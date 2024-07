https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/1/watching-the-watchdogs-palestinians-resist-unprecedented



Den Wachhunden auf der Spur: Palästinenser wehren sich gegen die beispiellose Unterdrückung

In den USA gibt es auf allen Ebenen große Anstrengungen, palästinensische Stimmen zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen. Aber es gibt auch erhebliche Gegenwehr.

Rami G KhouriNonresidentSenior Fellow am Arab Center Washington

1. Juli 2024

Demonstranten skandieren in der Nähe des Weißen Hauses während einer pro-palästinensischen Demonstration in Washington am 8. Juni 2024 [Datei: Reuters/Tom Brenner]

In den vergangenen neun Monaten haben die nationalen und lokalen Behörden in den Vereinigten Staaten versucht, palästinensischen Aktivismus und Ausdrucksformen der Identität zu unterdrücken und zu kriminalisieren. Dieses harte Vorgehen betraf verschiedene Bereiche, darunter Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Hochschulwesen, Kultur und andere.

Sicherheitskräfte haben friedliche Proteste niedergeschlagen, Beamte haben Demonstranten pauschal des Antisemitismus beschuldigt, und verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben das Tragen des palästinensischen karierten Keffiyeh-Tuchs und die Verwendung des Wortes Intifada (arabisch für Aufstand) lächerlich als Code für die „Auslöschung Israels“ bezeichnet.

Israel und seine nationalen und lokalen amerikanischen Verbündeten wollen die Palästinenser aus der Geschichte auslöschen, denn wenn die Palästinenser den rassistischen Angriff der USA und Israels herausfordern, erzwingen sie auch eine öffentliche Diskussion über den historischen Hintergrund und die Handlungen der siedler-kolonialen Philosophie Israels und der zionistischen Bewegung, die sie geschaffen hat. Israel und der Zionismus können einer solchen Prüfung nicht standhalten.

Einer der eklatantesten Versuche der letzten Zeit, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen, richtete sich gegen Rabea Eghbariah, eine palästinensische Anwältin, Rechtswissenschaftlerin und JSD-Kandidatin an der Harvard-Universität. Im November beschloss die Zeitschrift Harvard Law Review, einen Artikel nicht zu veröffentlichen, den sie bei Eghbariah in Auftrag gegeben hatte und in dem die Nakba als rechtlicher Rahmen für Palästina vorgeschlagen wurde. Der Artikel wurde gestrichen, nachdem er von den Redakteuren der Zeitschrift redigiert, auf Fakten geprüft und genehmigt worden war.

Nach diesem Vorfall wandten sich die Redakteure der Columbia Law Review an Eghbariah und gaben bei ihm einen weiteren Artikel in Auftrag, ebenfalls über Palästina. Fünf Monate später veröffentlichte die Zeitschrift nach einem langwierigen und gründlichen Redaktionsprozess den Artikel mit dem Titel Toward Nakba as a Legal Concept (Die Nakba als Rechtsbegriff), woraufhin der Redaktionsausschuss die Website der Zeitschrift schloss. Die Redakteure widersetzten sich dem Druck, den Text zu entfernen, und drohten damit, die Arbeit an der Zeitschrift einzustellen, woraufhin die Website schließlich wieder freigeschaltet wurde.

Das Schicksal von Eghbariahs Schriften für zwei der renommiertesten juristischen Zeitschriften in den USA zeigt die neuen Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die israelischen Ansichten und Interessen den Vorrang geben, und denjenigen, die darauf bestehen, die palästinensische Sichtweise zu hören.

Auf meine Frage, was das Wichtigste an seinem Fall sei, antwortete Eghbariah in einem größeren Zusammenhang, der an die kolonialen Dimensionen der Entstehung Israels, die Nakba und den anhaltenden Kampf für die Rechte der Palästinenser erinnert: „Die Auslöschung der Palästinenser ist eine strukturelle, materielle Realität, die sich seit der Nakba fortsetzt, wobei unsere Vertreibung, Enteignung und Ersetzung ein ständiges Merkmal ist. Dies geht so weit, dass die Palästinenser in den USA und im Westen zum Schweigen gebracht und abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht werden. In meinem Artikel wird eine Idee erprobt, wie wir die aus der Nakba hervorgegangenen rechtlichen Strukturen abbauen können, die die Palästinenser in verschiedene Gruppen aufteilen, die getrennt voneinander unterdrückt werden.“

Er wies auch darauf hin, dass die Versuche der Zensur und Unterdrückung auf Proteste und Gegenwehr stoßen. „Die Gerichtsverfahren, die Proteste der Bevölkerung und andere Aktionen zum Schutz der Palästinenser angesichts des beispiellosen Gemetzels, das wir erleben, sind Teil der wachsenden Bewegung zum Schutz unserer Rechte, weil die Menschen die Propaganda zunehmend durchschauen. Der Kampf in Palästina hat die globalen kolonialen Hierarchien der Nachkriegszeit aufgedeckt, die in der Rechtsordnung der Welt eingebettet sind.“

Viele erkennen auch, dass die Unterdrückung der palästinensischen Stimmen weit über die Zensur hinausgeht.

Abdallah Fayyad, der vor kurzem von der Redaktion des Boston Globe zu Vox wechselte, wo er als politischer Korrespondent tätig ist, schlägt vor, die vielen verschiedenen Instrumente, mit denen Palästinenser in den USA und anderswo zum Schweigen gebracht werden, als „antipalästinensischen Rassismus“ zu bezeichnen.

Wie jeder Rassismus, so sagte er mir, „nutzt er die Macht der Institutionen und des Staates gegen Einzelpersonen und Gruppen und zielt darauf ab, die palästinensischen Ausdrucksformen ihrer Identität und ihrer Rechte zu unterdrücken. In diesem Fall wird den Hass-Etiketten gegen Palästinenser und ihre Verbündeten irgendwann der Treibstoff ausgehen, wenn die Öffentlichkeit die Realität sieht und Palästinenser und ihre Verbündeten sich gegen die unzutreffenden Anschuldigungen wehren.“

Fayyad erklärte in einem kürzlich erschienenen Artikel, dass dieses Phänomen dem Gaza-Krieg vorausging. „Seit Jahrzehnten sind Palästinenser und ihre Verbündeten weltweit mit ernsthaften Konsequenzen für die Unterstützung der palästinensischen Sache konfrontiert, einschließlich Vergeltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz, staatlicher Überwachung und Hassverbrechen.“

Er sieht den institutionalisierten Rassismus gegen Palästinenser unter anderem darin, dass „Regierungen Palästinenser und pro-palästinensische Organisationen überwachen und Institutionen wie Universitäten in den letzten Monaten hart gegen pro-palästinensische Proteste vorgegangen sind, einschließlich des Verbots von Rednern bei der Eröffnungsfeier von Studenten“.

Für Moustafa Bayoumi, Professor am Brooklyn College, haben antipalästinensische Äußerungen weit über die palästinensische Gemeinschaft und die Sache in den USA hinaus Auswirkungen gehabt. In einem kürzlich erschienenen Artikel für The Guardian schrieb er, dass der Antipalästinismus seit Jahrzehnten die institutionalisierte amerikanische Islamophobie anheizt, wobei die US-Behörden seit 1967 erhebliche Anstrengungen zur Überwachung und Unterdrückung pro-palästinensischer arabisch-amerikanischer Organisationen unternommen haben.

Das heutige harte Vorgehen gegen pro-palästinensische Stimmen und Aktivisten ist der Höhepunkt dieser historischen Bemühungen.

Verblüffenderweise erinnert die Rolle der USA dabei an das, was die Welt vor einem Jahrhundert erlebte – als die damalige imperiale Macht Großbritannien sich auf die Seite der zionistischen Bewegung stellte und ihr half, ganz Palästina zu beherrschen und die palästinensisch-arabische Mehrheit verschwinden zu lassen.

Im Jahr 1917 gab die britische Regierung die Balfour-Erklärung heraus, in der sie versprach, die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina zu unterstützen, dessen Bevölkerung damals zu 93 Prozent aus palästinensischen Arabern bestand. 1920 erteilte der Völkerbund Großbritannien ein Mandat über Palästina, das es ihm erlaubte, die Gesellschaft weitgehend nach eigenem Gutdünken zu gestalten und die Rechte und Interessen der palästinensischen Mehrheit zu missachten.

Die USA treten heute in die Fußstapfen Großbritanniens. Als führende imperiale Macht des Westens ignorieren sie die Rechte der Palästinenser, unterstützen die völkermörderische Politik Israels, schützen es in internationalen diplomatischen Gremien und arbeiten mit ihm zusammen, um palästinensische Stimmen zu kriminalisieren und zum Schweigen zu bringen.

Aber so wie die britische imperiale Unterstützung des Zionismus im letzten Jahrhundert auf Widerstand stieß, so stößt die US-Unterstützung heute auf beispiellosen Widerstand seitens der Palästinenser und ihrer amerikanischen und weltweiten Verbündeten. Dazu gehören öffentliche Proteste und gewaltlose Störaktionen, Medien- und Wissenschaftsartikel angesehener Wissenschaftler, nationale und internationale rechtliche Anfechtungen und Solidaritätsbündnisse mit marginalisierten Amerikanern, darunter Schwarze, Hispanics, progressive Juden, amerikanische Ureinwohner, Studenten und andere.

Diese breite Mobilisierung in den USA gegen antipalästinensischen Rassismus und Unterdrückung wird inzwischen als eine von mehreren Triebkräften der weltweiten Palästina-Solidaritätsbewegung anerkannt.

Bayoumi schreibt: „Es ist bezeichnend, dass die jungen muslimischen Amerikaner und jüdischen Amerikaner, die im Zentrum der heutigen Protestbewegungen stehen, die Rechte der Palästinenser in den Kampf gegen die Islamophobie zurückstellen. Warum? … Freiheit. Diese jungen Menschen erkennen, dass die Befreiung der USA von ihren antimuslimischen und antijüdischen Vorurteilen die Befreiung des palästinensischen Volkes von seiner Unterdrückung erfordert. Dies ist nicht nur eine Position für den Moment – es ist eine Lektion über die Überwindung von Unterdrückung weltweit.“

Rami G. Khouri Senior Fellow am Arab Center Washington Rami G. Khouri ist Nonresident Senior Fellow am Arab Center Washington und Distinguished Fellow an der American University of Beirut. Er ist Journalist und Buchautor und verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

