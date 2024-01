‚No Basis whatsoever‘ – Germany Defends Israel against Genocide Accusations Germany is planning to intervene in the ongoing genocide case against Israel at the UN’s top court, the International Court of Justice (ICJ).

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) mit Bundeskanzler Olaf Scholz. (Foto: über die TW-Seite des israelischen Premierministers)

Keinerlei Grundlage‘ – Deutschland verteidigt Israel gegen Völkermord-Vorwürfe

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

12. Januar 2024

Deutschland plant, sich in das laufende Völkermordverfahren gegen Israel vor dem obersten UN-Gericht, dem Internationalen Gerichtshof (IGH), einzuschalten, sagte ein Regierungssprecher am Freitag.

Die deutsche Regierung weist den Vorwurf des Völkermordes, der jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhoben wurde, entschieden und ausdrücklich zurück“, sagte Sprecher Steffen Hebestreit in einer Erklärung, die von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wurde.

Er fügte hinzu: „Diese Anschuldigung entbehrt jeglicher Grundlage“.

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat Israel mehr als 23.700 Palästinenser getötet und über 60.000 weitere verwundet, von denen die überwiegende Mehrheit vermutlich Zivilisten sind.

Über 7.000 Palästinenser werden noch immer unter den Trümmern vermisst oder ihre Leichen liegen weiterhin auf den Straßen, insbesondere im nördlichen Gazastreifen.

Nach Angaben von „Save the Children“ sind mehr als 10.000 der Getöteten Kinder, im Durchschnitt mehr als 100 Kinder pro Tag.

Das UNRWA berichtet, dass von den 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens 1,9 Millionen vertrieben wurden, und nach Angaben der Vereinten Nationen leiden mehr als 2,2 Millionen Menschen an Hunger oder Hungersnot.

Deutschland beharrt jedoch darauf, dass dies alles kein Fall von Völkermord sei, und argumentiert, dass seine Unterstützung für Israel aus seiner besonderen Verantwortung gegenüber Israel aufgrund des nationalsozialistischen Völkermords an den Juden während des Zweiten Weltkriegs herrühre.

„Angesichts der deutschen Geschichte, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Shoah (englisch für Katastrophe) ist die Regierung der UN-Völkermordkonvention besonders verpflichtet“, sagte Hebestreit.

„Die Bundesregierung unterstützt den Internationalen Gerichtshof in seiner Arbeit, so wie sie es seit vielen Jahrzehnten getan hat. Die Regierung beabsichtigt, als dritte Partei in der Hauptverhandlung zu intervenieren“, fügte er hinzu.

Am Freitag begann die israelische Regierung, sich vor dem IGH zu verteidigen. Sie wies den Vorwurf des Völkermordes zurück, konnte aber auch keine überzeugenden Argumente oder Beweise vorlegen.

Südafrika, das den Fall vor den Weltgerichtshof gebracht hat, beschuldigte die israelischen Behörden, während des andauernden, verheerenden Militärangriffs einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu verüben.

Pretoria forderte den Gerichtshof außerdem auf, vorläufige Maßnahmen zum Schutz des palästinensischen Volkes zu ergreifen und Israel unter anderem aufzufordern, die Militärangriffe unverzüglich einzustellen.

Unterstützung durch den ICC

Deutschland setzt sich jedoch weiterhin für Israel ein, trotz der weltweit wachsenden Wut über die völkermörderische Sprache und das völkermörderische Verhalten Tel Avivs.

Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, seine Regierung arbeite daran, die „freiwillige Migration“ der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu erleichtern, sagte der Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, am 5. November, der Abwurf einer Atombombe auf den Gazastreifen sei „eine Option“.

„Es gibt nur einen Platz für Deutschland: fest an der Seite Israels. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass die Sicherheit Israels die wichtigste Motivation für das Handeln des deutschen Staates ist und bleibt“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach Kriegsbeginn.

„Unsere eigene Geschichte, die Verantwortung, die wir durch den Holocaust tragen, machen es zu unserer ständigen Aufgabe, für die Existenz und Sicherheit des Staates Israel einzutreten. Diese Verantwortung ist unsere Richtschnur“, wird er auf der Website der Bundesregierung zitiert.

Diese Position sei auch nach fast 100 Tagen eines völkermörderischen Krieges ungebrochen.

„Israel hat jedes Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen“, sagte Vizekanzler Robert Habeck in einer Erklärung während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Wirtschaftsminister Nir Barkat am 11. Januar in Jerusalem.

Bei demselben Treffen kritisierte Barkat den IGH wegen seiner angeblichen Voreingenommenheit gegenüber Israel.

Die deutsche Position entsprach jedoch dem Verhalten in der Vergangenheit, lange vor der Militäroperation der Hamas am 7. Oktober, bei der nach israelischen Angaben fast 1.200 Israelis getötet wurden, darunter Hunderte von Militärs und Geheimdienstmitarbeitern.

Deutschland war auch Israels Hauptverteidiger gegenüber dem Internationalen Gerichtshof (IGH), der aufgefordert wurde, einen Fall von Kriegsverbrechen zu untersuchen, die von israelischen Personen an Palästinensern begangen wurden.

Ein Teil der Verzögerung in diesem Fall ist auf Länder wie Deutschland zurückzuführen, die weiterhin argumentieren, dass der Fall aufgrund rechtlicher oder technischer Probleme nicht vorankommen kann.

Im Februar 2020 reichte Deutschland eine Amicus-Curiae-Stellungnahme (Freund des Gerichts) ein, in der es argumentierte, dass der IStGH keine förmliche Untersuchung einleiten könne, da Palästina nicht die Definition eines Staates gemäß dem Römischen Statut erfülle.

Übersetzt mit Deepl.com



