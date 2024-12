Schnell tauchte eine Flut neuer Medienberichte über die Schrecken des Gefängnisses auf.



Aber welche Berichte über die Verbrechen der Regierung Assad sind wahr und welche sind Teil einer neuen Propagandakampagne, um die Herrschaft Julanis zu legitimieren und die ähnlichen Gräueltaten der Opposition in der Vergangenheit zu beschönigen?

Riesiger unterirdischer Gefängniskomplex?

Am 9. Dezember, einen Tag nach Assads Sturz, gehörte William Christou von The Guardian zu den ersten Journalisten, die Sednaya erreichten.



Christou behauptete, dass einen Tag, nachdem Julanis Truppen die Kontrolle über das Gefängnis übernommen hatten, eine Tür gefunden worden sei, die zu einem „riesigen unterirdischen Komplex führte, der fünf Stockwerke tief war und in dem die letzten Gefangenen des Assad-Regimes nach Luft schnappten“.

Er berichtete von Gerüchten, dass „1.500 Gefangene unter der Erde gefangen waren, die gerettet werden mussten; vielleicht sind Ihre Lieben unter ihnen“.



Daraufhin eilten Hunderte von Syrern in Panik zum Gefängnis, das 30 Kilometer außerhalb von Damaskus liegt, um nach ihren im Krieg vermissten Angehörigen zu suchen. Aufgrund der Menschenmassen „wurden Autos am Straßenrand abgestellt und die Menschen begannen zu laufen“, schrieb Christou.

In den darauffolgenden Tagen gingen zahlreiche gefälschte Videos, die angeblich Gefangene in dem unterirdischen Komplex zeigten, viral, während die CNN-Journalistin Clarissa Ward die Entdeckung eines Gefangenen in einer Haftanstalt in Damaskus vortäuschte.



„Wir kamen, um die unterirdischen Gefängnisse zu sehen“, sagte eine Frau, die durch die Gänge von Sednaya wanderte, The Cradle während ihres Besuchs im Gefängnis.

Sie sagte, ihr Bruder werde seit 2018 vermisst. Sie war zuerst im Militärgefängnis Mezzeh in Damaskus gewesen und suchte nun in Sednaya nach einem Zeichen von ihm.



Trotz der Bemühungen von Weißhelmen und türkischen Rettungsorganisationen wurde jedoch kein geheimer unterirdischer Komplex gefunden, in dem Tausende von Gefangenen festgehalten werden.

Während seines Besuchs in Sednaya konnte The Cradle frei durch die Einrichtung gehen und sich davon überzeugen, dass es nur ein unterirdisches Kellergeschoss mit kleinen Einzelzellen und einer angrenzenden Toilette gibt.

Ein Foto von Syrern, die eine Liste mit den Namen der Gefangenen in Sednaya betrachten, um zu sehen, ob ihre vermissten Familienmitglieder darunter sind.



Ein Schlachthaus für Menschen?

In den Tagen nach Assads Sturz besuchten immer mehr westliche Journalisten Sednaya und berichteten darüber. Praktisch alle zitierten zunächst eine Untersuchung von Amnesty International aus dem Jahr 2017, in der das Gefängnis als „Schlachthaus für Menschen“ bezeichnet wurde. In der Untersuchung wurde behauptet, dass über einen Zeitraum von vier Jahren bis zu 13.000 Zivilisten in Massenhinrichtungen hingerichtet wurden.



Das US-Außenministerium versuchte, die Ergebnisse des Amnesty-Berichts zu untermauern, indem es behauptete, die Leichen der Hingerichteten seien in einem „Krematorium“ verbrannt worden, das sich in einem Gebäude neben dem Hauptgefängnis befinde.

Das Außenministerium legte jedoch keinerlei Beweise für das Krematorium vor, und seit der Eröffnung des Gefängnisses hat niemand behauptet, es gefunden zu haben.



Darüber hinaus räumt der Bericht von Amnesty International ein, dass die Zahl der Getöteten nur eine „Schätzung“ (zwischen 5.000 und 13.000) war, die auf Aussagen mutmaßlicher ehemaliger Wachen und Gefangener basierte, die von der Menschenrechtsgruppe in der Türkei gemacht wurden. Der Bericht sagte, der Massenhinrichtungsprozess sei „geheim“, behauptete dann aber irgendwie, seine intimen Details preiszugeben.

Der Bericht ignoriert auch, dass die syrische Regierung in dieser Zeit Menschen im Zusammenhang mit einem von Al-Qaida angeführten Aufstand, darunter auch von der Nusra-Front und ISIS, inhaftierte und dass viele Gefangene tatsächlich Kriminelle waren.

Laut einem offiziellen Dokument, das von der Vereinigung der Inhaftierten und Vermissten des Sednaya-Gefängnisses (ADMSP) erhalten wurde, befanden sich am 28. November 2024 4.300 Gefangene in Sednaya. Dazu gehörten:

Militärisches Feldgericht: 1231 Gefangene, von denen einer ins Krankenhaus überwiesen wurde.

Terrorismusgericht: 252 Gefangene.



Gericht (Vergehen und Strafanzeigen, an denen eine Militärpartei beteiligt war): 2817 Gefangene, von denen drei ins Krankenhaus überwiesen wurden.

Amnesty International behauptet jedoch, dass die Gefangenen in Sednaya festgehalten und „im Rahmen eines Angriffs auf die Zivilbevölkerung“ hingerichtet wurden.



Als The Cradle einen Syrer, der die Opposition unterstützt, nach seiner Meinung zur Sednaya-Affäre fragte, bemerkte er, dass das Gefängnis Syriens „Guantanamo“ sei. Mit anderen Worten: Das Gefängnis beherbergte viele Hochsicherheitsgefangene islamistischer bewaffneter Gruppen, die wegen Terrorismusvorwürfen inhaftiert waren.

Dies zeigt sich in dem berühmten Aufstand im Sednaya-Gefängnis im Jahr 2008, bei dem sich hauptsächlich islamistische Gefangene gegen ihre Wachen auflehnten.



Auch irakische und US-amerikanische Streitkräfte haben lange Zeit eine große Anzahl von Al-Qaida-Kämpfern in Gefängnissen im Irak festgehalten, wie z. B. in Abu Ghraib. Der IS griff das berüchtigte Gefängnis 2013 an, um Tausenden seiner Mitglieder zur Flucht zu verhelfen. Die Tatsache, dass die syrische Regierung Al-Qaida-Kämpfer in ihren Gefängnissen festhielt, wird jedoch von Amnesty und anderen irgendwie ignoriert.



Ein Foto vom Eingang des Sednaya-Gefängnisses.

Ein Foto von einem Flur im Sednaya-Gefängnis.

Psychologische Operationen

Eine andere Frage ist, ob die Aussagen der ehemaligen mutmaßlichen Gefangenen und Wärter, die 2017 gegenüber Amnesty und nach der Eröffnung des Gefängnisses im Jahr 2024 gegenüber westlichen Medien gemacht wurden, glaubwürdig sind.



Ein spanischer Journalist, der Sednaya in den Tagen nach dem Sturz Assads besuchte, sagte gegenüber The Cradle, dass er den Aussagen der mutmaßlichen ehemaligen Gefangenen misstrauisch gegenüberstehe. Vermittler, die mit der neuen Regierung Julani in Verbindung stehen, hätten die Interviews arrangiert, und einige Details ihrer Aussagen schienen zu fantastisch, um wahr zu sein. „Aber es gab keine Möglichkeit zu überprüfen, ob sie wahr sind oder nicht“, sagte der Journalist.



Ein typisches Beispiel hierfür sind die jüngsten Berichte westlicher Medien, die fast alle Interviews mit Omar al-Shogre enthalten, einem mutmaßlichen ehemaligen Sednaya-Gefangenen, der der Hauptzeuge des Amnesty-Berichts von 2017 war.

Eine genaue Überprüfung von Shogres Aussage zeigt jedoch, dass sie eindeutig erfunden war.



So berichtete er Amnesty beispielsweise, dass die Wachen die Gefangenen regelmäßig dazu zwangen, sich gegenseitig zu vergewaltigen, während sie von ihren Zellen zum Badezimmer eskortiert wurden.

„Auf dem Weg zum Badezimmer wählten [die Wachen] einen der Jungen aus, jemanden, der zierlich, jung oder hellhäutig war. … Dann baten sie einen größeren Gefangenen, ihn zu vergewaltigen … Niemand wird zugeben, dass ihnen das passiert ist, aber es ist so oft passiert“, behauptete Shogre.



Bei seinem Besuch in Sednaya stellte The Cradle jedoch fest, dass jede Zelle über eine eigene Toilette und ein eigenes Waschbecken verfügt. In einer Zelle beobachtete The Cradle Kleidungsstücke, die zum Trocknen nach dem Waschen an Leinen über dem Waschbecken hingen. Es bestand keine Möglichkeit, dass die Wachen Gefangene aus ihren Zellen begleiteten, um auf die Toilette zu gehen, wie es Shogres Szenario behauptet.



Im Laufe der Jahre hat Shogre viele wilde und völlig unglaubwürdige Behauptungen aufgestellt, die seine Glaubwürdigkeit weiter untergraben.

Shogre sagte 2019: „Ich habe endlich gelernt, die Folter zu genießen … Ich habe mindestens 2.000 Stunden Folter durchgemacht, und sie haben mir jeden einzelnen Knochen in diesem kleinen Körper gebrochen, und mein Geist wurde zerstört. Sie haben mehr als 80.000 Menschen vor meinen Augen getötet.“



Bedenken Sie, wie wahrscheinlich dies ist, wenn man bedenkt, dass in Sednaya zum Zeitpunkt des Sturzes von Assad nur 4.300 Gefangene festgehalten wurden, wie oben erwähnt, was der Kapazität des Gefängnisses selbst entspricht.



Am seltsamsten ist, dass The Nation schrieb, dass laut Shogre „Wachen absichtlich einen Gefangenen hinrichteten, kurz bevor sie den Insassen ihre einzige Mahlzeit des Tages servierten, und dabei oft den Kopf der Leiche über die Essensplatte legten, damit er in den täglichen Berg aus Brot und Kartoffeln blutete.“

Die Erfindungen des ehemaligen Gefangenen sind seit langem Teil einer umfassenderen Propagandakampagne, um Syrien vernichtende Sanktionen aufzuerlegen.



Shogre arbeitet für die Syrian Emergency Task Force (SETF), eine von der US-Regierung gegründete und finanzierteGruppe, die den Sturz der syrischen Regierung erleichtern soll. Die SETF stellte Gruppen der von den USA unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA), die ab 2011 gegen die syrische Armee kämpften, angeblich nicht-tödliche Hilfe zur Verfügung.



Während seiner Tätigkeit für die SETF setzte sich Shogre dafür ein, dass der US-Kongress die Caesar-Sanktionen gegen Syrien verhängt, die dazu beitrugen, die Wirtschaft seines Heimatlandes zu ersticken, und ähnelten den US-Sanktionen gegen den Irak, die in den 1990er Jahren zum Tod von Hunderttausenden von Kindern führten.



Die Caesar-Sanktionen selbst wurden nach einer psychologischen Operation benannt, bei der behauptet wurde, ein syrischer Militärfotograf habe 55.000 Fotos aus dem Land geschmuggelt, die die Folterung und Tötung von etwa 11.000 Häftlingen durch die syrische Regierung dokumentierten.



Wie der Journalist Rick Sterling feststellte, räumte Human Rights Watch (HRW) jedoch ein, dass fast die Hälfte der Fotos keine Menschen zeigen, die von der syrischen Regierung zu Tode gefoltert wurden. Stattdessen zeigen sie tote syrische Soldaten und Opfer von Autobomben und anderer Gewalt durch Oppositionsgruppen.

Sterling stellte fest, dass die Fotos und die Verstorbenen echt sind, aber wie sie starben und unter welchen Umständen, ist unklar. „Es gibt starke Hinweise darauf, dass einige im Konflikt starben. Andere starben im Krankenhaus. Wieder andere starben und ihre Leichen verwesten, bevor sie abgeholt wurden. Diese Fotos scheinen eine Situation während des Krieges zu dokumentieren, in der viele Kämpfer und Zivilisten getötet werden“, fügte er hinzu.

Solche Aktivitäten sind in Konfliktzeiten zu erwarten. Auf dem Höhepunkt des sektiererischen Bürgerkriegs im Irak im Jahr 2005 berichtete die New York Times beispielsweise, dass in Bagdad “ein kleines Fenster im Leichenschauhaus die letzte Hoffnung für Menschen ist, die nach ihren Toten suchen. Mit Fotos der Vermissten in der Hand spähen sie durch das Fenster auf einen Computerbildschirm, auf dem ein Mitarbeiter Bilder aller Leichen anzeigt, die niemand beansprucht hat … Einige Leichen werden schließlich von ihren Familien gefunden, aber die meisten vermodern in der Leichenhalle. Sie erhalten Nummern und werden nach zwei Monaten in anonymen Gräbern auf zwei Friedhöfen in Bagdad beigesetzt.“



Ein Foto einer Zelle im Sednaya-Gefängnis.

Syriens Vermisste

Trotz der Propaganda um Sednaya gibt es viele Hinweise darauf, dass die syrische Regierung während des Krieges eine große Anzahl von Syrern festhielt, die entweder zu Tode gefoltert oder erschossen wurden.



Als The Cradle kurz nach Assads Sturz in einem Restaurant in Damaskus war, sah sie, wie zwei Angestellte, ein Vater und sein Sohn, unter Tränen aus dem Hinterzimmer kamen. Sie erzählten dem Besitzer und den anderen Mitarbeitern, dass sie gerade die Nachricht erhalten hätten, dass die Namen ihrer drei Onkel, die von der Regierung verschleppt wurden und seit 2014 vermisst wurden, in den Unterlagen des Militärkrankenhauses Tishreen gefunden worden seien, was ihren Tod bestätige.



Ein Grund dafür, dass viele Syrer inhaftiert wurden und verschwanden, ist, dass der syrische Geheimdienst in vielerlei Hinsicht wie eine Mafia agierte. Die gefürchteten „Mukhabarat“ missbrauchten ihre Macht oft, um von den Syrern in vielen Bereichen des täglichen Lebens Bestechungsgelder zu erpressen.

Ein Syrer aus Damaskus sagte gegenüber The Cradle, dass es in Syrien kaum Rechtsstaatlichkeit gebe. Stattdessen lebten die Syrer nach der „Regel der Telefonnummern“. Ihre Privilegien und die Fähigkeit, sich zu schützen, hingen davon ab, ob man die Telefonnummer von jemandem hatte, der mächtig genug war, um anzurufen, wenn die örtlichen Sicherheitskräfte versuchten, einen zu erpressen oder Schlimmeres.

Diejenigen, die über Geld oder politische Verbindungen verfügten, wurden oft freigelassen, auch diejenigen, die wegen Terrorismusvorwürfen inhaftiert waren, während andere weiterhin im Gefängnis verrotteten. Infolgedessen wurden viele gefoltert und getötet.



In einem Artikel für Al-Akhbar aus dem Jahr 2013 erklärte der Journalist Qassem Qassem, es sei eine „unbestreitbare Tatsache“, dass der palästinensische Filmemacher Hassan Hassan aus dem palästinensischen Lager Yarmouk in Damaskus „in den Gefängnissen des Regimes getötet wurde“. Er sagte, Hassan sei kein Terrorist oder „Takfiri“ gewesen und habe „nie eine Waffe getragen oder sich mit einer Sprengstoffweste in die Luft gesprengt“, sei aber trotzdem getötet worden.



Ein Foto einer Zelle im Sednaya-Gefängnis.

Das „Repentance“-Gefängnis

Aber nicht nur die Regierung ließ Menschen verschwinden oder foltern, auch die bewaffneten Oppositionsgruppen folterten und ließen eine große Anzahl von Menschen verschwinden.

Auf die Frage nach den Vermissten in Assads Gefängnis antwortete ein Syrer aus Aleppo gegenüber The Cradle, dass die militanten Gruppen, die gegen den ehemaligen Präsidenten kämpften, selbst Entführungsringe im Mafia-Stil betrieben.



„Die Opposition hat seit Beginn des Krieges Zehntausende Syrer getötet, und diejenigen, die sie nicht in Massengräbern begraben haben, haben sie in Teilen an mehrere Familien geschickt, wenn das Lösegeld nicht gezahlt wurde. Versuchen Sie auch, sie zu fragen, wo die Vermissten sind.“



Bei einem Rundgang durch das Sednaya-Gefängnis sprach The Cradle mit einem Mann, der nach seinem vermissten Sohn suchte – einem Kommandeur einer militanten Oppositionsgruppe namens Burkan al-Sham im östlichen Ghouta-Gebiet von Damaskus.

Der Mann sagte, er und sein Sohn seien von einer anderen bewaffneten Oppositionsgruppe, der von Saudi-Arabien unterstützten Jaish al-Islam, beschuldigt worden, Agenten der syrischen Regierung zu sein.



Die Gruppe unter der Führung von Zahran Alloush, dem Sohn eines bekannten salafistischen Predigers in Ghouta, wurde vom britischen Außenministerium als Teil der „gemäßigten bewaffneten Opposition“ bezeichnet.



Der Mann berichtete The Cradle, dass er und sein Sohn beide im „Tawba“- oder „Reue“-Gefängnis von Jaish al-Islam in der Stadt Duma in der Region Ghouta festgehalten wurden. Er sagte, sie seien auf eine Weise gefoltert worden, „schlimmer als in Sednaya“.



Der Vater sagte, er sei später freigelassen worden, aber sein Sohn wird weiterhin vermisst. Später hörte er Gerüchte, sein Sohn sei in einem Regierungsgefängnis in Mezzeh gelandet. Nachdem er dort nachgesehen und nichts gefunden hatte, kam er nach Sednaya, um nach ihm zu suchen.

Der oppositionelle Enab Baladi berichtete 2017, dass es in Duma zwar ein großes Netzwerk von Aktivisten gibt, es aber keine genauen Statistiken über die Zahl der Häftlinge in Tawba gibt.



Abu Khaled, ein 31-jähriger Medienaktivist aus Duma, sagte dem Sender, er sei überrascht, dass es keine solchen Berichte gebe.

„In ganz Ost-Ghouta finden willkürliche Verhaftungen statt“, erklärte er. Diese Gefängnisse, insbesondere Tawba, “sind genauso schlimm wie die des syrischen Regimes, und laut ehemaligen Gefangenen bleiben viele Häftlinge monatelang ohne Gerichtsverfahren in den Gefängnissen.“



„Vor kurzem wurde der Leichnam eines Mannes drei Tage nach seiner Festnahme seiner Familie übergeben“, berichtetedie oppositionelle Website Syria Direct im Jahr 2017. “Jaish al-Islam drohte ihnen direkt und sagte ihnen, dass sie alle getötet würden, wenn sie mit den Medien sprechen oder Bilder des Leichnams veröffentlichen würden.“

Julanis Gefängnisse



Auch die Nusra-Front von Abu Mohammad al-Julani nahm viele Syrer gefangen und folterte sie. Dies geht aus der Zeugenaussage von Theo Padnos hervor. Der freiberufliche Journalist aus den USA wurde 2012 von der FSA entführtund an die Nusra-Front übergeben. Er blieb zwei Jahre lang als Geisel, bis Katar ein hohes Lösegeld zahlte, um ihn freizukaufen.



Während seiner Gefangenschaft im Eye Hospital wurde der Journalist von den Nusra-Wachen geschlagen und mit einem elektrischen Viehtreiber geschockt. Andere Gefangene wurden an ihren Handgelenken an Deckenrohren aufgehängt. Ihre Füße wurden in der Luft wie beim Fahrradfahren bewegt.

Als Julanis Nusra 2015 die Provinz Idlib eroberte und eine Regierung zur nationalen Rettung bildete, richtete die Gruppe neue Gefängnisse ein, in denen ebenfalls Folter an der Tagesordnung war.



Der oppositionelle Medienaktivist Jawdat Malas wurde von der Gruppe in einer dunklen und schmutzigen Zelle eingesperrt, wie Enab Baladi berichtete.

Er wurde täglich stundenlang gefoltert, bis sein Körper von schweren Prellungen übersät war. „Ich kam an einen Punkt, an dem ich Verstopfung bekam. Mein ganzer Körper war dunkelblau“, sagte er. „Andere Häftlinge kümmerten sich um mich. Ich hatte keine Ahnung, was ich falsch gemacht hatte. Ich hatte schreckliche Angst.“



Im April 2020 veröffentlichte die Organisation „Syrians for Truth and Justice“ (STJ) einen Bericht, in dem es heißt, dass in Idlib Frauen inhaftiert und getötet wurden, unter anderem wegen „Beleidigung der Gottheit“, „Spionage“ zugunsten der syrischen Armee und „Ehebruch“.

Schlussfolgerung



Niemand in Syrien weiß derzeit, was die Zukunft bringt. Sicher ist jedoch, dass die Syrer seit mehr als einem Jahrzehnt unter einem schrecklichen Krieg und Wirtschaftssanktionen leiden. Gewalt wurde syrischen Zivilisten von der ehemaligen Regierung unter Baschar al-Assad angetan, aber auch von den vom Ausland unterstützten extremistischen Gruppen, die als Werkzeuge der USA und Israels fungierten, um Assad zu stürzen.



Die Propaganda der westlichen und Golf-Medien versucht nun jedoch, Assads Regierung als eine Regierung darzustellen, die Verbrechen wie die Nazis begangen hat, während sie Julani und die von Al-Qaida dominierte Opposition als engelsgleiche Freiheitskämpfer darstellt.



Entscheidend ist, dass alle Syrer, mit denen The Cradle über ihre vermissten Verwandten und Freunde gesprochen hat, sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Verschwundenen und Inhaftierten nach 2011 stattfand, als die USA im Auftrag Israels ihren verdeckten Krieg gegen Syrien begannen. Viele Syrer sagen auch, dass das Leben in Syrien vor 2011 trotz der Korruption und des Missbrauchs durch Assads Mukhabarat im Vergleich zu heute „wie im Himmel“ war.



Man kann sich nur fragen, wie Syrien heute aussehen würde und wie viele noch am Leben wären, wenn Amerika und Israel nie einen Krieg begonnen hätten, um Assad zu stürzen und das Land in konfessionelle Teile zu zersplittern.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.