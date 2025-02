https://www.commondreams.org/opinion/trump-stay-in-power



Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift „Not My Dictator“ und einem Bild von Donald Trump vor dem Trump International Tower während des Women’s March im Stadtteil Manhattan in New York am 18. Januar 2020.

(Foto: Ira L. Black/Corbis via Getty Images)

Demokraten sind wahnhaft: Trump wird versuchen, an der Macht zu bleiben

Christopher Impiglia

Common Dreams

02. Februar 2025

Ich muss lachen bei dem Gedanken, dass er für Vizepräsidentin J.D. Vance Platz machen würde, die er eindeutig verachtet – und oft demütigt –, ganz zu schweigen von einem Demokraten. Nein, er wird für niemanden Platz machen.

Trotz allem, was US-Präsident Donald Trump gesagt und getan hat, sind die Demokraten immer noch in einer Wahnvorstellung gefangen.

Ich höre immer wieder Dinge wie: „Er kann nicht wieder kandidieren.“ „Wir müssen nicht mehr [einen Weg finden], ihn zu schlagen.“ „Irgendwann wird es einen Post-Trump geben.“ Ja. Wenn er stirbt. Wenn er stirbt. Ich fange an zu glauben, was er wahrscheinlich auch tut: dass er unsterblich ist. Das ist wahrscheinlich das, was ihn am Laufen hält. Reiner Wille und Wut. Aber bis dahin – bis zu seinem Tod – wird er unser Gegner bleiben, den es zu schlagen gilt, die größte Bedrohung für Amerika, die Demokratie und die Weltordnung.

Ich muss lachen bei dem Gedanken, dass er Vizepräsidentin J.D. Vance Platz macht, die er eindeutig verachtet – und oft demütigt –, ganz zu schweigen von einer Demokratin. Nein, er wird niemandem Platz machen. „Nur über meine Leiche“, wie man so schön sagt, oder wenn er irgendwann in naher Zukunft so dement ist – und das ist nicht mehr weit – kann er nicht mehr so tun, als sei er bei Verstand, und kann als seniler Hannibal Lecter aus dem Weißen Haus geschoben werden, ohne finsteren Blick und mit leerem Gesichtsausdruck.

Selbst wenn einige oder alle Manöver von Trump als verfassungswidrig eingestuft werden – oder tatsächlich sind –, wird ihn das aufhalten?

Es wird in etwa so ablaufen, und ja, Sie können gerne spotten. Ich bin nur ein Schriftsteller, der das tut, was ein Schriftsteller tut: betonen, spekulieren, sich Welten und Situationen vorstellen, die sich als reine Fiktion erweisen könnten. Ich hoffe es, obwohl Schriftsteller – insbesondere Romanautoren – so oft Recht behalten. Zumindest hoffe ich, dass ich meinen Lesern die Augen öffne und sie zum Nachdenken zwinge …

So vieles von dem, was ich befürchtet habe, ist bereits eingetreten, und an diesem Punkt flehe ich einfach darum, dass das Schlimmste in Betracht gezogen und darauf vorbereitet wird. Ohne ein Gefühl der Dringlichkeit – des Schreckens – wird der Status quo der Apathie und Akzeptanz bestehen bleiben. Wie William Butler Yeats schreibt: „Die Besten haben keine Überzeugung, während die Schlechtesten voller leidenschaftlicher Intensität sind.“

In drei Jahren oder früher, wenn die Mehrheit der Amerikaner, darunter viele von Trumps eigenen Wählern, die Nase voll hat von ihm, dem Chaos, das er im In- und Ausland gesät hat, den gebrochenen Versprechen, nämlich den gestiegenen Preisen für alles, seinen Zöllen und Steuersenkungen, die für alle außer den sehr Reichen eine Katastrophe sind, dem Verlust der Gesundheitsversorgung, dem Verlust von Arbeitskräften oder eines geliebten Menschen oder eines Unternehmens oder eines Arbeitsplatzes oder einer Ausbildung durch Abschiebung oder Gewalt oder Budgetkürzungen, wird er einen Krieg führen .

An der Seite von Israel und dem ebenso unsterblichen, kriminellen Waffenbruder Benjamin Netanjahu wird er einen Krieg gegen den Iran führen, in der Hoffnung, dass Wladimir Putin und Russland immer noch zu sehr mit der Ukraine beschäftigt sind, um sich darum zu kümmern; siehe Putins Versäumnis, Baschar al-Assad in Syrien zu helfen.

Vielleicht wird bis dahin ein Abkommen geschlossen worden sein: Amerika wird die Ukraine nicht mehr unterstützen. Amerika wird sich vielleicht aus der NATO zurückziehen, wie es Frankreich 1966 getan hat. Trump hasst die NATO, wie wir wissen. Er hasst alle derartigen internationalen Abkommen und Organisationen und zieht sich bereits zum zweiten Mal aus dem Pariser Abkommen sowie aus der Weltgesundheitsorganisation zurück … Ein neues Abkommen mit dem Iran wäre unterdessen „schön“, sagte Trump.

Die dafür notwendigen Stimmen, sowohl für den Rückzug als auch für den Krieg, werden durch die bevorzugten Machtmittel eines Diktators zustande kommen: Gewalt, Zwang und Einschüchterung. Es wird keine Rolle spielen, ob die Zwischenwahlen mehr Demokraten ins Spiel bringen. Ich befürchte, dass sie es nicht tun werden, dass Milliardäre und die von ihnen gesäte Desinformation sowie Erschöpfung und noch mehr Einschüchterung ein Wiederaufleben der Demokraten in Schach halten werden. Es könnte sogar noch schlimmer werden, wenn die Republikaner ihre Zahl erhöhen.

Trump hat schließlich seine Miliz. Im Kern bestehen sie aus den Proud Boys und dem J6-Gefängnischor, die ihm alle zu tiefst verpflichtet sind, ihm immer noch zur Seite stehen und bis dahin an Stärke gewonnen haben werden. Sie werden einen leichten Beitrag leisten können; mit wenigen Ausnahmen müssen die Demokraten erst noch zeigen, dass sie wirklich kämpfen können, dass sie bereit sind – den Mut haben –, etwas anderes zu tun, als nachzugeben. Sich davonschleichen. Joe Biden, Kamala Harris, Merrick Garland … Wie erbärmlich sie alle sind. Nach all den Drohungen, von denen sie sprachen …

Außerdem, wenn ein Krieg mit dem Irak möglich war, gerechtfertigt durch fehlerhafte Geheimdienstinformationen und falsche Anschuldigungen im Zeitalter vor den sozialen Medien, einem Zeitalter allgemein anerkannter Fakten, in dem Korruption, Rassismus und Hybris eine Rolle spielten, mit 110 Demokraten, die dafür stimmten, darunter, was nicht überrascht, der bald vergessene, oben erwähnte Präsident auf Abruf und ähnlich geistlose, gescheiterte Kandidatin Hillary Clinton – das allein hätte beide disqualifizieren müssen – dann ist ein Krieg mit dem Iran unter diesen Umständen definitiv ein Krieg mit dem Iran.

Trump wird ein ähnliches Abkommen mit Xi Jinping und China schließen: Taiwan kann gerne übernommen werden. Marco Rubio wird sich dem gerne anschließen und sich erneut den Rücken brechen, um seine aggressive Haltung gegenüber China zu ändern. Vielleicht wird er sich einfach nur winden; hat er überhaupt noch einen Rücken? Rückgratlos, alle von Trump ernannten Personen, die genau zu diesem Zweck ernannt wurden: Sie werden genau das tun, was er sagt. Pete Hegseth kann es kaum erwarten.

Trump wird ein Präsident im Krieg werden. Er und republikanische Gouverneure werden gleichzeitig den Notstand oder das Kriegsrecht ausrufen, wo immer sie können, und dabei Angriffe auf heimischem Boden, Attentate oder Selbstmordanschläge von Iranern und islamischen Extremisten, möglicherweise Operationen unter falscher Flagge, die Proud Boys und den J6-Gefängnischor erneut anführen; sie werden massive Proteste gegen ihn, den Krieg und besagte Gouverneure, gewaltsame Zusammenstöße zwischen allen Parteien, den Einsatz der Nationalgarde und den Befehl zum Schießen anführen; vielleicht wird er das Kriegsrecht im Sinne von Abraham Lincoln ausrufen, den er seltsamerweise bewundert, ein umfassendes Kriegsrecht verhängen, das sich gegen „alle Rebellen und Aufständischen, ihre Helfer und Unterstützer“ richtet, und er wird diese verschiedenen Gründe – „Lebensgefahr und erhebliche Schäden an der Infrastruktur“ – nutzen, um mit Präzedenzfällen zu brechen, wie er und die Republikaner es gerne tun – wen kümmert es, wenn dieser 175 Jahre alt ist? – und die Wahlen aussetzen oder einfach auf unbestimmte Zeit verschieben.

Das ist nicht unmöglich. „Obwohl die Exekutive derzeit nicht über diese Befugnis verfügt, kann der Kongress sie möglicherweise an die Exekutive delegieren, indem er ein Gesetz erlässt.“

„Ausländische Einmischung könnte an und für sich zukünftige Wahlen stören; sie könnte andere Störungen (z. B. Stromausfälle) verschlimmern, indem sie Zweifel an der Legitimität oder Genauigkeit politischer oder Wahlprozesse weckt; oder beides.“

Vielleicht taucht ein anderes – erfolgreicheres – Wahlsystem auf.

In jedem Fall – oder in allen Fällen – wird sich der Kongress erneut als fügsam erweisen; wo der Mob versagt, werden die Ermittlungen von Kash Patel und dem waffenstarrenden Justizministerium erfolgreich sein. Und selbst wenn einige oder alle Manöver von Trump als verfassungswidrig eingestuft werden – oder tatsächlich sind –, wird ihn das aufhalten? Wir haben gesehen, wie zerbrechlich die Demokratie ist. Wie korrupt der Oberste Gerichtshof ist. Auch sie – die Mehrheit – sind Trump gegenüber verantwortlich, der weiß, dass er selbst für eklatant illegale Handlungen nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. Und so macht er weiter, ermutigt …

Die Verfassung ist ständigen Angriffen ausgesetzt. Die Einfrierung der Mittel und die Durchführungsverordnung zur Beendigung der Geburtseigenschaft sind jüngste Beispiele. Aber vergessen wir nicht Trumps völlige Missachtung der Gewaltenteilung, die er jeden Tag weiter festigt; vergessen wir nicht das Einreiseverbot für Muslime und verschiedene Bestechungsgelder und Bezahlsysteme …

Im Moment halten die Gerichte relativ stark dagegen. Das Schlimmste seiner Agenda wird hinausgezögert. Werden sie weitermachen? Ich fange an, ernsthaft daran zu zweifeln, wie andere auch, und ich kann nicht anders, als mich zu fragen: Wie lange wird die Verfassung in ihrer jetzigen Form, mit den bereits vorgeschlagenen Änderungen, die Trump eine dritte Amtszeit ermöglichen würden, noch halten?

Übersetzt mit Deepl.com

