Das Wesentliche im Leben ist immer noch unerreichbar

Von Donya Ahmad Abu Sitta

Die elektronische Intifada

6. August 2024

Vertriebene Palästinenser warten darauf, Wasser aus einem traditionellen Brunnen zu holen, der in einem Lager für Vertriebene in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen gegraben wurde, 15. Mai.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Lebensmittelabwürfe aus der Luft sind kein wirksames Mittel, um die drohende Hungersnot zu lindern , von der mindestens ein Viertel der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen betroffen ist.

Israels Strategie scheint darin zu bestehen, die Palästinenser verhungern zu lassen – mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten.

Es gibt Influencer in den sozialen Medien, die die Geschehnisse in Gaza nur aus Gründen der Aufmerksamkeit teilen. Unsere Hungersnot ist nicht zufriedenstellend!

Welt, wach auf, wir sterben, während du postest.

Bei einem Abwurf humanitärer Hilfe aus der Luft starben Palästinenser am Boden, als sich der Fallschirm nicht öffnete.

„Oxfam unterstützt keine US-Luftabwürfe in Gaza, die vor allem dazu dienen würden, das schlechte Gewissen hochrangiger US-Beamter zu beruhigen, deren Politik zu den anhaltenden Gräueltaten und der Gefahr einer Hungersnot in Gaza beiträgt“, so Scott Paul, Oxfams stellvertretender Direktor für Frieden und Sicherheit.

Dave Harden, ein ehemaliger Beamter der US-Behörde für internationale Entwicklung, sagte auf X: „Luftabwürfe sind ineffizient, teuer, gefährlich und nur dann hilfreich, wenn es keine anderen Lieferoptionen gibt. Luftabwürfe dienen in erster Linie dem Nutzen der Biden-Administration – um ein massives politisches Versagen zu überspielen.“

Leben inmitten einer Hungersnot

„Das erste, was die Kinder tun, wenn sie die Hilfsflugzeuge hören oder sehen, ist, dass sie aus den Zelten kommen, um zu sehen, was die Flugzeuge abwerfen werden. Werden sie etwas bekommen?“ sagte Baraa Muhammad über die Luftabwürfe in Hamad City in Khan Younis.

Muhammad sagte, dass sie ihr Baby tragen musste, während sie zu der Hilfsgüterkiste rannte, die auf das Land ihrer Familie gefallen war, und dass sie zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder und den Söhnen einer Tante hinter den Hilfsgütern herlief, während „die Leute von überall her kamen, um sie zu holen“.

„Wir bekamen Dinge, die nicht als Hilfsgüter gelten – 5 Kilogramm Zucker, Milch und Schokolade – Dinge, die als Zubehör gelten“, sagte sie.

Wasser wird zum Luxus

In Qizan al-Najjar, einem Dorf im Südosten von Khan Younis, leben mehr als 4.000 Menschen, wobei die Zahl der Vertriebenen inzwischen die der ständigen Einwohner übersteigt.

Seit Beginn des Völkermords müssen die Menschen Wasser von weit entfernten Quellen zu ihren Häusern transportieren. Das ist eine mühsame Aufgabe, aber es gibt keine andere Wahl.

Am 17. Juli um 13 Uhr kamen zum ersten Mal seit Beginn des israelischen Völkermordes Wasserschläuche der Regierung in das Viertel.

Freude überkam die Nachbarschaft.

Ich war unterwegs, um einige Dinge für das Haus zu kaufen, und als ich nach Hause kam, war ich glücklich, weil meine Geschwister über das Wasser lächelten. Diese Euphorie würde nur von kurzer Dauer sein, aber wenn alles klappt, wird das Wasser einmal pro Woche geliefert.

Als der Lastwagen kam, sammelten meine Geschwister alles ein, was wir für Wasser verwenden konnten, und begannen, die Behälter zu füllen.

Ich ging, um die Wäsche fertig zu waschen, meine Geschwister gingen duschen. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass wir duschen konnten. Allerdings dürfen keine Reinigungsmittel in den Gazastreifen eingeführt werden, und wir sind darauf angewiesen, was wir an Waschmitteln auftreiben können.

An einem Nachmittag gingen meine Brüder nach draußen, um mit ihren Freunden Fußball zu spielen, und stellten fest, dass alle glücklich waren, weil wir jetzt Zugang zu Wasser hatten.

„Da ist Wasser im Ausguss!“, rief der 5-jährige Sohn eines Nachbarn aus.

All diese Freude bezieht sich auf Wasser zum Waschen und Reinigen.

Was werden wir tun, wenn Trinkwasser zur Verfügung steht?

Donya Ahmad Abu Sitta ist Schriftsteller in Gaza.

