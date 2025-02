Der amerikanische Präsident ist ein „Meshuggener“

https://www.counterpunch.org/2025/02/10/the-american-president-is-a-meshuggener/



Melvin Goodman

10. Februar 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

Foto von Nathaniel St. Clair

„Meshuggener“

– Jiddisches Wort für „verrückte Person“

„Mit der Vervollkommnung der Demokratie repräsentiert das Amt des Präsidenten immer mehr die innere Seele des Volkes. An einem großen und glorreichen Tag werden die einfachen Leute des Landes endlich ihren Herzenswunsch erreichen und das Weiße Haus wird von einem regelrechten Idioten geschmückt werden.“

– H. L. Mencken, Baltimore Evening Sun, 26. Juli 1920.

Donald Trump ist erst seit drei Wochen im Weißen Haus und der Begriff „Crazy Town“, den der ehemalige Stabschef John Kelley in der ersten Amtszeit auf Trumps Washington anwendete, gewinnt an Glaubwürdigkeit und Bedeutung. Laut Bob Woodwards Buch „Fear“ soll Kelly gesagt haben, Trump sei ein „Idiot“. Es ist sinnlos, ihn von irgendetwas überzeugen zu wollen. Er ist durchgedreht. Wir sind in Crazytown. Ich weiß nicht, warum irgendjemand von uns hier ist. Das ist der schlimmste Job, den ich je hatte.

Kelly kann sagen: „Ich habe es Ihnen ja gesagt“, denn „Crazytown“ ist zurück. Es gibt Kanada als 51. Bundesstaat, den Golf von Amerika, der darauf wartet, dass der offizielle Geograf unsere Karten ändert, die mögliche Beschlagnahme des Panamakanals und natürlich den Kauf Grönlands für die nationale Sicherheit der USA. Aber der Plan, den Gazastreifen zu beschlagnahmen und wieder aufzubauen und zwei Millionen Palästinenser zu vertreiben, um die „Riviera des Nahen Ostens“ zu schaffen, könnte bizarrer und verrückter nicht sein.

Andererseits, was würde man von drei Immobilienentwicklern erwarten: Trump, seinem Sonderbeauftragten Stephen Witkoff und seinem verlorenen Schwiegersohn Jared Kushner, der vor einem Publikum an der Harvard University – seiner Alma Mater – über die wunderbaren Entwicklungsmöglichkeiten an der 25 Meilen langen, sonnenverwöhnten Küste des Gazastreifens sprach. Zu den Immobilienentwicklern gehört auch David Friedman, Trumps Botschafter in Israel in seiner ersten Amtszeit, der die Idee als „brillant und unkonventionell kreativ und ehrlich gesagt als die einzige Lösung bezeichnete, die ich in 50 Jahren gehört habe und die die Chance hat, die Dynamik in diesem unruhigen Teil der Welt tatsächlich zu verändern“.

Nun, „die Welt“ reagierte nicht gerade so, wie Friedman es sich vorgestellt hatte. Die drei wichtigsten arabischen Staaten (Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien), die diese Operation unterstützen und viele oder die meisten der vertriebenen Palästinenser aufnehmen sollten, lehnten die Idee sofort ab. Alle drei Staatsoberhäupter dieser Staaten wussten, dass allein die Ankündigung der Idee zur Destabilisierung der Region beitragen würde, insbesondere in Jordanien, wo es bereits eine palästinensische Mehrheit gibt, die erhebliche politische Spannungen verursacht. Die Palästinenser selbst, die seit 75 Jahren illegal und unmoralisch von den Israelis vertrieben werden und die gegenwärtige völkermörderische Kampagne Israels kaum überlebt haben, teilten Trumps Ansicht über die „Freundlichkeit“ seines Plans nicht.

Nur die rechtsgerichteten Höhlenbewohner des nationalen Sicherheitskabinetts von Premierminister Benjamin Netanjahu und innerhalb der pro-israelischen Gemeinschaft Amerikas befürworteten die Idee. Netanjahu, der nur wenig im Voraus über Trumps Plan informiert worden war, grinste, während Trump sprach, was darauf hindeutete, dass selbst er wusste, dass er sich in „Crazytown“ befand. Zwischen den Grinsen schaute Netanjahu immer wieder ungläubig zu Ron Dermer, seinem nationalen Sicherheitsberater, hinüber. Nachdem er von der Biden-Regierung freie Hand für seinen Militäreinsatz erhalten hat, ist sich Netanjahu vermutlich bewusst, dass er derzeit eine US-Regierung hat, die ihm auch einen „Freibrief“ für seine Politik ausstellen wird, auch wenn dies von Zeit zu Zeit einen vorsichtigen Umgang erfordert.

Die Trump-Regierung brauchte weniger als 24 Stunden, um zu versuchen, das internationale Chaos, das sie angerichtet hatte, zu beseitigen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die dieser Position eindeutig nicht gewachsen ist, erklärte, dass Ägypten und Jordanien die Bevölkerung des Gazastreifens nur „vorübergehend“ aufnehmen müssten. Vorübergehend? Der Nahost-Gesandte Witkoff erklärte Trump, dass es Jahrzehnte und Dollar kosten würde, um einfach nur den Schutt zu beseitigen, den Israel im Gazastreifen verursacht hat. Was die Dollars angeht, so kam Trumps Plan für Gaza kurz nach der Auflösung der US-Agentur für internationale Entwicklung, die vermutlich für jede Aufgabe in einem Gebiet, das Israel unbewohnbar gemacht hat, von zentraler Bedeutung gewesen wäre.

Leavitt musste auch erklären, dass Trumps Vorschlag, das US-Militär an der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu beteiligen, nicht bedeutete, dass er „bereit war, Bodentruppen einzusetzen“. Leavitt hatte alle möglichen Probleme mit dem Pressekorps, nur weil sie einen „Plan“ erläuterte, der weder im Nationalen Sicherheitsrat, im Pentagon noch in der Geheimdienstgemeinschaft jemals diskutiert worden war. Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der mit der Situation eindeutig überfordert war, bezeichnete den „Plan“ als „sehr mutig“ mit „frischen neuen Ideen“. Er war nicht der Meinung, dass er „in irgendeiner Weise kritisiert werden sollte“.

Und als ob dieser Wahnsinn nicht schon bizarr und verrückt genug wäre, erhielt das Weiße Haus genau an dem Tag, an dem es sich teilweise von seinem Plan zurückzog, eine E-Mail von der Central Intelligence Agency, in der alle in den letzten zwei Jahren eingestellten Mitarbeiter aufgeführt waren. Das allein war nicht ungewöhnlich, aber die Tatsache, dass sie als nicht klassifizierte E-Mail gesendet wurde, war ein Albtraum für die Spionageabwehr. Ich kann förmlich das Lachen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des chinesischen Staatschefs Xi Jinping hören, die angesichts der geschwächten Vereinigten Staaten bessere Tage für ihre eigene nationale Sicherheit vorhersehen.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Politikwissenschaft an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman Autor von „Failure of Intelligence: Der Niedergang und Fall der CIA und Nationale Unsicherheit: Die Kosten des amerikanischen Militarismus. und Ein Whistleblower bei der CIA. Seine neuesten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …