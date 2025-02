Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Wie lange würde es dauern, Paris einzuebnen?

Odeh Bisharat

Haaretz, 3. Februar 2025, 12:26 Uhr IST

1948 zerstörte Israel etwa 500 palästinensische Dörfer; es riss sie nieder, schüttelte den Staub von seinen Kleidern und machte weiter. Zu den zerstörten Dörfern gehörte das Dorf meiner Eltern, Ma’alul.

Die Zerstörer fragten nicht einmal, wie es den Zerstörten ging, wie sie mit der Winterkälte und der Sommerhitze zurechtkamen. Es sollte angemerkt werden, dass es zu dieser Zeit keinen 7. Oktober gab.

Mit der Zeit wurde klar, dass Israel zerstören kann, wie es will. Es gibt keine Gerechtigkeit und keinen Richter. Die Aufgabe des Wiederaufbaus wurde anderen auferlegt. Diese Regelung hat einen Grund, denn es ist unmenschlich, den Zerstörer auch noch für den Wiederaufbau verantwortlich zu machen. Und so entstand die Spaltung: Es gibt Zerstörer und es gibt Wiederaufbauer.

Das war 1948 und 1967 der Fall, ebenso wie in unzähligen Schlachten, Feldzügen und Teilfeldzügen. Die Palästinenser bauen auf, die Israelis zerstören, die Palästinenser bauen wieder auf, die Israelis zerstören erneut.

Das letzte Kapitel der Zerstörung im Gazastreifen brach alle Rekorde – nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Nach einem israelischen Luftangriff dort sieht ein Haus, das einmal ein Haus war, jetzt aus wie ein Haufen feines Granulat.

Einer der Zerstörer, Rabbi Avraham Zerbib, der einen Caterpillar D9-Panzer-Bulldozer fuhr, sagte in den regierungsfreundlichen Channel 14 News unter dem begeisterten Jubel des Publikums, dass er in Gaza 50 Häuser pro Woche zerstöre. Und nicht irgendwelche Häuser, sondern Hochhäuser. Der Beitrag war so berauschend, dass er ihn mit einer Melodie verglich, die auf dem D9 gespielt wurde. Weiterlesen in haaretz. com

