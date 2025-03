https://www.palestinechronicle.com/protester-scales-big-ben-trump-resort-vandalized-palestine-solidarity-actions/



Demonstrant erklimmt Big Ben, Trump-Resort verwüstet – Solidaritätsaktionen für Palästina

8. März 2025 Nachrichten

Aus Solidarität mit Gaza verwüstete eine Pro-Palästina-Gruppe Teile von Donald Trumps Turnberry-Golfresort in Schottland. (Foto: via Palestine Action X Page)

Von Palestina Chronicle Staff

Ein Mann kletterte im Rahmen eines Pro-Palästina-Protests auf den Big Ben und löste damit Straßensperrungen aus, während eine andere Gruppe das schottische Golfresort von Donald Trump verwüstete.

Am Samstag wurden die Straßen rund um den Palace of Westminster in London gesperrt, während Rettungsdienste versuchten, einen Mann vom Big-Ben-Turm zu holen, der eine palästinensische Flagge hochgehalten hatte.

Bilder zeigten den Mann, der barfuß und in Solidarität mit den Palästinensern protestierend auf einem Vorsprung mehrere Meter über dem Boden des Elizabeth Tower stand, in dem sich der ikonische Big Ben befindet.

Aufgrund des Vorfalls sagten Beamte Führungen durch die Houses of Parliament ab.

Die Westminster Bridge und eine nahe gelegene Straße waren fast den ganzen Samstag über gesperrt, und zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren vor Ort zu sehen. Menschenmassen versammelten sich hinter einer Polizeikette, wie Associated Press und andere Medien berichteten.

Die Metropolitan Police teilte der Associated Press mit, dass ihre Beamten in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettungsdiensten einen Beitrag zur Lösung der Situation leisten. Die Polizei erhielt am Samstag gegen 7 Uhr morgens Berichte über den Mann, und am Nachmittag befand er sich immer noch auf dem Turm.

Drei Einsatzkräfte wurden mit einer Feuerwehrleiter auf den Turm gehoben, wo sie versuchten, mit dem Demonstranten über ein Megaphon zu kommunizieren.

Bei einem anderen Vorfall, der in Solidarität mit Gaza geschah, verwüstete eine Pro-Palästina-Gruppe Berichten britischer Medien zufolge Teile von Donald Trumps Turnberry-Golfresort in Schottland.

Die Palestine Action Group veröffentlichte online Bilder, die rote Farbe auf einem Gebäude des Ayrshire-Resorts zeigen. Außerdem wurden die Worte „Gaza is not for sale“ (Gaza ist nicht käuflich) auf einen der Grüns gesprüht und ein anderes Grün wurde umgegraben. Ein Foto zeigte auch einen beschädigten Laternenpfahl auf dem Resort, das der Trump Organization gehört.

„BREAKING: Palestine Action zerstört Trumps Golfplatz in Turnberry, Schottland“, twitterte Palestine Action am X und fügte hinzu: ‚‘GAZA IS NOT FOR SALE‘ wurde auf den Rasen gesprüht und die Löcher des Golfplatzes wurden ausgehoben. Während Trump versucht, Gaza als sein Eigentum zu behandeln, sollte er wissen, dass sein eigenes Eigentum in Reichweite ist.“

Die schottische Polizei gab bekannt, dass sie den Vorfall untersucht.

Die Handlungen des ehemaligen US-Präsidenten Trump haben international für breite Kritik gesorgt, insbesondere nachdem er wiederholt vorgeschlagen hatte, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu evakuieren und das Gebiet in ein Resort umzuwandeln. Er schlug vor, dass die USA die Kontrolle über Gaza übernehmen und es neu entwickeln sollten, wobei die Palästinenser die Region verlassen sollten.

„Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch etwas damit anfangen“, bemerkte Trump letzten Monat während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die Solidarität mit Palästina hat weltweit zugenommen, was auf den israelischen Völkermord in Gaza zurückzuführen ist, der 15 Monate andauerte und über 160.000 Tote und Verletzte forderte. Der Widerstand und die Standhaftigkeit der Palästinenser waren ausschlaggebend für die internationale Unterstützung für Gaza, das nach wie vor unter einer intensiven israelischen Belagerung steht.

(PC, BBC, Social Media)

Übersetzt mit Deepl.com

