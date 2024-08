Hamas chooses Yahya Sinwar as new leader following Haniyeh killing Hamas spokesman says Sinwar was unanimously chosen as new leader of group’s political bureau

Hamas wählt Yahya Sinwar nach der Ermordung von Haniyeh zum neuen Führer

Laut Hamas-Sprecher wurde Sinwar einstimmig zum neuen Leiter des Politbüros der Gruppe gewählt

Yahya Sinwar spricht während einer Kundgebung zum jährlichen al-Quds-Tag in Gaza, am 14. April 2023 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

Von MEE-Mitarbeitern

6. August 2024

Nach der Ermordung von Ismail Haniyeh im vergangenen Monat in Teheran gab die Hamas am Dienstag bekannt, dass sie Yahya Sinwar, der die Bewegung innerhalb des Gazastreifens leitet, zum neuen Leiter des politischen Büros der Gruppe gewählt hat.

Hamas-Sprecher Osama Hamdan erklärte, Sinwar sei einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, was das Verständnis der Bewegung für die aktuellen Bedürfnisse der Gruppe widerspiegele. Er fügte hinzu, dass Sinwar stets an den Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Israel beteiligt war.

„Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas gibt die Wahl von Kommandant Yahya Sinwar zum Leiter des Politbüros der Bewegung bekannt. Er tritt die Nachfolge des Märtyrers Kommandant Ismail Haniyeh an, möge Allah ihm gnädig sein“, so die Hamas in einer kurzen Erklärung.

Sinwar, der dem Hamas-Gründer Scheich Ahmed Jassin nahe stand und für die Gründung der internen Sicherheitsorgane der Hamas bekannt war, wurde Ende der 1980er Jahre von Israel zu viermal lebenslänglicher Haft verurteilt.

Sinwar wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt, weil er den ersten internen Sicherheitsapparat der Gruppe, Majd, leitete, der Palästinenser ins Visier nahm und tötete, die er der Kollaboration mit Israel verdächtigte.

Im Jahr 2011 wurde er zusammen mit 1.047 palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen den israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen, der 2006 von palästinensischen Kämpfern bei einem grenzüberschreitenden Überfall entführt worden war.

Sinwar, ein ehemaliger Befehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, kehrte in seine Position als prominenter Hamas-Führer zurück und wurde 2017 zum Leiter des politischen Büros der Hamas im Gazastreifen gewählt und löste damit Haniyeh ab, der dieses Amt zu diesem Zeitpunkt innehatte.

Im Jahr 2021 wurde er für eine weitere vierjährige Amtszeit als Hamas-Chef in Gaza wiedergewählt.

Die Entscheidung erfolgte, nachdem Haniyeh am 31. Juli in Teheran getötet worden war. Haniyeh war in den Iran gereist, um an der Vereidigung von Masoud Pezeshkian, dem neuen iranischen Präsidenten, teilzunehmen, und hielt sich in einer Residenz für Kriegsveteranen auf, wo er Berichten zufolge von einem „Projektil“ getroffen wurde.

Andere Hamas-Führer, die als potenzielle Nachfolger von Haniyeh gelten, sind Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Mousa Abu Marzouk, Mohammed Deif und Marwan Issa.

Im Gegensatz zu Haniyeh, der die Dauer des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen außerhalb der belagerten Enklave verbracht hat, befand sich Sinwar innerhalb des Gazastreifens, wo er ein ständiges Ziel des israelischen Militärs gewesen ist.

US-Beamte, die zuvor mit MEE gesprochen hatten, erklärten, dass die USA ihre Suchbemühungen nach Sinwar in der gesamten Region ausweiteten, nachdem sie glaubten, dass sich der 61-Jährige in Tunneln tief unter dem Gazastreifen versteckt hielt.

Im April soll ein Hamas-Offizieller gesagt haben, Sinwar habe Kampfgebiete im Gazastreifen über Tage besucht und sich nicht immer in Tunneln aufgehalten. Middle East Eye konnte diesen Bericht nicht unabhängig verifizieren.

Ein israelischer Offizier erklärte gegenüber Middle East Eye im Mai, Sinwar sei zu Israels wichtigstem Ziel geworden, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe die Bemühungen um die Rettung der israelischen Geiseln im Gazastreifen aufgegeben und stattdessen die Verfolgung Sinwars zu seiner Hauptpriorität gemacht.

„Netanjahus Operationen in Gaza zielen im Wesentlichen darauf ab, Yahya Sinwar zur Strecke zu bringen“, sagte der Offizier in Gaza und fügte hinzu, dass der Krieg für den israelischen Führer „persönlich“ geworden sei.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …