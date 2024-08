Den moralischen Mut finden, einen Genozid anzuerkennen von Ana Malinow

https://www.counterpunch.org/2024/08/08/finding-the-moral-courage-to-recognize-a-genocide/



von Ana Malinow

8. August 2024

Foto von Nathaniel St. Clair

Schweigen im Angesicht einer Polio-Epidemie

Letzte Woche gab das Gesundheitsministerium des Gazastreifens bekannt, dass in Abwasserproben Polio-Viren nachgewiesen wurden, so dass für die Bewohner ein erhebliches Risiko besteht, sich mit diesem hoch ansteckenden Virus zu infizieren. Obwohl die Zahl der Poliofälle seit 1988 dank umfangreicher Impfkampagnen weltweit um 99 % zurückgegangen ist, ist die Ausrottung der Kinderlähmung nun in Gefahr. Der anhaltende Konflikt im Gazastreifen, der durch israelische Militäraktionen gekennzeichnet ist, die die Wasserinfrastruktur beschädigt oder zerstört haben, hat die Bedingungen, die die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen, noch verschärft. Der eingeschränkte Zugang zu sauberem Trinkwasser, schlechte Hygiene, Überbelegung und Unterbrechungen der Impfungen für Kinder, einschließlich der Auffrischungsimpfungen, tragen alle zu dieser Gesundheitskrise bei.

Als Reaktion auf diese alarmierende Entwicklung haben die medizinischen Berufsverbände in den USA auffallend still gehalten. Am 3. November gab die American Public Health Association (APHA) eine Erklärung ab, in der sie das Recht Israels auf Selbstverteidigung anerkannte, jedoch nicht auf die seit 16 Jahren andauernde Blockade des Gazastreifens und deren verheerende humanitäre Auswirkungen einging. Die APHA bezeichnete die Situation als „wachsende humanitäre Krise, die sich aus dem eingeschränkten Zugang zu grundlegenden menschlichen Bedürfnissen ergibt“, ohne die anhaltende Bombenkampagne gegen die Zivilbevölkerung in Gaza zu erwähnen. Weniger als zwei Wochen später rief dieselbe Organisation in einem einzigen Satz zu einem sofortigen Waffenstillstand im „Hamas-Israel-Krieg“ auf.

Am 11. November lehnte es das Delegiertenhaus der American Medical Association (AMA) ab, eine von der Abteilung für Minderheitenangelegenheiten mitgetragene Resolution zur Unterstützung eines Waffenstillstands in Israel und Palästina zu prüfen. Der ehemalige Präsident der AMA, Dr. Andrew Gurman, erklärte: „Diese Resolution befasst sich mit einer geopolitischen Frage, die in keiner Weise in den Zuständigkeitsbereich dieses Hauses fällt“, und betonte, dass es ihre Aufgabe sei, sich mit Fragen zu befassen, mit denen Ärzte und Patienten in den USA konfrontiert sind. Diese Haltung steht in scharfem Kontrast zu der früheren Verurteilung der Angriffe auf Beschäftigte und Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Ukraine durch die AMA, wo sie einen „sofortigen Waffenstillstand und ein Ende aller Angriffe auf Beschäftigte und Einrichtungen des Gesundheitswesens“ forderte.

Warum schweigen die medizinischen Berufsverbände?

Wie in MedPage berichtet, hat die AMA neun Monate nach dem Völkermord eine Resolution verabschiedet, in der sie zum Frieden in Israel und Palästina aufruft, aber immer noch keinen Waffenstillstand fordert. Im April verabschiedete der Weltärztebund (WMA), alarmiert durch die eskalierende Gesundheits- und humanitäre Krise im Gazastreifen, einschließlich des Hungers und des Mangels an medizinischer Versorgung, einstimmig eine Resolution, die einen „bilateralen, ausgehandelten und nachhaltigen Waffenstillstand“ forderte und von der israelischen Ärztekammer unterstützt wurde.

In einem überzeugenden Artikel, der von Mondoweiss, einer Online-Zeitschrift mit Analysen zu Palästina, Israel und den USA, veröffentlicht wurde, wird das Schweigen der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in den USA inmitten eines von der eigenen Regierung finanziell und ideologisch unterstützten Völkermords in Frage gestellt. Der Autor nannte mehrere Gründe: ein Versäumnis, die Ursachen der durch Kolonialismus, Imperialismus und Rassenkapitalismus verursachten gesundheitlichen Ungleichheiten zu erkennen; eine Geschichte des Schadens, den medizinische Einrichtungen in den USA marginalisierten Gemeinschaften zufügen; und die beträchtlichen Investitionen von US-Universitäten in die Waffenindustrie.

Ich schlage eine zusätzliche Erklärung vor. Zu lange waren die US-Mediziner blind für das Paradoxon in unserem Ausbildungs- und Gesundheitssystem. Wie Eric Reinhart in einem im letzten Jahr veröffentlichten JAMA-Kommentar argumentiert, ist die medizinische Ausbildung politisch, aber auf eine Art und Weise, die „überwältigend konservativ, zutiefst unkritisch und reflexartig schützend für ein ethisch bankrottes Feld ist, das ein Jahrhundert lang eine kapitalistische Gesundheitsindustrie aufgebaut hat“. Dies hat dazu geführt, dass Ärzte und Medizinstudenten ein gewinnorientiertes, marktorientiertes Gesundheitssystem akzeptieren und aufrechterhalten, bei dem oft außer Acht gelassen wird, wie die Politik unseren Beruf prägt.

Mediziner müssen ihre Stimme erheben

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht nicht überraschend, dass vielen Angehörigen der Gesundheitsberufe der moralische Mut fehlt, einen Völkermord anzuerkennen. Wir müssen jedoch mehr von unseren Berufsverbänden verlangen. Sie sollten einen sofortigen Waffenstillstand, einen sicheren und uneingeschränkten humanitären Zugang zum Gazastreifen, die Evakuierung dringender medizinischer Fälle, einschließlich Kindern mit Familienangehörigen, den Schutz der zivilen Infrastruktur und ein Ende des Transfers von Waffen und Munition an Israel fordern. Diese Maßnahmen sind unabdingbar, um unseren ethischen Verpflichtungen nachzukommen und eine Mitschuld an potenziellen schwerwiegenden Verstößen gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht zu vermeiden, wie UN-Experten berichten.

Die medizinische Gemeinschaft muss sich der Situation stellen und den Völkermord in Gaza, zu dem heute auch eine mögliche Polio-Epidemie gehört, mit der gebotenen Dringlichkeit und moralischen Klarheit erkennen und angehen. Wir können es uns nicht leisten, angesichts solch tiefgreifenden Leids und Unrechts zu schweigen.

Dr. Ana Malinow ist Kinderärztin im Ruhestand und hat ihre berufliche Laufbahn der Betreuung von Immigranten-, Flüchtlings- und Randgruppen-Kindern gewidmet. Sie hat viel über die Gesundheitspolitik der USA geschrieben. Sie ist Co-Leiterin

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …