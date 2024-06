https://consortiumnews.com/2024/06/26/chris-hedges-you-saved-julian-assange/



Chris Hedges: Sie haben Julian Assange gerettet

26. Juni 2024

Nach 14 Jahren der Verfolgung istder WikiLeaks-Herausgeber frei. Wir müssen die Hunderttausenden von Menschen auf der ganzen Welt ehren, die dies möglich gemacht haben.

Frei wie ein Vogel – von Mr. Fish.

Von Chris Hedges

ScheerPost

Diedunkle Maschinerie des Imperiums, dessen Verlogenheit und Grausamkeit Julian Assange der Welt vor Augen geführt hat, hat 14 Jahre lang versucht, ihn zu vernichten. Sie schnitten ihm den Geldhahn zu, löschten seine Bankkonten und Kreditkarten. Sie erfanden fingierte Anklagen wegen sexueller Nötigung, um ihn an Schweden auszuliefern, von wo aus er dann in die USA überstellt werden sollte.

Sie hielten ihn sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London gefangen, nachdem er politisches Asyl und die ecuadorianische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, und verweigerten ihm die sichere Einreise zum Flughafen Heathrow. Sie inszenierten einen Regierungswechsel in Ecuador, bei dem ihm das Asyl entzogen wurde und er von einem nachgiebigen Botschaftspersonal schikaniert und gedemütigt wurde. Sie beauftragten die spanische Sicherheitsfirma UC Global in der Botschaft, alle seine Gespräche aufzuzeichnen, auch die mit seinen Anwälten.

Die CIA erwog, ihn zu entführen oder zu ermorden. Sie veranlassten, dass die Londoner Metropolitan Police die Botschaft – souveränes Territorium Ecuadors – stürmte und ihn festnahm. Sie hielten ihn fünf Jahre lang im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh fest, oft in Einzelhaft.

Und die ganze Zeit über führten sie vor den britischen Gerichten eine juristische Farce durch, bei der ein ordnungsgemäßes Verfahren ignoriert wurde, damit ein australischer Staatsbürger, dessen Publikation nicht in den USA ansässig war und der wie alle Journalisten Dokumente von Whistleblowern erhielt, nach dem Spionagegesetz angeklagt werden konnte.

[Siehe: Wie Amerikas Official Secrets Act Julian Assange in die Falle lockte].

Sie versuchten immer und immer wieder, ihn zu vernichten. Sie scheiterten. Aber Julian wurde nicht freigelassen, weil die Gerichte die Rechtsstaatlichkeit verteidigten und einen Mann entlasteten, der kein Verbrechen begangen hatte. Er wurde nicht freigelassen, weil das Weiße Haus unter Biden und die Geheimdienste ein Gewissen haben. Er wurde nicht freigelassen, weil die Nachrichtenorganisationen, die seine Enthüllungen veröffentlichten und ihn dann mit einer bösartigen Verleumdungskampagne vor den Bus warfen, Druck auf die US-Regierung ausübten.

Er wurde freigelassen – laut Gerichtsdokumenten im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium – trotz dieser Institutionen. Er wurde freigelassen, weil Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr Hunderttausende von Menschen rund um den Globus mobilisiert haben, um die Inhaftierung des wichtigsten Journalisten unserer Generation anzuprangern. Ohne diese Mobilisierung wäre Julian nicht frei.

Assange-Unterstützer marschieren vor dem britischen Parlament in London, Februar 2020. (Joe Lauria)

Massenproteste sind nicht immer erfolgreich. Der Völkermord in Gaza fordert weiterhin seinen grausamen Tribut an den Palästinensern. Mumia Abu-Jamal ist immer noch in einem Gefängnis in Pennsylvania eingesperrt. Die Industrie für fossile Brennstoffe verwüstet den Planeten. Aber sie ist die stärkste Waffe, die wir haben, um uns gegen Tyrannei zu wehren.

Dieser anhaltende Druck – während einer Londoner Anhörung im Jahr 2020 beschwerte sich zu meiner Freude die Bezirksrichterin Vanessa Baraitser vom Old Bailey Gericht, das für Julians Fall zuständig ist, über den Lärm, den die Demonstranten auf der Straße machten – wirft ein ständiges Licht auf die Ungerechtigkeit und entlarvt die Amoralität der herrschenden Klasse. Aus diesem Grund waren die Plätze in den britischen Gerichten so begrenzt, und die Aktivisten standen schon um 4 Uhr morgens mit verschwommenen Augen vor dem Gericht an, um sich einen Sitzplatz für Journalisten zu sichern, die sie respektierten – meinen Platz sicherte Franco Manzi, ein pensionierter Polizist.

Diese Menschen sind unbesungen und oft unbekannt. Aber sie sind Helden. Sie versetzen Berge. Sie haben das Parlament umzingelt. Sie standen im strömenden Regen vor den Gerichten. Sie waren hartnäckig und standhaft. Sie haben sich gemeinsam Gehör verschafft. Sie haben Julian gerettet. Und jetzt, da diese schreckliche Geschichte zu Ende geht und Julian und seine Familie, wie ich hoffe, in Australien Frieden und Heilung finden, müssen wir sie ehren. Sie haben die Politiker in Australien dazu gebracht, sich für Julian, einen australischen Staatsbürger, einzusetzen, und schließlich Großbritannien und die USA dazu, aufzugeben. Ich sage nicht, dass wir das Richtige tun sollen. Dies war eine Kapitulation. Wir sollten stolz darauf sein.

Ich lernte Julian kennen, als ich seinen Anwalt Michael Ratner zu Gesprächen in der ecuadorianischen Botschaft in London begleitete. Michael, einer der großen Bürgerrechtsanwälte unserer Zeit, betonte, dass der Protest des Volkes in jedem Fall, den er gegen den Staat vorbrachte, ein wesentlicher Bestandteil war. Ohne ihn könnte der Staat seine Verfolgung von Dissidenten, die Missachtung des Gesetzes und Verbrechen im Dunkeln durchführen.

Assange-Unterstützer am 16. Juni 2013 vor der ecuadorianischen Botschaft in London. (Xavier Granja Cedeño, Ministerio de Relaciones Exteriores, Wikimedia Commons)

Menschen wie Michael, Jennifer Robinson, Stella Assange, WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson, Nils Melzer, Craig Murray, Roger Waters, Ai WeiWei, John Pilger und Julians Vater John Shipton und sein Bruder Gabriel waren maßgeblich an diesem Kampf beteiligt. Aber sie hätten es nicht allein schaffen können.

Wir brauchen dringend Massenbewegungen. Die Klimakrise beschleunigt sich. Die Welt, mit Ausnahme des Jemen, sieht einem live gestreamten Völkermord tatenlos zu. Die sinnlose Gier der grenzenlosen kapitalistischen Expansion hat alles, vom Menschen bis zur natürlichen Welt, in Waren verwandelt, die bis zur Erschöpfung oder zum Zusammenbruch ausgebeutet werden. Die Dezimierung der bürgerlichen Freiheiten hat uns, wie Julian warnte, an einen vernetzten Sicherheits- und Überwachungsapparat gefesselt, der sich über den ganzen Globus erstreckt.

Die herrschende globale Klasse hat ihre Hand aufgehalten. Sie beabsichtigt, im globalen Norden Klimafestungen zu bauen und im globalen Süden ihre industriellen Waffen einzusetzen, um die Verzweifelten auszusperren und abzuschlachten, so wie sie die Palästinenser abschlachtet.

Der Chefredakteur von WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, spricht am 24. Januar 2022 vor der Presse in London; Stella Assange steht rechts von ihm. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Die staatliche Überwachung ist weitaus einschneidender als die früherer totalitärer Regime. Kritiker und Andersdenkende werden auf digitalen Plattformen leicht an den Rand gedrängt oder zum Schweigen gebracht. Diese totalitäre Struktur – der politische Philosoph Sheldon Wolin nannte sie „umgekehrten Totalitarismus“ – wird schrittweise durchgesetzt. Julian hat uns gewarnt. In dem Maße, in dem sich die Machtstruktur durch eine widerspenstige Bevölkerung bedroht fühlt, die ihre Korruption, die Anhäufung obszönen Reichtums, endlose Kriege, Unfähigkeit und zunehmende Unterdrückung ablehnt, werden die Reißzähne, die sie Julian gezeigt hat, auch uns gezeigt werden.

Wie Hannah Arendt in The Origins of Totalitarianism (Die Ursprünge des Totalitarismus) schreibt, besteht das Ziel einer umfassenden Überwachung nicht darin, Verbrechen aufzudecken, „sondern zur Stelle zu sein, wenn die Regierung beschließt, eine bestimmte Kategorie der Bevölkerung zu verhaften“. Und da unsere E-Mails, Telefongespräche, Internetsuchen und geografischen Bewegungen aufgezeichnet und für immer in staatlichen Datenbanken gespeichert werden, da wir die am meisten fotografierte und verfolgte Bevölkerung in der Geschichte der Menschheit sind, wird es mehr als genug „Beweise“ geben, um uns zu ergreifen, sollte der Staat es für nötig halten. Diese ständige Überwachung und die persönlichen Daten warten wie ein tödlicher Virus in den Tresoren der Regierung darauf, gegen uns verwendet zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie trivial oder unschuldig diese Informationen sind. In totalitären Staaten ist die Gerechtigkeit ebenso wie die Wahrheit irrelevant.

Die wandernde Kunstinstallation „Anything to Say?“ von Davide Dormino mit Bronzeskulpturen von Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning, die auf Stühlen stehen, in Berlin am 1. Mai 2015. Der vierte, leere Stuhl lädt dazu ein, „aufzustehen, anstatt wie die anderen zu sitzen.“ (Davide Dormino, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das Ziel aller totalitären Systeme ist es, ein Klima der Angst zu schaffen, um eine gefangene Bevölkerung zu lähmen. Die Bürger suchen Sicherheit in den Strukturen, die sie unterdrücken. Inhaftierung, Folter und Mord werden für unkontrollierbare Abtrünnige wie Julian aufgespart. Der totalitäre Staat erreicht diese Kontrolle, so Arendt, indem er die menschliche Spontaneität und damit auch die menschliche Freiheit unterdrückt. Die Bevölkerung wird durch ein Trauma ruhiggestellt. Die Gerichte und die gesetzgebenden Körperschaften legalisieren staatliche Verbrechen. All dies haben wir bei der Verfolgung von Julian gesehen. Es ist ein unheilvoller Vorbote der Zukunft.

Der Konzernstaat muss zerstört werden, wenn wir unsere offene Gesellschaft wiederherstellen und unseren Planeten retten wollen. Sein Sicherheitsapparat muss demontiert werden. Die Mandarine, die den korporativen Totalitarismus verwalten, einschließlich der Führer der beiden großen politischen Parteien, dümmliche Akademiker, Experten und bankrotte Medien, müssen aus den Tempeln der Macht vertrieben werden.

Massenproteste auf der Straße und lang anhaltender ziviler Ungehorsam sind unsere einzige Hoffnung. Wenn wir uns nicht erheben – und damit rechnet der Konzernstaat -, werden wir versklavt und das Ökosystem der Erde wird für den Menschen unbewohnbar. Lassen Sie uns eine Lektion von den mutigen Männern und Frauen lernen, die 14 Jahre lang auf die Straße gegangen sind, um Julian zu retten. Sie haben uns gezeigt, wie man es macht.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Balkanbüro leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung „The Chris Hedges Report“.

HINWEIS AN DIE LESER: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach mehr und mehr Zensur. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung „The Chris Hedges Report“ produzieren kann.

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt. Klicken Sie hier, um sich für E-Mail-Benachrichtigungen anzumelden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …