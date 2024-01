American citizen Gonzalo Lira dies from neglect in Ukrainian prison – The Grayzone Gonzalo Lira, a prominent commentator on the Russia-Ukraine war imprisoned in Ukraine for speech critical of the country’s government, has died after weeks of medical neglect by Ukrainian authorities. Chilean-American war commentator Gonzalo Lira died shortly before noon on January, 11, 2024 at a hospital in Kharkiv, where he had been imprisoned for eight months since he was accused of justifying Russian war efforts in Ukraine.

Der amerikanische Staatsbürger Gonzalo Lira stirbt in einem ukrainischen Gefängnis an Vernachlässigung



Von Alexander Rubinstein

12. Januar 2024

Gonzalo Lira, ein prominenter Kommentator des russisch-ukrainischen Krieges, der in der Ukraine wegen regierungskritischer Äußerungen inhaftiert ist, ist nach wochenlanger medizinischer Vernachlässigung durch die ukrainischen Behörden gestorben.

Der chilenisch-amerikanische Kriegskommentator Gonzalo Lira starb am 11. Januar 2024 kurz vor Mittag in einem Krankenhaus in Charkiw, wo er acht Monate lang inhaftiert war, nachdem er beschuldigt worden war, die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu rechtfertigen.

Lira wurde 2022 bekannt, als er sich als kritische Stimme in der zunehmend diktatorischen Ukraine profilierte. Seine Verhaftung im Mai 2023 wegen „Herstellung und Verbreitung von Materialien, die die bewaffnete Aggression Russlands gegen die Ukraine rechtfertigen“, trug dazu bei, die Opposition im Lande gegen die US-Finanzierung des Krieges zu mobilisieren, und führte zu Aufrufen zu seiner Freilassung durch den Technologiebaron Elon Musk und den amerikanischen politischen Kommentator Tucker Carlson.

Aus einer Notiz, die Lira geschrieben hat und die sein Vater der Grauzone zur Verfügung gestellt hat, geht hervor, dass sein Tod nach einem fast dreimonatigen Kampf mit einer Lungenentzündung eintrat, ein Zustand, der offenbar von seinen ukrainischen Gefängniswärtern bis wenige Wochen vor seinem Tod ignoriert wurde. Liras Tod wurde von seinem Vater, Gonzalo Lira senior, bekannt gegeben, der wochenlang die amerikanische Botschaft gebeten hatte, in der medizinischen Notlage seines Sohnes zu intervenieren.

Aus E-Mails, die von The Grayzone eingesehen wurden, geht hervor, dass der ältere Lira, nachdem er von der Krankheit seines Sohnes erfahren hatte, die Botschaft am 3. Januar dringend bat, zu intervenieren. In einer Nachricht an US-Beamte wies er darauf hin, dass die ukrainischen Behörden offenbar bestrebt waren, Informationen über den Gesundheitszustand von Lira jr. vor seiner Familie und seinen Rechtsvertretern zu verbergen. „Der medizinische Leiter des Untersuchungsgefängnisses in Charkiw gibt keine Auskunft über seinen Gesundheitszustand“, schrieb er abschließend: „Es ist 12 Tage her, dass ich seinen Zustand erfahren habe.“

Am folgenden Tag wurde Lira jr. schließlich ins Krankenhaus gebracht und durfte seinen Anwalt sehen. Der Verteidiger verließ das Treffen mit einer handschriftlichen Notiz von Lira, in der er seine Situation erläuterte und die vermutlich seine letzte schriftliche Korrespondenz war.

Der Brief lautet wie folgt: „Ich habe eine doppelte Lungenentzündung (beide Lungen) sowie einen Pneumothorax und einen sehr schweren Fall von Ödemen (Schwellungen des Körpers). All dies begann Mitte Oktober, wurde aber vom Gefängnis ignoriert. Erst bei einer Anhörung am 22. Dezember gaben sie zu, dass ich eine Lungenentzündung habe. Ich werde mich demnächst einem Eingriff unterziehen, um den Ödemdruck in meiner Lunge zu verringern, was bei mir zu extremer Kurzatmigkeit führt, so dass ich schon nach minimalen Aktivitäten ohnmächtig werde, selbst wenn ich nur zwei Minuten lang spreche.“

Gonzalo Lira senior war nicht davon überzeugt, dass sein Sohn in einem ukrainischen Krankenhaus eine angemessene medizinische Versorgung erhalten würde, und bat die Botschaft weiterhin, die Situation zu überwachen. Am nächsten Tag schrieb er erneut an die Botschaft: „Ich möchte, dass die Botschaft in engem Kontakt mit ihm bleibt, während er im Krankenhaus ist, und sicherstellt, dass sein Gesundheitszustand während des Aufenthalts im Krankenhaus Fortschritte macht. Sie sollten sich auch mit dem für Gonzalo zuständigen Arzt in Verbindung setzen, während er im Krankenhaus ist, und sich von seiner Genesung überzeugen.

Doch seine Bemühungen blieben erfolglos. Eine Woche später bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen von Lira senior, als er erfuhr, dass sein Sohn gestorben war. Er macht nun Washington und Kiew für seinen Tod verantwortlich.

„Ich kann nicht akzeptieren, wie mein Sohn gestorben ist. Er wurde 8 Monate und 11 Tage lang gefoltert, erpresst und in Isolationshaft gehalten, und die US-Botschaft hat nichts getan, um meinem Sohn zu helfen“, erklärte Lira Sr. in einer E-Mail, in der er die Nachricht verkündete.

„Die Verantwortung für diese Tragödie trägt der Diktator Zelensky mit dem Einverständnis eines senilen amerikanischen Präsidenten, Joe Biden“, schrieb er und fügte hinzu: „Mein Schmerz ist unerträglich. Die Welt muss wissen, was in der Ukraine mit diesem unmenschlichen Diktator Zelensky vor sich geht“.

Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf den Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine richtet, reiht sich Lira Sr. in die Hunderttausende von Vätern ein, die den Tod ihrer Söhne betrauern. Im Gegensatz zu den meisten von ihnen starb sein Sohn nicht auf einem Schlachtfeld, sondern im Gefängnis, weil er den Krieg verurteilt hatte, der so viele zu einem schändlichen Schicksal verdammte.

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

