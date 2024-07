https://www.middleeasteye.net/opinion/labour-david-lammy-israel-visit-disgrace-must-act-arms-sales-unrwa



Der Besuch von David Lammy in Israel war eine Schande. Er muss jetzt bei Waffenverkäufen und Unrwa handeln

Von Peter Oborne

15. Juli 2024

Es gibt drei Maßnahmen, die der britische Außenminister ergreifen muss, wenn er ernsthaft mit der beschämenden konservativen Kollaboration mit Israels Barbarei in Gaza brechen will

Der britische Außenminister David Lammy brauchte diesen grausamen Fototermin mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nicht, den er am 14. Juli 2024 in Jerusalem traf (FCDO/X)

Der neue britische Labour-Premierminister Keir Starmer macht keinen Hehl daraus, dass er von der konservativen Regierung Rishi Sunak ein alptraumhaftes Erbe geerbt hat – und dass er entschlossen ist, es zu beseitigen.

Eines der schlimmsten Beispiele für das Fehlverhalten der Tories betraf den Gazastreifen.

Sunak beging einen schrecklichen Fehler, als er Israels blutverschmiertem Premierminister Benjamin Netanjahu „unmissverständliche“ Unterstützung versprach und damit grünes Licht für den israelischen Massenmord an der Zivilbevölkerung des Gazastreifens gab.

Er erlaubte Großbritannien, Waffen an Israel zu liefern, obwohl sich die Beweise für israelische Gräueltaten häuften.

Dann ordnete die konservative Regierung die Aussetzung der britischen Hilfe für die UNO-Agentur für palästinensische Flüchtlinge an und stützte sich dabei auf ein unbewiesenes Dossier, das von Israel in Umlauf gebracht wurde und in dem behauptet wurde, dass Mitarbeiter der Unrwa eine Rolle bei den Gräueltaten vom 7. Oktober gespielt hätten.

In ihren letzten Tagen an der Macht versuchte die Regierung Sunak in skandalöser Weise, den Versuch des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu vereiteln, einen internationalen Haftbefehl gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant – sowie gegen die Führer der Hamas – zu erlassen.

All dies machte die Regierung Sunak mitschuldig an Israels gut dokumentierten Gräueltaten.

Doch die neue Labour-Regierung hat die einmalige Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen.

Stille Komplizenschaft

Deshalb wurde der Besuch des neuen britischen Außenministers David Lammy am 14. Juli hier in Jerusalem mit großer Spannung erwartet. Eine Erwartung, die enttäuscht wurde.

Lammy produzierte eine Plattitüde nach der anderen.

Als Lammy einen Tag nach dem israelischen Massaker an mindestens 88 Palästinensern in einer vermeintlich sicheren Zone in Khan Younis eintraf, hatte er die Gelegenheit, Großbritanniens Beziehungen zu Israel neu zu gestalten, indem er das Massaker verurteilte.

Viele werden der Meinung gewesen sein, dass es seine moralische Pflicht war, dies zu tun.

Stattdessen verfiel er zaghaft in das Tory-Muster, israelische Gräueltaten in Gaza niemals zu verurteilen, wenn die israelischen Behörden erklärten, dass die Hamas das Ziel sei. Wie David Cameron, sein minderwertiger konservativer Vorgänger, entschied sich Lammy für stille Komplizenschaft.

Lammy forderte einen Waffenstillstand und versprach mehr humanitäre Hilfe für Gaza. Diese „Mutterschaft und der Apfelkuchen“ waren zwar willkommen, aber in Wirklichkeit kaum mehr als ein fades Geschwafel, wie es die Palästinenser nur zu gut kennen.

Wenn dies das Beste ist, was Lammy zu bieten hat, hätte er gar nicht erst herkommen sollen.

Die brutale Wahrheit ist, dass der neue, unerfahrene britische Außenminister eher nach Taten als nach Worten beurteilt werden wird.

Kurzfristig gibt es drei Maßnahmen, die Lammy ergreifen muss, wenn er ernsthaft mit der schändlichen Kollaboration der Konservativen mit Israels Barbarei in Gaza brechen will.

Moralische Prüfung

Die erste ist einfach. Lammy kann die britische Finanzierung der Unrwa wiederherstellen, der einzigen internationalen Organisation, die in der Lage ist, die katastrophale humanitäre Krise in der Enklave zu bewältigen.

Es war falsch und naiv von der Regierung Sunak, den israelischen Bitten nachzugeben, der Unrwa die Mittel zu streichen. Letzte Woche hat die britische Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York diesen unentschuldbaren Fehler der Tory-Regierung zugegeben, als sie die britische „Unterstützung“ für die Unrwa zum Ausdruck brachte. Aber es wurde kein Geld bereitgestellt.

Die zweite Maßnahme ist noch einfacher. Eine der letzten und schändlichsten Handlungen der scheidenden konservativen Regierung war der Versuch, den Versuch des Internationalen Strafgerichtshofs zu blockieren, einen internationalen Haftbefehl gegen Netanjahu und andere zu verhängen.

Großbritannien argumentiert, dass Israel im Gazastreifen Straffreiheit genießt, was bedeutet, dass es jedes beliebige Kriegsverbrechen ohne Konsequenzen begehen kann.

Letzte Woche bezeichnete der angesehene KC Geoffrey Robertson in einem sorgfältig argumentierten Artikel für den Guardian die Entscheidung über die Beendigung des IStGH-Schutzes für Netanjahu als „erste moralische Prüfung für Labour“.

Dem kann man nicht widersprechen.

Die neue Labour-Regierung scheint diesen Test jedoch nicht bestanden zu haben, da Lammy israelischen Medienberichten zufolge zugesichert hat, dass das Vereinigte Königreich seinen Einspruch gegen den Antrag der IStGH-Staatsanwaltschaft auf Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant aufrechterhalten wird.

Wenn dieser Bericht wahr ist, hat Lammy Großbritannien beschämt.

Die dritte unmittelbare Aufgabe des neuen Außenministers ist die Veröffentlichung des offiziellen Rechtsgutachtens zur Frage, ob Waffenverkäufe an Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Lammy forderte dies, als er in der Opposition war. Wird er es jetzt, wo er an der Macht ist, veröffentlichen?

Von dieser Entscheidung hängt viel ab, vor allem Waffenverkäufe (und andere militärische Unterstützung) für Israel.

Bedeutungslose Reise

Man muss Lammy zugutehalten, dass er seit seinem Amtsantritt im Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth-Fragen und Entwicklung schon viel erlebt hat – und seit der Wahl ist kaum eine Woche vergangen.

Aber die Zeit ist nicht auf seiner Seite. Nach den bisherigen Erkenntnissen glaube ich, dass er mit dieser Reise nach Israel und Palästina einen dummen Fehler begangen hat.

Vielen wird es schwer im Magen gelegen haben, zu sehen, wie er Netanjahu die Hand schüttelte, der vielleicht bald wegen Kriegsverbrechen angeklagt wird.

Lammy brauchte diese grausame Fotogelegenheit nicht, und es schien, als hätte er nichts dafür bekommen.

Er war schon einmal in Israel und es ist schwer zu erkennen, was er auf dieser kurzen und bedeutungslosen Reise Neues gelernt hat.

Netanjahu ist ein Meisterpolitiker, der dafür bekannt ist, dass er US-Präsidenten in die Tasche steckt, ganz zu schweigen von Genies wie Lammy.

Wir können sicher sein, dass der britische Außenminister scheinbar zwingende Argumente für ein Zögern und Nichtstun gehört hat. Warum sollte man angesichts des nahen Waffenstillstands das Fass zum Überlaufen bringen, indem man den Haftbefehl weiterverfolgt?

Großbritannien übt hinter den Kulissen einen so großen Einfluss aus, warum sollte man ihn also verschwenden? Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Israelis Lammy prall gefüllte Akten übergeben haben, die angeblich die Zusammenarbeit von Unrwa mit der Hamas belegen.

Und dann ist da noch der Starmer-Faktor.

Lammy wird seinen Gönner in der Downing Street nicht verärgern wollen, und Starmer wiederum wird sich die Argumente für die Untätigkeit aus dem Weißen Haus von Joe Biden genau anhören.

Aber die Entscheidungen über die Finanzierung der Unrwa und den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs können nicht warten.

Hoffen wir auf ein paar mutige Ankündigungen, wenn Lammy diese Woche dem Unterhaus Bericht erstattet.

Er wird danach beurteilt werden. Das wird auch Starmer.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

