https://english.almayadeen.net/articles/opinion/de-escalation-vs–self-defense–double-standards-or-racism



Deeskalation vs. Selbstverteidigung: Doppelmoral oder Rassismus?

Von Jamal Kanj

Quelle: Al Mayadeen Englisch

9. August 2024

Wenn „Israel“ als Ziel eines Angriffs wahrgenommen wird, fördern westliche Führer die israelische „Logik der Vergeltung“ unter dem Vorwand der „Selbstverteidigung“.

Am Abend des 30. Juli nahm eine israelische Drohne ein Wohnhaus im südlichen Vorort von Beirut ins Visier, tötete drei Frauen und zwei Kinder und verletzte 74 Zivilisten. „Israel behauptete, der Angriff habe einem Offizier des libanesischen Widerstands gegolten. Das Anvisieren von Wohngebieten außerhalb eines Kriegsgebiets ist Teil des Programms der israelischen Armee für künstliche Intelligenz (KI), das als „Lavender“ bekannt ist. Wie wir im Gazastreifen gesehen haben, ermöglicht das KI-Programm Lavender die Tötung von bis zu 100 Zivilisten oder ganzen Familien, um einen einzigen Kommandanten zu ermorden.

Weniger als 24 Stunden später verletzten israelische Agenten die Souveränität des Irans und ermordeten den palästinensischen Führer Ismail Haniyeh während seines offiziellen Besuchs in Teheran, so wie „Israel“ im April letzten Jahres den iranischen Botschaftskomplex in Damaskus bombardierte und dabei acht Militärberater und ebenso viele syrische Zivilisten und iranische Konsulatsmitarbeiter tötete.

Anstatt die israelische Aggression zu verurteilen, riefen die westlichen Hauptstädte die Opfer (Iran und den libanesischen Widerstand) zur Deeskalation und Zurückhaltung auf. „Niemand sollte diesen Konflikt eskalieren lassen“, sagte Blinken am 6. August vor Reportern, „wir haben intensive diplomatische Gespräche mit Verbündeten und Partnern geführt und diese Botschaft direkt an den Iran übermittelt.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock rief auf X dazu auf, „insbesondere den #Iran zur Zurückhaltung und Deeskalation aufzufordern, zum Wohle der Menschen in der Region.“

Großbritannien und Frankreich haben in der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates am 31. Juli die Verletzung der Souveränität des Irans durch das Ausland bekräftigt und den Iran, der in diesem Fall das Opfer ist, für die gefährliche Eskalation in der Region verantwortlich gemacht. Verschiedenen Quellen zufolge forderte der französische Präsident Emmanuel Macron seinen neuen iranischen Amtskollegen auf, die „Logik der Repressalien“ zu beenden und sich für den „Schutz der Zivilbevölkerung“ einzusetzen.

Die westlichen Mächte riefen als Reaktion auf die israelische Aggression gegen den Iran und den Libanon zur Deeskalation auf. Andererseits verteidigten sie „Israels“ Recht auf „Selbstverteidigung“ nach dem palästinensischen Aufstand gegen die israelische Belagerung am 7. Oktober. Staatsoberhäupter aus mehr als 14 Ländern, darunter 8 Staatsoberhäupter, gaben sich die Ehre und erklärten ihre Solidarität mit „Israel“. Doch kein einziger westlicher Führer forderte „Israel“ zur Deeskalation auf.

Wenn „Israel“ als Ziel eines Angriffs wahrgenommen wird, fördern westliche Führer die israelische „Logik der Repressalien“ unter dem Vorwand der „Selbstverteidigung“. Wenn jedoch andere von „Israel“ angegriffen werden, dann und nur dann wird eine Deeskalation zum „Schutz der Zivilbevölkerung“ für notwendig erachtet.

Um auf den jüngsten Beitrag der deutschen Außenministerin zu X zurückzukommen: Als „Israel“ am 7. Oktober angegriffen wurde, sah Deutschland keine Notwendigkeit zur Deeskalation „um der (palästinensischen) Bevölkerung in der Region willen“. Eine Deeskalation war jedoch „um des (israelischen) Volkes willen“ nach dem israelischen Angriff auf den Iran und Beirut notwendig.

Ironischerweise ist der Aufruf westlicher Führer zur „Deeskalation“ kein echtes Bestreben, einen größeren Konflikt zu vermeiden, sondern vielmehr ihre Neigung, israelische Kriege zu sanktionieren. Sie sanktionierten „Israels“ Völkermordkrieg, als sie seine Aggression als „Selbstverteidigung“ entschuldigten und sich dann weigerten, mehr als sechs Monate lang zu einem Waffenstillstand aufzurufen. Sie ermächtigten „Israel“, indem sie in dessen Namen einen Stellvertreterkrieg gegen Jemen führten. Sie ermöglichten „Israels“ Missachtung, indem sie weiterhin die Waffen lieferten, mit denen die Kinder in Gaza getötet und verstümmelt wurden. Sie ermöglichten die von Israel verursachte Hungersnot von 2,3 Millionen Menschen, indem sie sich weigerten, die Ergebnisse des Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Strafgerichtshofs zu akzeptieren. Vor allem aber ermöglichten sie die israelische Unnachgiebigkeit, als der US-Präsident nach den israelischen Morden in Teheran und Beirut US-Militäreinsätze im Nahen Osten anordnete, um „Israel“ „gegen alle Bedrohungen aus dem Iran“ zu verteidigen.

Dies ist nicht nur eine Doppelmoral, sondern ein angeborener westlicher Rassismus gegenüber dem vermeintlich „geringeren“ Volk, denn der unverfälschte Rassismus der US-Regierung, Kanadas, Großbritanniens und der Europäischen Union hat jahrzehntelang die Arroganz „Israels“ materiell und diplomatisch ermöglicht.

Nach derselben westlichen Definition des Rechts auf Selbstverteidigung haben die iranische Regierung, der libanesische Widerstand und der Jemen nach den israelischen Angriffen auf Teheran, Beirut und Hodeidah im Jemen laut internationalem Recht jedes Recht, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Dies ist mehr als das, was westliche Führer nach dem 7. Oktober fälschlicherweise einer Besatzungsmacht zugestanden haben.

Der Widerstand ist sich zweifellos der Bemühungen westlicher Mächte bewusst, die Reaktion auf die israelischen außergerichtlichen Tötungen zu verzögern und/oder zu verschleiern. So haben die europäischen Staats- und Regierungschefs direkte und indirekte zweideutige Botschaften an den Iran gesandt, in denen sie ihre Bereitschaft bekundeten, nach der Wahl des neuen reformorientierten Präsidenten ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Arabische und westliche Staats- und Regierungschefs haben auch den Widerstand im Libanon davor gewarnt, Maßnahmen zu ergreifen, die den „Fortschritt“ bei den Waffenstillstandsgesprächen gefährden könnten, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Die Palästinenser befinden sich in einer stärkeren Verhandlungsposition, weil sie von der libanesischen und jemenitischen Seite unterstützt werden und nicht, weil die arabischen Regime vor den israelischen Ermöglichern kriechen.

Als klar wurde, dass ein Vergeltungsschlag gegen „Israel“ unmittelbar bevorstand, gaben die USA, Katar und Ägypten am 8. August eine Erklärung ab, in der sie zu einer neuen Runde von Waffenstillstandsverhandlungen aufriefen. Diese Ankündigung wurde mit ziemlicher Sicherheit im Voraus mit „Israel“ abgestimmt, wie Netanjahus ungewöhnlich schnelle Zustimmung zur Entsendung einer Delegation beweist, „um die Details zu klären und das Rahmenabkommen umzusetzen“.

Es ist so gut wie sicher, dass der Widerstand versteht, dass all dies eine List und eine Ausrede der Biden-Administration und zweier arabischer Vasallenländer ist, um das Wasser zu trüben und es „Israel“ zu ermöglichen, buchstäblich mit neuen Morden davonzukommen. Es wird erwartet, dass die geschädigten Parteien darauf reagieren, denn wenn man „Israel“ erlaubt, diese Grenze zu überschreiten, würde dies die israelische Unnachgiebigkeit ermutigen und dem Land eine neue Gelegenheit bieten, noch gefährlichere Grenzen zu überschreiten, die in Zukunft zu einem noch zerstörerischeren Krieg führen könnten.

In den letzten zehn Jahren hat „Israel“ mindestens fünf iranische Wissenschaftler ermordet, darunter den Leiter des zivilen Nuklearprogramms Mohsen Fakhrizadeh im Jahr 2020. Diese Morde waren für „Israel“, wenn überhaupt, nur mit sehr geringen Kosten verbunden. Der jüngste Fall der Ermordung eines geladenen Gastes überschreitet jedoch eine andere Grenze, die „Israel“ und der Westen nicht begreifen können. Im Osten ist der Schutz eines Gastes eine Ehre, die um jeden Preis verteidigt werden muss.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Kräfte des Widerstands von dem neuen amerikanisch-israelischen Schachzug oder der unangebrachten rassistischen „Deeskalations“-Rhetorik der anderen israelischen Ermöglicher abschrecken lassen würden. Nach öffentlichen Verlautbarungen aus dem Iran, dem Jemen und der Hisbollah im Libanon ist ein angemessener Vergeltungsschlag gegen das Apartheid-„Israel“ unvermeidlich.

Geduld ist eine Tugend, und wie einige angedeutet haben, sind Zweideutigkeit und Abwarten Teil dieser breiteren Strategie. Das mag zwar richtig sein, aber es gibt eine Kosten-Nutzen-Dynamik, die mit der Zeit zusammenhängt, die man braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Der Widerstand ist sich wahrscheinlich bewusst, dass ein weiteres Zögern die Vorteile schmälern und die Dynamik für eine Vergeltungsmaßnahme gegen „Israel“ beeinträchtigen würde.

Autor von „Kinder der Katastrophe“, „Reise aus einem palästinensischen Flüchtlingslager nach Amerika“ und anderen Büchern.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …