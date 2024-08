https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-israel-has-created-its-own-abu-ghraib-and-world-silent



Krieg gegen Gaza: Israel hat sein eigenes Abu Ghraib geschaffen – und die Welt schweigt

Von Lubna Masarwa & Peter Oborne

9. August 2024

Westliche Politiker müssen auf die sich häufenden Beweise für sexuellen Missbrauch und Folter von palästinensischen Gefangenen reagieren

Soldaten verriegeln ein Tor in der Sde Teiman Haftanstalt, nachdem die israelische Militärpolizei im Rahmen einer Untersuchung der Misshandlung eines palästinensischen Häftlings eingetroffen ist, am 29. Juli 2024 (Amir Cohen/Reuters)

Es ist etwas mehr als 20 Jahre her, dass CBS News die ernüchternden Fotos veröffentlichte, die bewiesen, dass die US-Armee im Gefängnis von Abu Ghraib unsägliche Verbrechen an irakischen Gefangenen verübte.

Vergewaltigung. Erniedrigung. Tötung. Folter, sowohl psychische als auch physische. Sexuelle Erniedrigung.

Die Enthüllungen über die Barbarei der USA wurden weltweit mit Entsetzen aufgenommen und trugen wesentlich dazu bei, die Meinung gegen den Irakkrieg zu wenden.

In den letzten Tagen wurde nur allzu deutlich, dass in israelischen Gefängnissen seit dem 7. Oktober, als der Krieg gegen den Gazastreifen ausbrach, etwas Vergleichbares wie Abu Ghraib – und sehr wahrscheinlich Schlimmeres – stattgefunden hat.

In dieser Woche wurden erschreckende Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie israelische Soldaten einen palästinensischen Gefangenen sexuell missbrauchen, während ein Bericht der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem die systematische Misshandlung und Folter von Gefangenen seit Beginn des Krieges aufzeigt.

Der Bericht, der auf Interviews mit 55 Palästinensern basiert, die seit dem von der Hamas angeführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober inhaftiert sind, ist erschütternd zu lesen. Er enthält Beweise für erniedrigende Behandlung, willkürliche Schläge und Schlafentzug sowie für die „wiederholte Anwendung sexueller Gewalt in unterschiedlichem Ausmaß“.

Fadi Baker, 25, erinnert sich, dass die israelischen Streitkräfte „Zigaretten in meinem Mund und auf meinem Körper ausgedrückt haben. Sie befestigten Klammern an meinen Hoden, die an etwas Schwerem befestigt waren. Das ging einen ganzen Tag lang so weiter. Meine Hoden schwollen an und mein linkes Ohr blutete.“

Er sagte, die Vernehmungsbeamten fragten ihn nach Hamas-Führern und Leuten, die er nicht kannte, und schlugen ihn dann. „Dann steckten sie mich wieder in den Gefrierraum mit der lauten Discomusik und ließen mich dort wieder zwei Tage lang nackt liegen.“

B’Tselem betitelte seinen Bericht: „Willkommen in der Hölle“.

Normalisierung der Vergewaltigung

Die israelischen Behörden haben solche Berichte zwar dementiert, doch kommt die Analyse nur wenige Tage, nachdem neun Soldaten im Zusammenhang mit der Vergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen in der berüchtigten Haftanstalt Sde Teiman festgenommen wurden. Das Opfer erlitt Berichten zufolge eine schwere Verletzung am Anus, einen Darmriss, Lungenschäden und gebrochene Rippen.

Darüber hinaus veröffentlichte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen im vergangenen Monat einen Bericht, in dem schockierende Misshandlungen in israelischen Militäreinrichtungen und Gefängnissen festgestellt wurden, in denen seit dem 7. Oktober mindestens 53 Palästinenser gestorben sind.

Warum haben westliche Politiker zu diesen Gräueln geschwiegen? Wo bleibt die große öffentliche Empörung?

Es scheint, dass die israelische Führung mit ihrer Kampagne zur Normalisierung von Vergewaltigungen und anderen Misshandlungen von palästinensischen Gefangenen erfolgreich war. Nach der Verhaftung der neun Soldaten in Sde Teiman schlossen sich den rechtsextremen Demonstranten, die die Einrichtung stürmten, auch mehrere Knessetmitglieder an. Justizminister Yariv Levin sagte, er sei „schockiert über die brutalen Bilder von verhafteten Soldaten“ und fügte hinzu, dies sei „unmöglich zu akzeptieren“.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, ging sogar noch weiter: „Ich empfehle dem Verteidigungsminister, dem [israelischen Armee-]Chef und den Militärbehörden, … vom Gefängnisdienst zu lernen – die leichte Behandlung von Terroristen ist vorbei. Die Soldaten müssen unsere volle Unterstützung haben“.

Energieminister Eli Cohen sprach sich ebenfalls für die „Reservisten, die heilige Arbeit leisten und die verabscheuungswürdigen Hamas-Terroristen bewachen“, aus und fügte hinzu: „Wir sollten sie alle umarmen: „Wir sollten sie alle umarmen und grüßen, und sie auf keinen Fall verhören und demütigen.“

Dies sind in der Tat die Zeichen einer sehr kranken Gesellschaft – einer Gesellschaft, die eine unsichtbare Barriere zur Grausamkeit überschritten hat. Es gibt keine roten Linien

Das eigentliche Ziel der Verhaftungen könnte einfach darin bestehen, den Anschein zu erwecken, dass Israel intern gegen solche Gräueltaten vorgeht, um internationale Kriegsverbrecherprozesse in Den Haag zu vermeiden. Einem aktuellen Bericht von Ynet zufolge sagten hochrangige israelische Justizbeamte: „Es ist besser, wenn wir ermitteln. Interne Ermittlungen ersparen internationale externe Untersuchungen“.

In einem Haaretz-Artikel Ende letzten Monats verwies die Juraprofessorin Orit Kamir auf die vor einem Jahr verabschiedete Gesetzgebung, die eine verschärfte Bestrafung von Palästinensern bei sexuellen Übergriffen auf jüdische Frauen ermöglicht. Ein Jahr später geben sich Teile des israelischen Establishments „nicht mehr mit einer Verdoppelung der Strafe zufrieden … Die Gesetzesänderung vor einem Jahr war nur der Vorläufer, als sie noch zögerlich und zurückhaltend waren“, schrieb sie.

„Jetzt ist der Stachel aus dem Sack, und sie lehnen die Rechtsstaatlichkeit des Landes gänzlich ab und fordern die Anwendung des alten Gesetzes der Rache: Auge um Auge und Vergewaltigung um Vergewaltigung. Diejenigen, die von der [israelischen Armee] als Verdächtige im Zusammenhang mit den Gräueltaten vom 7. Oktober verhaftet wurden, sollten ihrer Meinung nach in der Haft von jüdischen israelischen Soldaten vergewaltigt werden.“

Solche Missbräuche werden zum Mainstream. Dafür gibt es reichlich Beweise. Wo bleibt die breite weltweite Verurteilung?

Westliche Mittäterschaft

Die von B’Tselem zitierten Berichte stimmen mit vielen anderen Berichten überein, die in den letzten 10 Monaten aus israelischen Gefängnissen durchgesickert sind.

Vor vier Wochen interviewten wir Muazzaz Abayat in seinem Krankenhausbett in Bethlehem, nachdem er nach neun Monaten Verwaltungshaft aus dem Gefängnis entlassen worden war. Abayat, der im Gefängnis mehr als die Hälfte seines Körpergewichts verloren hatte, erzählte uns, dass er während seiner gesamten Haft geschlagen, misshandelt, gefoltert, ausgehungert und ihm Wasser vorenthalten wurde.

Er sagte, dass sein Fall keine Ausnahme sei – jeder andere palästinensische Gefangene werde genauso behandelt. Sein unvorstellbares Leid sei ihm ins Gesicht gemeißelt. Abayat verglich das Negev-Gefängnis, in dem er festgehalten wurde, mit den berüchtigten US-Einrichtungen in Guantanamo Bay und Abu Ghraib.

Er wurde nie wegen eines Verbrechens angeklagt. Mit verängstigtem Gesichtsausdruck erzählte er uns von seinem Unglauben, dass im 21. Jahrhundert „friedliche, machtlose Menschen ausgehungert, gefoltert und getötet werden können“, ohne Schutz, rechtliche Vertretung oder internationale Empörung.

Es gibt immer noch keinen internationalen Aufschrei. Unglaublicherweise gibt es nicht einmal einen Kommentar. Trotz des Tsunamis an Beweisen in den letzten Tagen ist von den westlichen Führern nichts zu hören. Nichts von US-Präsident Joe Biden oder seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Kein Wort von Keir Starmer, dem britischen Premierminister, der Israels Politik der kollektiven Bestrafung in Gaza unterstützt hat.

Auch vom ehemaligen Premierminister Rishi Sunak, der dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zuvor „unmissverständliche“ Unterstützung zugesagt hatte, haben wir nichts gehört. Die britischen Medien – mit der löblichen Ausnahme des Guardian, der ausführlich über den B’Tselem-Bericht berichtet hat – haben weitgehend geschwiegen.

Diese kollektive Omertà von Politikern und Medien zu Israels monströsem Verhalten ist schwer zu verstehen, wenn man bedenkt, dass es sich um systematische Kriegsverbrechen in erschreckendem Ausmaß handelt, die von einem Land begangen wurden, gegen das der Internationale Gerichtshof bereits wegen möglichen Völkermords ermittelt.

Ihr Schweigen kommt einer Komplizenschaft gleich. Was Israel anbelangt, so scheint die Mehrheit der politischen und medialen Klasse nicht viel von der Folter und der Misshandlung von Gefangenen zu halten, wobei einige Minister die Misshandler aktiv verteidigen.

In einer kürzlich im Fernsehen übertragenen Debatte schlug einer der Diskussionsteilnehmer vor, dass Vergewaltigung als Form der Folter legal sein sollte. In jedem anderen Land wären solche abscheulichen Kommentare eine große Nachricht.

Dies sind die Anzeichen einer sehr kranken Gesellschaft – einer Gesellschaft, die eine unsichtbare Barriere zur Grausamkeit überwunden hat. Es gibt keine roten Linien, keine Achtung des Völkerrechts und keine Rechenschaftspflicht. Das Schweigen des Westens zeigt, dass auch wir in denselben Alptraum eingetreten sind wie Ben Gvir und Netanjahu.

Lubna Masarwa ist Journalistin und Leiterin des Middle East Eye-Büros für Palästina und Israel mit Sitz in Jerusalem.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

