Das zionistische Regime kann nicht gleichzeitig gegen die Hamas und die Hisbollah kämpfen

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Oktober 2024

Der Krieg, den das israelische Regime begonnen hat, wird erst enden, wenn ihm eine strategische Niederlage beigebracht wird, von der es sich wahrscheinlich nicht mehr erholen wird.

Nach all seiner Schadenfreude scheint die zionistische Entität auf ihre eigene propagandistische Prahlerei hereingefallen zu sein und schlafwandelt in den Abgrund. Nachdem es den Israelis nicht gelungen ist, die Hamas in Gaza zu besiegen, scheinen sie sich in dem Glauben wiegen, dass sie die Hisbollah mit ihren ersten Kriegsschlägen bereits zerschlagen hätten.

Als die Israelis am 17. September Tausende von Pager-Geräten und einen Tag später Walkie-Talkie-Geräte zur Detonation brachten, was Dutzende Tote und Hunderte Schwerverletzte zur Folge hatte, bedeutete dies einen vorübergehenden taktischen Sieg für das Siedlerprojekt. Was folgte, war die Ermordung unzähliger Hisbollah-Funktionäre, die im Märtyrertod des Generalsekretärs der Partei, Sayyed Hassan Nasrallah, gipfelte. Dies ließ die Israelis so aussehen, als hätten sie die Kontrolle über den Konflikt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wurde so selbstsicher und mutig, dass er beschloss, eine Videobotschaft an das iranische Volk aufzunehmen, in der er ankündigte, dass er bald bei der Durchführung eines Regimewechsels helfen würde. Die zionistischen Führer ordneten groß angelegte Luftangriffe gegen Tausende von Zielen im gesamten Libanon an, die die zivile Infrastruktur zerstörten und über 2.000 Todesopfer forderten. Die Israelis bombardierten wiederholt den südlichen Vorort von Beirut mit Hunderten Tonnen Sprengstoff und weiteten ihre Angriffe auch auf syrisches Gebiet aus.

Während die arabische und muslimische Welt in eine Phase kollektiver Trauer über die wiederholten Angriffe auf den Libanon eintrat und den Verlust eines ihrer beliebtesten Anführer in jüngster Zeit verarbeitete, beschlossen die Israelis auch, einen Bodeneinfall in den Südlibanon zu erklären. Terroristische Taktiken und Attentate haben als Propagandasieg im Medienkampf der Optik gedient, zusätzlich zu einem vorübergehenden taktischen Sieg, der sicherlich einen Schlag versetzte.

Doch am 1. Oktober wurde die strategische Initiative plötzlich wiederhergestellt, als das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) als Reaktion auf die wiederholten Attentate – darunter die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran – mit dem Abschuss von 180 ballistischen Raketen auf israelische Militäranlagen eine beispiellose Vergeltungsmaßnahme ergriff. Trotz unzähliger Versuche, die Wirksamkeit der iranischen Vergeltungsmaßnahme, die als „Operation True Promise II“ bezeichnet wurde, abzulenken, zu vertuschen und herunterzuspielen, war die Wirkung in der gesamten Region zu spüren.

Was danach geschah, mit den wiederholten erfolgreichen Angriffen auf israelische Ziele durch die jemenitische Ansar Allah und den islamischen Widerstand im Irak, in Kombination mit den wiederholten Erfolgen der Hisbollah bei der Abwehr der Versuche der zionistischen Streitkräfte, in libanesisches Gebiet einzudringen, änderte die Richtung des Kriegsverlaufs. Am 7. Oktober demonstrierte die Hamas ihre Fähigkeit, „Tel Aviv“ mit M90-Raketen zu treffen, woraufhin „Tel Aviv“ von Ansar Allah und dann von der Hisbollah angegriffen wurde.

Nach wiederholten kostspieligen Misserfolgen entlang der libanesischen Grenze beschlossen die Israelis, in das Flüchtlingslager Dschabalija im nördlichen Gazastreifen einzumarschieren und eine Terrorkampagne mit Bombenangriffen im gesamten nördlichen Gazastreifen zu starten. Außerdem setzten sie die Ermordung von Journalisten und Pädagogen in dem belagerten Gebiet fort. Trotz des von ihnen verursachten Terrors begannen die palästinensischen Widerstandsgruppen jedoch, als ihre Streitkräfte vor Ort einmarschierten und das Flüchtlingslager Dschabalija belagerten, ausgeklügelte und gewagte Hinterhalte zu verüben, die ihren Soldaten einen hohen Tribut abverlangten.

Die al-Qassam Brigaden – der bewaffnete Flügel der Hamas – begannen daraufhin, Drohnen auf Truppenformationen und sogar eine auf israelische Siedlungen zu feuern, was darauf hindeutete, dass ihre Fähigkeiten viel größer waren, als der Feind bisher angenommen hatte. Plötzlich waren die Israelis in einer Position, in der der palästinensische Widerstand ihre Soldaten in Gaza tötete und verletzte, während die Hisbollah dasselbe aus dem Südlibanon heraus tat.

Obwohl die Israelis der Achse des Widerstands schwere Schläge versetzten, ist sie jetzt in einer noch schwierigeren Lage als vor ihren Angriffen auf den Libanon. Die Hisbollah hat ihre militärische Führung ausgetauscht und hatte Zeit, zu planen, sich von potenziellen Sicherheitslücken zu befreien und die Initiative auf dem Schlachtfeld zu ergreifen. Wir sehen, dass die Hisbollah heute ihre Raketenangriffe auf die Israelis intensiviert, ihnen schwere Schläge versetzt und die zionistische Entität erneut in eine peinliche Lage vor ihrer eigenen Öffentlichkeit bringt.

Die Israelis müssen nun an allen Fronten bedeutende Offensivaktionen starten und weiterkämpfen, indem sie einen Kampf mit dem Libanon, Gaza, der Westbank, dem Jemen, dem Irak und sogar dem Iran führen. Benjamin Netanjahu stellte sich vor, dass er als israelischer Premierminister dem regionalen Widerstand eine Niederlage im Stil von 1967 zufügen würde, doch er hat die gesamte Entität in etwas ganz anderes hineingezogen. Wir leben nicht mehr in den Tagen des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul Nasser oder der PLO in den 1980er Jahren. Die Hisbollah und die regionale Achse des Widerstands sind kein Bündnis, das durch die Ermordung hochrangiger Anführer gebrochen werden kann. Darüber hinaus sind sie kampfbereit.

Die Hisbollah ist zweifellos im Vorteil, wenn es um den Bodenkampf geht, während das zionistische Militär nur in der Lage ist, ausgeklügelte Terroranschläge und Attentate durchzuführen, in Kombination mit ihren Elite-Videospiel-Kriegern, die auf den Einsatz fortschrittlicher Waffen aus der Ferne spezialisiert sind. Die Realität ist, dass das Tippen auf einer Tastatur oder das Kommandieren von Controllern, während man in einer befestigten Position sitzt, zwar einige taktische Siege bringen kann, aber keinen Krieg gewinnen wird, der immensen physischen Mut erfordert, den die Israelis einfach nicht besitzen.

Selbst im Westjordanland, wo die Israelis häufig Flüchtlingslager überfallen und sich schlecht ausgebildeten Teenagern und Männern in ihren Zwanzigern stellen, die nur mit leichten Waffen bewaffnet sind, müssen ihre Spezialeinheiten Verstärkung anfordern und am Ende Luftunterstützung einsetzen. Selbst gegen das schwächste Glied in der Kette der Widerstandsgruppen haben sie Mühe, in Konfrontationen Boden zu halten, und das nie auf faire Weise. Im Libanon stehen sie engagierten, gut ausgebildeten und gut vorbereiteten Kämpfern gegenüber, die den Tod nicht fürchten und sich nach einer Gelegenheit sehnen, ihnen gegenüberzutreten.

Das israelische Regime könnte durchaus weitere Tricks und Terrorakte im großen Stil aushecken, da es zu weiteren Attentaten, Versuchen, Unruhen zu schüren, und vielleicht zu Einsätzen von Spezialeinheiten tief im libanesischen oder syrischen Gebiet kommen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass weitere Herausforderungen auf uns zukommen werden, dass die Israelis noch viele weitere Tricks in petto haben und dass der Terror, den sie zu verursachen planen, schmerzhaft sein wird, vor allem für die Zivilbevölkerung. Dennoch sind sie nicht in der Lage, eine Konfrontation an mehreren Fronten zu gewinnen, und werden ausbluten, solange die Achse des Widerstands weiterhin die Initiative ergreift und auf jede eskalierende Verletzung des Völkerrechts durch die Israelis mit Nachdruck reagiert.

Sayyed Hassan Nasrallah sprach in seiner ersten Rede während des Völkermords im Gazastreifen davon, „Punkte zu sammeln“, und dass der „K.-o.-Schlag“ gegen das israelische Regime noch nicht ausgeführt worden sei. Im vergangenen Monat wurden die Israelis nach Punkten geschlagen und beschlossen, mit dem Ziel, den Kampf abrupt zu beenden, schwere Schläge auszuteilen, um die Chance auf einen Sieg zu nutzen. Einige dieser Schläge trafen und brachten die Achse des Widerstands zu Fall, doch sie rappelten sich wieder auf, versetzten den Israelis Schläge und kämpfen nun mit noch größerer Intensität. Beide Seiten wurden getroffen und verletzt, sodass dieser Kampf nun so aussieht, als würde er mit einem K. o. enden.

Der Krieg, den das israelische Regime begonnen hat, wird erst enden, wenn es eine strategische Niederlage einstecken muss, von der es sich wahrscheinlich nicht mehr erholen wird. Es ist auch ein Krieg, den die Vereinigten Staaten in jeder Hinsicht ermöglicht und unterstützt haben. In der heutigen Welt stellen sich die Palästinenser und das libanesische Volk nicht nur den Zionisten, sondern auch den USA entgegen.

