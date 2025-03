Haaretz – zurück zur Startseite

„Trump ist ein Antisemit, Israel langweilt ihn“: Ein Interview mit dem Biografen Michael Wolff

Der Journalist Michael Wolff, Autor von „All or Nothing: How Trump Recaptured America“, erklärt, warum Trump glaubt, dass die Anschläge vom 7. Oktober nicht stattgefunden hätten, wenn er an der Macht wäre, und warum der Präsident denkt, dass „alles Netanyahus Schuld ist!“

Trump. Credit: Leah Millis/REUTERS

Tzach Yoked

6. März 2025

Donald Trump wurde von den Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 überrascht, als er auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Waterloo, Iowa, war. „Es ist die perfekte Gelegenheit, um Israel nachdrücklich zu verteidigen und Biden bei der Unterstützung der militärischen Pläne Israels zu übertreffen“, schreibt der erfahrene Journalist Michael Wolff in seinem neuen Buch „All or Nothing: How Trump Recaptured America“.

Da die evangelikale Basis in Iowa stark pro-israelisch ist, stellt Wolff fest, dass „eine trump’sche Show des Feuers und der Wut gegenüber den Palästinensern sicherlich großen Anklang finden würde“. Doch anstatt den Moment zu nutzen, gab Trump eine schwache Erklärung ab – überraschend für jemanden, der selten eine Gelegenheit für bombastische Rhetorik auslässt, insbesondere wenn sie seinen politischen Interessen dient.

Ein Grund für Trumps lauwarme Bemerkungen, erklärt Wolff in einem Interview mit Haaretz, ist sein allgemeines Desinteresse an Außenpolitik, insbesondere am Nahen Osten. „Die israelisch-palästinensische Dynamik hat ihn schon immer gelangweilt“, sagt er und fügt hinzu, dass Trump schlecht auf alles reagiert, was die Aufmerksamkeit von ihm ablenkt. „Selbst wenn es sich um eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Israels handelt, macht das keinen Unterschied – es lenkt die Aufmerksamkeit von ihm ab, und das führt bestenfalls dazu, dass er sich verärgert fühlt.“

Aber es gab noch einen weiteren Faktor: Rache. Trump machte Premierminister Benjamin Netanjahu – den er für die Angriffe verantwortlich machte – nicht für ein politisches Versagen verantwortlich, sondern für den ultimativen Verrat: Er gratulierte Joe Biden zu seinem Wahlsieg im Jahr 2020. Netanjahus Bemühungen, die Beziehungen zu diesem Zeitpunkt zu verbessern, trugen wenig dazu bei, Trumps Ressentiments zu lindern.

„Er ist von bestimmten Dingen regelrecht besessen“, sagt Wolff. “Das Thema Netanjahu ist etwas, das er ständig anspricht.“

Laut Wolff glaubt Trump, dass die Ereignisse vom 7. Oktober nicht passiert wären, wenn er Präsident wäre – nicht wegen einer bestimmten Maßnahme, die er ergriffen hätte, sondern einfach, weil die Angriffe „gegen ihn“ gerichtet gewesen wären und niemand es gewagt hätte, ihn herauszufordern.

Nach Trumps Ansicht hat er die Präsidentschaft verloren, weil Netanjahu Biden gratuliert hat. „Wenn Netanjahu ihm nicht gratuliert hätte, wäre Donald Trump seiner Meinung nach immer noch Präsident“, erklärt Wolff. „Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht lächerlich. Aber in der Realität von Donald Trump ist es das, was er denkt.“

In seinem Buch schreibt Wolff, dass Trump glaubt, er habe in seiner ersten Amtszeit „mehr getan – nicht nur bei der Verteidigung Israels, sondern auch, indem er Netanjahu half, im Amt zu bleiben und nicht ins Gefängnis zu kommen – als jeder andere amerikanische Präsident jemals tun würde“. Doch derselbe Netanjahu, so Wolff, „hat wesentlich zu der internationalen Übereinstimmung beigetragen, dass Biden und nicht Trump die Wahl gewonnen hat“. Weiterlesen in haaretz.com

