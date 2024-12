https://www.middleeasteye.net/news/palestinians-tortured-israels-ofer-detention-camp-report-reveals



Den ganzen Tag gefesselt und geschlagen: Palästinenser im israelischen Gefangenenlager Ofer gefoltert, wie ein Bericht zeigt

Gaza-Häftlinge in einem berüchtigten Lager berichten, dass sie beim Schlafen, Essen und auf der Toilette mit Handschellen gefesselt wurden

Das Militärgefängnis von Ofer zwischen Ramallah und Beitunia im besetzten Westjordanland, aufgenommen am 25. November 2023 (AFP)

Veröffentlicht am: 23. Dezember 2024

Einem neuen Bericht zufolge werdenisraelische Behörden beschuldigt, Palästinenser im Gefangenenlager Ofer zu foltern, das während des laufenden Krieges eingerichtet wurde, um Gefangene aus dem Gazastreifen festzuhalten.

Das Lager, eine vom Militär verwaltete Einrichtung, befindet sich neben dem gleichnamigen Gefängnis zwischen Jerusalem und Ramallah im besetzten Westjordanland.

Laut 19 Zeugenaussagen, die +972 und Local Call vorliegen, wurden dort palästinensische Häftlinge gefoltert und misshandelt, ähnlich wie im berüchtigten Gefängnis Sde Teiman.

Rami, ein ehemaliger palästinensischer Häftling in Ofer, beschrieb die Einrichtung als nicht weniger brutal als Sde Teiman.

„Ich wurde schwer gefoltert“, sagte Rami. „Wir wurden gezwungen, von Sonnenaufgang bis Mitternacht mit gefesselten Händen zu knien. Die Wachen schlugen uns auf jeden Teil unseres Körpers. Ich bekam alle zwei Tage Elektroschocks.“

Die Folter wurde ausnahmslos an allen Häftlingen durchgeführt, fügte er hinzu.

„Alle Gefangenen in Ofer wurden gefoltert, geschlagen und gedemütigt. Wir bekamen nur einmal am Tag etwas zu essen.“

Der 42-jährige Rami wurde im Februar von der israelischen Armee zunächst im al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen festgenommen und dann im Sde Teiman-Gefängnis festgehalten, heißt es in dem Bericht.

Später wurde er nach Ofer verlegt. „Ich dachte, ich würde nach Gaza zurückgebracht werden, aber ich fand mich in einem anderen Gefängnis wieder“, sagte er.

Nach Aussagen aktueller und ehemaliger Gefangener berichten Palästinenser in Ofer über schwere Misshandlungen, darunter die Tatsache, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Handschellen und Fußfesseln gefesselt sind – sogar beim Schlafen, Essen und auf der Toilette. Die Gefangenen dürfen nur einmal pro Woche kurz duschen.

In Zeugenaussagen wird auch von regelmäßigen Schlägen durch das Wachpersonal, extremer Überbelegung, Demütigung und unzureichender Hygiene berichtet, wobei in einem Fall eine Schlägerei zum Tode geführt haben soll.

Die Gefangenen des Lagers werden als „ungesetzliche Kämpfer“ eingestuft und haben keinen Anspruch auf ein ordentliches Verfahren. Sie werden der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt und werden auf unbestimmte Zeit festgehalten.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsgruppe HaMoked sind in Ofer im Dezember 2024 1.772 Palästinenser inhaftiert, die als „ungesetzliche Kämpfer“ eingestuft werden.

Sie stehen unter der Aufsicht des Israelischen Gefängnisdienstes (IPS).

Aufgrund von Folter gelähmte Hände

Die Commission of Detinees and Ex-Detainees Affairs, eine palästinensische Gefangenenorganisation, berichtete im Juli über Misshandlungen im Ofer-Gefängnis, die Palästinenser betrafen, die aus Sde Teiman verlegt wurden.

Sde Teiman ist ebenfalls ins Visier geraten, nachdem Untersuchungen und Berichte Anfang des Jahres schwere Folterungen von Gefangenen aufgedeckt hatten, die nach Oktober 2023 aus dem Gazastreifen entführt worden waren.

Nach den Enthüllungen bestätigte der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, dass sich die Bedingungen in den israelischen Gefängnissen seit Beginn des Gaza-Krieges tatsächlich verschlechtert haben“: „Ich bin stolz darauf.“

Rafiq, ein ehemaliger palästinensischer Häftling, der sowohl in Sde Teiman als auch in Ofer inhaftiert war, verglich die beiden Gefängnisse. Er merkte an, dass die Häftlinge in Ofer stehen und beten dürfen und Zugang zu einem Koran haben, während die Gefangenen in Sde Teiman den ganzen Tag knien müssen.

Im Gegensatz zu Sde Teiman wurde Ofer von den internationalen Medien jedoch weitgehend übersehen.

Rafiq, ein 59-Jähriger aus Gaza, berichtete von erschütternden Erlebnissen in beiden Einrichtungen, von Folter, Demütigung und der ständigen Angst, seine Familie nie wiederzusehen.

„Einer der jungen Männer, die mit uns inhaftiert waren, wurde bei seiner Freilassung getötet. [Die Soldaten schlugen ihm auf den Kopf, und er war sofort tot“, sagte er.

„Ich habe während meiner Haft 43 kg abgenommen, weil ich nichts zu essen bekam. Der einzige Trost, den ich hatte, war der Gedanke an meine Familie, was mir half, mich von der Realität der Gefangenschaft zu distanzieren.

Rafiq wurde nach einem Monat Haft entlassen, aber die Folter hat ihn körperlich und seelisch gezeichnet.

„Meine Hände sind durch die Folter gelähmt, und ich nehme schwere Psychopharmaka. Ich laufe jeden Tag Dutzende von Kilometern, um mich zu erschöpfen, damit ich schlafen kann. Ich habe mein Leben wegen dieser Inhaftierung verloren“.

