oktober in Nir Oz keine Frau in ihren Dreißigern getötet haben kann.

Die Entführung von „Matan“

Laut Jamals Vernehmungsprotokoll war dies ihr letztes Verbrechen am 7. Oktober. Der Sohn, Abdallah, sagt jedoch aus, dass die beiden nach dem angeblichen Überfall an der Entführung eines hochrangigen israelischen Entführten beteiligt waren.

Nach Angaben israelischer Beamter handelte es sich dabei um Matan Zangauker, der am 7. Oktober entführt wurde und Berichten zufolge noch heute von der Hamas festgehalten wird. Die Entführung Zangaukers ist das einzige in den Geständnissen beschriebene Verbrechen, das mit einem bestimmten Opfer in Verbindung gebracht werden kann.

In dem Video sagt Abdallah, er habe Matan „gefangen“, nachdem er ihn in der Siedlung zwischen den Bäumen versteckt gefunden habe. Der Sohn behauptet jedoch, er habe versucht, Zangauker vor Misshandlungen durch andere Palästinenser zu schützen, angefangen bei seinem Onkel bis hin zu einer Gruppe mutmaßlicher Hamas-Agenten.

Aber auch hier wird Abdallahs Geschichte durch die vorliegenden Beweise völlig widerlegt. Während einer Kundgebung im Dezember 2023, bei der die israelische Regierung aufgefordert wurde, über die Freilassung der entführten Israelis zu verhandeln, erklärte die Mutter von Zangauker, dass ihr „Sohn Matan und seine Freundin Ilana gemeinsam aus dem Kibbutz Nir Oz entführt wurden, und zwar aus dem Schlafzimmer in dem sicheren Raum, in dem sie am Vorabend des Schabbat schliefen.“

Von israelischen Staatsmedien veröffentlichtes Filmmaterial, das die letzten Textnachrichten zeigt, die Zangauker am 7. Oktober an seine Mutter geschickt hat, deutet ebenfalls darauf hin, dass Matan nicht allein in den Bäumen versteckt wurde, sondern aus einem sicheren Raum in einem Haus entführt wurde, und zwar zusammen mit seiner Freundin Ilana Gritzewsky.

Auf dem Screenshot des Telefons von Matans Mutter (siehe unten) ist zu sehen, wie Matans Eltern ihm sagen, er solle „das Fenster schließen“, woraufhin Matan antwortet: „Alles ist geschlossen.“

Um 9:45 Uhr antwortet Zangauker: „Warte. Es sind Leute hier. Ich halte die Tür auf. Ich kann nicht schreiben“. Seine Eltern drängen ihn, die Telefonnummer seiner Freundin weiterzugeben, die mit ihm in dem gesicherten Raum ist.

23 Minuten später, um 10:08 Uhr, schreibt Matan seine letzte Nachricht: „Sie versuchen reinzukommen.“

Auf die Frage, wie lange sie sich im Kibbuz aufgehalten haben, antwortet Abdallah seinem Vernehmungsbeamten: „Wir sind etwa um 10 Uhr angekommen“ und „um 12:30 Uhr gegangen“.

Letztendlich stimmen die Zeitachse von Matans Nachrichten und die Zeitachse seiner Entführung, wie sie im Geständnis beschrieben wird, einfach nicht überein.

Den Textnachrichten zufolge waren die Gazaner, die Matan entführt haben, bereits um 9:45 Uhr in seinem Haus und standen kurz davor, ihn um 10:08 Uhr zu entführen. In Verbindung mit dem vom Vater angegebenen Zeitplan ist diese Kette von Ereignissen unmöglich. Hier sind die Teile des Geständnisses des Vaters, die sich auf die Abfolge der Ereignisse und die Dauer der einzelnen Taten beziehen:

Vernehmungsbeamter: Erzählen Sie mir, was im ersten Haus passiert ist.

Vater: Im ersten Haus wurde ich von einer Frau und ihrem Mann überrascht und ich habe sie erschossen. […] Danach gab es ein weiteres Haus. Hassan ging in das eine Haus und ich ging in das andere. […] Ich fand eine Frau und ihre Tochter und übergab sie an [den militärischen Flügel der Hamas] Al-Qassam.

Vernehmungsbeamter: Als Sie mit der Hamas gesprochen haben, wo waren sie da?

Vater: Sie liefen durch [den Kibbuz].

Vernehmungsbeamter: OK. Und das dritte Haus?

Vater: Das dritte Haus, es ist ein Haus mit einem Mann und seiner Frau, in den 50ern, und ich übergab sie an Al-Qassam.

[…]

Vernehmungsbeamter: OK. Sie gingen zum vierten Haus und was geschah dort?

Vater: Nein, wir fanden eine Gruppe von Siedlern, zwischen 10 und 12 Personen, Männer, Kinder und Frauen. Wir umzingelten sie und übergaben sie an Al-Qassam. […] Danach sah ich beim Gehen fünf Jungs, Jungen und Mädchen, die versuchten, wegzulaufen, also haben wir sie erschossen. […] und dann ging ich zu dem Haus, in dem die Frau war. […] Ich nahm sie mit in den nächsten Raum und vergewaltigte sie […]. […] Ich legte mich auf sie, küsste sie und steckte mich in sie hinein und kam. Es dauerte etwa 15 Minuten.

[…]

Vernehmungsbeamter: Und Sie sagen, dass [Ihr Sohn] Abdallah und [Ihr Bruder] Ahmad in dem Haus geblieben sind. […] Wie lange waren sie in dem Haus?

Vater: Zwischen 10 und 15 Minuten. […] Wir beendeten [die Vergewaltigung], verließen das Haus und gingen nach Hause.

Widersprüche zwischen den Geständnissen

Die erste Ungereimtheit, die auffällt, ist, dass der Vater nicht erwähnt, dass er einen Mann allein angetroffen oder entführt hat. Laut Jamal sind sie nach der angeblichen Vergewaltigung nach Hause gegangen. Dies steht in krassem Gegensatz zu der Erzählung des Sohnes, der seinem Vernehmer sagte: „Als ich [das Haus] verließ, sah ich einen Siedler, der sich zwischen den Bäumen versteckte, also habe ich ihn gefangen“, und bemerkte: „Dies geschah, als Hasan und mein Vater ankamen.“

Selbst wenn man diese extreme Diskrepanz außer Acht lässt, passt die Zeitachse immer noch nicht. Nach Angaben des Vaters erschossen sie ein Paar im ersten Haus, trennten sich dann und gingen in zwei andere Häuser, entführten fünf Personen und übergaben sie an Al-Qassam. Dann gingen sie in ein anderes Haus, entführten zwei weitere Personen und übergaben sie Al-Qassam. Als nächstes fanden sie eine Gruppe von 10-12 Personen, entführten sie und übergaben sie Al-Qassam. Dann sahen sie auf ihrem Weg eine Gruppe von 5 Personen, die vor ihnen wegliefen und die sie erschossen. Erst dann erreichten sie das Haus, wo sie die Frau etwa 30 Minuten lang vergewaltigten und danach – nach dem Geständnis des Sohnes – Matan in den Bäumen versteckt fanden.

Diese ganze Kette von Ereignissen, die mehrere Überfälle auf Häuser, Dutzende von Entführungen und Morde und drei Vergewaltigungen umfasst, die angeblich mehr als 30 Minuten dauerten, musste also zwischen der Ankunftszeit um „etwa 10“ und 10:08 Uhr geschehen sein, als Matan schrieb: „Sie versuchen, hineinzukommen.“ Ein solches Szenario ist einfach unmöglich.

Versuche, die Zeitachse mit dem Geständnis des Sohnes in Einklang zu bringen, erweisen sich als ähnlich fruchtlos. Laut Abdallah hat er zwei Menschen getötet, zwei Frauen vergewaltigt (eine davon war die 30-minütige Vergewaltigung mit dem Vater) und ist in fünf Häuser eingebrochen, aus denen sie Menschen entführt haben. Auch dies musste zwischen ihrer Ankunft um „etwa 10“ und 10:08 Uhr geschehen sein. Auch dies ist schlichtweg falsch.

Wo ist das Video?

Weitere Fragen zur Echtheit der Geständnisse werden durch das Fehlen von Videobeweisen von der angeblichen Verbrechensserie von Vater und Sohn im Kibbuz aufgeworfen.

Die israelische Regierung verfügt über Hunderte von Stunden Videomaterial, das die Anschläge vom 7. Oktober dokumentiert, und hat sich durchaus bereit gezeigt, es freizugeben, wenn es politisch nützlich ist – wie im Falle eines aufgezeichneten Geständnisses von zwei Hamas-Mitgliedern, das der israelische Geheimdienst Shin Bet veröffentlichte, nachdem er Aufnahmen von Sicherheitskameras aus dem Kibbuz Alumim hinzugefügt hatte.

Obwohl Israel zwei Monate Zeit hatte, die Geständnisse zu untersuchen, und über eine umfassende Videodokumentation vom 7. Oktober im Kibbuz Nir Oz verfügt, wurden keine solchen Videos vorgelegt.

Solange Israel nicht in der Lage ist, weitere Erklärungen oder Beweise vorzulegen, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass diese Geständnisse falsch waren und durch Folter erzwungen wurden. Wie bei den bereits entlarvten Propagandaschwindeln, die von Israels internationalem Propagandaapparat verbreitet wurden, wie etwa die Behauptung, die Hamas habe Babys geköpft und in Öfen verbrannt, scheinen die reißerischen westlichen Medienberichte über die Mord- und Gruppenvergewaltigungsserie eines palästinensischen Vaters und seines Sohnes von einem Geheimdienst inszeniert worden zu sein, der für seine Täuschungsmanöver berüchtigt ist, um eine weitere Rechtfertigung für die Dezimierung des Gazastreifens zu liefern.



InTrustWeDoubt ist ein Kollektiv israelischer Forscher, die Anonymität wahren, um Schikanen durch Polizei und Fanatiker zu vermeiden.



