Könnte Palästina der Katalysator für eine islamische Renaissance sein?

Von Pepe Escobar

11. Oktober 2024

Es ist unmöglich, sich darauf zu verlassen, dass korrupte arabische Regime – das schwache Glied – den Völkermord in Gaza stoppen, schreibt Pepe Escobar.

ISTANBUL – Von all den unzähligen Analysen in den Ländern des Islam über die tiefgreifende Bedeutung der schicksalhaften Al-Toofan (Al-Aqsa-Flut) am 7. Oktober 2023 sticht diese besonders hervor: eine Konferenzreihe in Istanbul Anfang dieser Woche, einschließlich des 7. Oktobers, mit dem Titel Palästina: Dreh- und Angelpunkt der zivilisatorischen Renaissance, in Verbindung mit dem Kuala Lumpur Forum for Thought and Civilization.

Man könnte es eine Malaysia-Türkei-Partnerschaft nennen: Südostasien trifft auf Westasien, eine anschauliche Darstellung der multiknotigen Welt, die sich in weniger als zwei Wochen in Kasan, der Hauptstadt des muslimischen Russlands, zum lang erwarteten BRICS-Gipfel unter russischer Präsidentschaft versammeln wird. Bezeichnenderweise wurde die zentrale Bedeutung des Gazastreifens weder in Doha noch in Riad oder Abu Dhabi diskutiert, die alle über unbegrenzte Mittel für die Ausrichtung solcher Diskussionen verfügen würden.

Istanbul bot eine einzigartige Gelegenheit, die Ansichten von Osama Hamdan, der den gesamten palästinensischen Widerstand vertrat, Numan Kurtulmus, dem Sprecher des türkischen Parlaments, und dem Hamas-Spitzendiplomaten Khaled Meshaal, der aus Doha über den „strategischen Sieg“ des Widerstands sprach, zu vergleichen. Und all das wurde durch eine starke Botschaft von Dr. Mahathir Mohammad, dem ehemaligen malaysischen Premierminister und Präsidenten des Kuala Lumpur Forums, ergänzt.

Dr. Mahathir betonte, dass eine vernünftige Lösung „eine UN-Friedenstruppe in Gaza zum Schutz der Bevölkerung“ sei. Das Hauptproblem bestehe darin, dass die Ummah „keine Alternative zu den Vetomächten der UN“ habe. Daher „müssen sich muslimische Länder zusammenschließen, da es keine Möglichkeit gibt, Druck auf Israel auszuüben.“

Zur Veranschaulichung von Mahathirs Aufruf: Die mehrheitlich muslimischen Nationen sind nur für 6 % des globalen BIP und 6 % der Investitionen verantwortlich, beherbergen aber 25 % der Weltbevölkerung.

Mahathir schlug kühn vor: „Wir können dem Rest der Welt unser Öl verweigern“ und „die in Dollar-Anleihen investierten Gelder zurücknehmen und so den Westen zwingen, in Gaza Maßnahmen zu ergreifen“. Versuchen Sie nun, MbS in Riad und MbZ in Abu Dhabi davon zu überzeugen.

„Konzentrieren Sie sich auf Volksorganisationen. Vergessen Sie die Regierungen.“

Der furchteinflößende Sami al-Arian, in Kuwait geborener Palästinenser, Direktor des Center for Islam and Global Affairs (CIGA) an der Sabahattin Zaim University in Istanbul, dessen erstaunliche Lebensgeschichte die Verfolgung und Inhaftierung in Einzelhaft in den USA . Als „mutmaßlicher Terrorist“ in den USA inhaftiert war, fasste er die Machtlosigkeit der arabischen politischen Eliten in Bezug auf Palästina zusammen: Schließlich sei die arabische Welt „das schwächste Glied der Welt“ – mit nur 63 Militärbasen in Westasien, die von CENTCOM kontrolliert werden. Und dennoch: „Welches andere Anliegen kann die ganze Welt aufrütteln, wenn nicht Palästina?“

Al-Arian betonte, dass die Al-Aqsa-Flut „die arabische Welt bloßgestellt“ habe, da die Zerstörung Palästinas „erzwungen wurde, um Israel zum regionalen Hegemon zu machen“. Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer: „Schauen Sie sich all die Dinge an, die uns trennen. Wir sollten uns auf Volksorganisationen konzentrieren. Vergessen Sie die Regierungen.“

Al-Arian, der in Istanbul lebt und arbeitet, ging direkt auf eines der Hauptthemen der Konferenz ein: die komplexe Beziehung zwischen der Türkei und dem Westen: „Die Türkei steht im Grunde auf der Seite des Westens. Es gibt keine hundertprozentige Unterstützung für die Palästinenser. Viele unterliegen immer noch orientalistischen Vorstellungen.“ Er erinnerte auch daran, dass 35 Nationen innerhalb der Grenzen des Osmanischen Reiches, das sich über 35 Millionen Quadratkilometer erstreckte, friedlich zusammenlebten.

Al-Arian sieht drei mögliche Szenarien für die Zukunft Palästinas:

1. Die Fortsetzung von „Netanjahus Wahnvorstellungen“. Es gibt „keine Beweise“ dafür, dass die USA gegen eines dieser Szenarien sind. Es gibt „keine Abschreckung außer der Achse des Widerstands“.

2. Diese Wahnvorstellungen zu widerlegen ist schwierig, da „Israel [arabische] Regime auf seiner Seite hat. Dennoch muss Israel an allen Fronten aktiv sein.“ Palästina „ist das Symbol für alles, was gerecht ist“, und „nicht nur ein Symbol für Palästinenser.“ Es ist zwingend erforderlich, „die zionistische Struktur zu demontieren, und Palästina kann dies nicht allein tun.“

3. Das dritte Szenario ist nicht mehr so weit hergeholt – wenn man die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen bedenkt: „Die USA könnten sich dafür entscheiden, Netanjahu zu entfernen“, da die Demokraten Angst haben, aufgrund der Kriegsspirale des Kabinetts Netanjahu zu verlieren.

Ein Staat Judäa außer Kontrolle

In mehreren Gesprächen mit Wissenschaftlern und Forschern aus Ägypten, dem Sudan, Pakistan, Malaysia, Mauretanien und Bosnien zeichnete sich ein gewisses Maß an Konsens ab.

Wenn Israel andere als „Amalek“ oder minderwertig ansieht, gibt es keine anderen möglichen Grenzlinien.

Wenn Israel untergeht, ist das für alle in Westasien gut: kein Instrument mehr zur Teilung und Beherrschung.

Und dann gibt es noch die internen Spaltungen Israels. Der in Großbritannien lebende israelische Historiker Ilan Pappé, Autor des bahnbrechenden Werks „Die ethnische Säuberung Palästinas“, hat eine verblüffende, prägnante Analyse des Konflikts zwischen dem Staat Judäa und dem Staat Israel vorgelegt, da die Palästinenser als Hindernis für eine neozionistische messianische Koalition angesehen werden, die eine Siedlerkolonialideologie auf die Spitze treibt.

Pappé argumentiert, dass der Erfolg des Staates Judäa bei den Wahlen im November 2022, bei denen sie sich Netanjahu anschlossen, den Mythos von Israel als „fortschrittlichen Besatzern“ und „liberalen“ ethnischen Säuberern zunichte gemacht hat. Es ist unmöglich, all das mit Völkermord in Einklang zu bringen.

Pappé betonte, dass „sie ihre Idee schnell umsetzen wollen, ohne sich um den Anschein von Legalität zu scheren“, einschließlich der Schaffung eines „neuen Ministeriums für das Westjordanland, um die ethnische Säuberung zu intensivieren“.

Und es wird mit Sicherheit noch viel schlimmer werden. Stichwort: der gefährliche Irre und Finanzminister Bezalel Smotrich, der im deutsch-französischen Fernsehsender ARTE erklärte: „Ich möchte einen jüdischen Staat, der Jordanien, den Libanon und Teile von Ägypten, Syrien, Irak und Saudi-Arabien umfasst. Laut unseren größten Weisen ist Jerusalem dazu bestimmt, sich bis nach Damaskus auszudehnen.“

Das Fazit, fügt Pappé hinzu, ist, dass in der israelischen Gesellschaft nach al-Aqsa „der Staat Judäa die Oberhand gewinnt – Armee, Sicherheitsdienste, Polizei.“ Ihre Wählerbasis unterstützt einen regionalen Krieg. Pappé ist unnachgiebig: „Der Staat Israel ist bereits verschwunden. Und der Staat Judäa ist ein selbstmörderischer Staat. Mehr als 500.000 Israelis haben das Land bereits verlassen, und es könnten 700.000 werden. Völkermord und ethnische Säuberung sind nun feststehende Tatsachen.“

Der „Mangel an sozialem Zusammenhalt“ in einer „tief gespaltenen Gesellschaft“ deute letztlich auf den „gewaltsamen Zerfall“ Israels hin.

Konfrontation mit Atrocity Inc.

Prof. Mohammad Marandi von der Universität Teheran bot in seinem Beitrag auf der Konferenz und in mehreren privaten Gesprächen die wesentliche Synthese all dessen, was zwischen Palästina, dem Libanon und dem Iran im Spiel ist. Dies sind wohl seine wichtigsten Erkenntnisse.

Über Widerstand und persönliche Verantwortung:

„In gewisser Weise sind die Libanesen die größten Helden, die sich bereitwillig in Gefahr begeben. Dann haben wir natürlich Ansarallah im Jemen, der dem israelischen Regime die Türen für den Handel verschlossen hat, und das zu einem enormen Preis. Den Jemeniten und der Hisbollah wurden von den Amerikanern außergewöhnliche Zugeständnisse gemacht, aber sie haben abgelehnt (…). Das israelische Regime bombardiert gleichzeitig regelmäßig Syrien, weil es den Widerstand unterstützt. Ist es in der Lage, all dies allein zu tun? Natürlich nicht. Es wird vom gesamten Westen unterstützt. Ob es um das Sammeln von Informationen, technische Hilfe, politische Deckung oder Waffen geht. Ohne den Westen würde das israelische Regime scheitern. Ich habe die Menschen dazu ermutigt, als Einzelpersonen keine Waren mehr zu kaufen, die in westlichen Ländern hergestellt werden. Als Einzelpersonen haben wir auch eine Verantwortung.“

Zur strategischen Geduld des Iran:

„Wir warten in Teheran darauf, dass das israelische Regime zuschlägt. Und der Iran wird härter zurückschlagen. Als das Regime das iranische Konsulat in Damaskus bombardierte, wussten wir, dass es ohne Syrien sehr schwierig sein würde, die Hamas, den Islamischen Dschihad und die Hisbollah zu unterstützen. Und die Folgen des 7. Oktober wären viel schwerwiegender als das, was wir heute sehen. Nach dem Bombenanschlag in Damaskus schlug der Iran zurück. Einige Leute sagten, dies sei unzureichend. Nun wissen wir alle, dass das Ziel der Iraner darin bestand, Informationen über die Fähigkeiten im Bereich der Flugabwehr und Raketenabwehr zu sammeln. Und wir haben letzte Woche das Ergebnis gesehen. Wenn das Regime Teheran angreift, wird es etwas viel Schlimmeres erleben. Ich blicke optimistisch in die Zukunft, auch wenn die kommenden Tage und Monate schmerzhaft sein werden.“

Zur Ermordung von Sayyed Nasrallah:

„Ich bin in den Libanon gereist, sobald die Bombardierungen im Rahmen der Operation „Furcht und Schrecken“ begannen. Und ich war dort, bevor Hassan Nasrallah, der große Märtyrer des Widerstands, ermordet wurde. Ich war buchstäblich tausend Meter entfernt, als sie zuschlugen. Sie töteten Hunderte von Menschen und brachten sechs Wohnhochhäuser zum Einsturz, um Sayyed Hassan zu ermorden. Das ist es, wozu das israelische Regime bereit ist. Es ist brutal, es ist illegitim, wir können keine Geschäfte mit einem illegitimen Regime machen. Die westlichen Medien verbreiten eine Geschichte, die so unglaublich und unehrlich ist.“

Mehrere der auf der Konferenz diskutierten brisanten Themen wurden im Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Zaim University aufgegriffen, als Max Blumenthal von The Grayzone seinen neuen Dokumentarfilm

Atrocity Inc: How Israel Sells the Destruction of Gaza vorstellte: eine ausführliche Reportage, die die führende israelisch-amerikanische Erzählung nach dem 7. Oktober, den Schwindel mit den „enthaupteten Babys“, der wesentlich dazu beitrug, im Westen Zustimmung für den Völkermord in Gaza zu erzeugen, entkräftet.

Die Konferenzreihe in Istanbul hat einige Dinge ganz deutlich gemacht. Es ist unmöglich, sich darauf zu verlassen, dass korrupte arabische Regime – das schwache Glied – den Völkermord in Gaza stoppen, der nun auf serielle Bombenanschläge im Libanon ausgeweitet wird. Es ist unmöglich, die talmudischen psychopathologischen Extremisten in Tel Aviv dazu zu bringen, sich auf Diplomatie einzulassen – außer durch militärische Gewalt.

Dennoch könnte es möglich sein, dass eine breite öffentliche Meinung in der globalen Mehrheit die Auferlegung strenger, praktischer Beschränkungen für Atrocity Inc. vorantreibt – zum Beispiel durch wirtschaftliche Strangulierung – und so letztlich dazu beiträgt, die Entstehung eines souveränen Palästinas zu einem tragfähigen Dreh- und Angelpunkt der islamischen zivilisatorischen Renaissance zu gestalten.

