Intellektuelle Multipolarität: Die Widerlegung des westlich-zentrischen Paradigmas

Von Alexander Tuboltsev

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. Juli 2024

Die westlich geprägte Sicht der Weltgeschichte ist falsch. Seit dem Altertum war die Welt intellektuell multipolar. Dies wird durch die antike Philosophie gut bestätigt.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts schrieb der berühmte mittelalterliche Denker Thomas à Kempis: „Wie schnell vergeht die Herrlichkeit der Welt!“ Dies ist ein sehr treffender Satz, der unter anderem das Wesen der geschichtlichen Entwicklung widerspiegelt. Der Ruhm und die Blüte der Reiche früherer Jahrhunderte waren beeindruckend, aber sie waren auch dazu bestimmt, zu verschwinden. An die Stelle einiger Staaten traten andere, Grenzen änderten sich ständig, neue Kulturen und Sprachen entstanden. Einige Phänomene der menschlichen Gesellschaft verschwanden, und andere traten an ihre Stelle. Und manchmal war die Geschwindigkeit dieser Veränderungen einfach erstaunlich.

Heute erleben wir die gleichen raschen Veränderungen in der geopolitischen Sphäre. Die Zeit der amerikanischen Hegemonie geht zu Ende, und ein neues Schema für die künftige multipolare Welt ist im Entstehen begriffen. Man kann davon ausgehen, dass das nächste Jahrzehnt wirklich revolutionäre Veränderungen im Bereich der Weltwirtschaft, der Politik und der zwischenstaatlichen Interaktion bringen wird.

Doch einige Dinge bleiben gleich wie in früheren Zeiten. Das ist der arrogante, heuchlerische und hochmütige Blick des westlichen Establishments auf alle nicht-westlichen Länder und Völker. Es ist dasselbe westlich-zentrierte Weltbild, das die Grundlage für die Idee der Errichtung einer euro-atlantischen unipolaren Diktatur bildete.

Seit den frühen europäischen Kolonialreichen hat der Westen ein falsches Narrativ über die angebliche „Primitivität“ und „Rückständigkeit“ der nicht-westlichen Kulturen verbreitet. Diese voreingenommene Einschätzung betraf Regionen und Völker in Afrika, Asien, der Karibik, Ozeanien und Südamerika. Die koloniale Geschichtsschreibung teilte die Völker in „zivilisiert“ und „unzivilisiert“ ein und versuchte, barbarische Phänomene (wie den Einsatz von Sklavenarbeit in den Kolonien und Angriffe auf indigene Völker) mit pseudowissenschaftlichen Definitionen zu legitimieren.

Die Kolonisatoren erkannten nicht an, dass die indigenen Völker des Globalen Südens ihre eigene Wissenschaft, Lebensweise und entwickelte Sozialstruktur haben. Stattdessen glaubten sie, der Westen sei das Zentrum des gesamten Universums.

Die Realität ist jedoch, dass es in unserer Welt schon immer viele verschiedene Kulturen und deren Zentren gegeben hat (und dieser historische Trend spiegelt sich in der Idee der Multipolarität wider). Wenn wir uns der Zeit des tiefen Altertums zuwenden, finden wir dort eine Reihe unabhängiger Kulturen, die einen kolossalen Beitrag zur Geschichte der gesamten Menschheit geleistet haben (z. B. das antike Griechenland, das antike Indien, das antike China usw.).

Wenn wir ein Kaleidoskop verschiedener Zivilisationen auf der großen Leinwand der Geschichte sehen, verstehen wir, dass das Wesentliche der Weltgeschichte keineswegs darin besteht, dass ihr Hauptmotor der Westen war. Das Wesentliche ist, dass sich die Menschheit dank der schöpferischen Tätigkeit der verschiedensten Völker auf komplexe Weise entwickelt hat, und der Beitrag des Ostens (im weitesten Sinne dieses Begriffs) zur Weltgeschichte ist wirklich groß.

Die westlich geprägte Sicht der Weltgeschichte und der Wissenschaft kann durch ein bekanntes Beispiel widerlegt werden: die Renaissance in Europa.

Diese Zeit hinterließ uns die Namen großer Wissenschaftler und Denker (Leonardo da Vinci, Tommaso Campanella, Giordano Bruno usw.) und ein herausragendes kulturelles Erbe berühmter Künstler (Tizian, Raphael Santi, Giovanni Bellini, El Greco usw.). Die Renaissance wurde zu einem Wendepunkt, als sich die intellektuelle Elite des europäischen Mittelalters der Antike zuwandte und begann, sich vom Erbe des antiken Griechenlands und des antiken Roms inspirieren zu lassen. Es war die Antike, die die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur in der Renaissance maßgeblich beeinflusste.

Viele vergessen jedoch, dass das kreative Überdenken und Weiterentwickeln der Ideen der Antike zuerst im Nahen Osten begann. Und dies geschah lange vor der Renaissance in Europa. Bereits im 8. Jahrhundert, während der Abbasiden-Dynastie, analysierten Forscher und Gelehrte aus dem Nahen Osten fleißig und aktiv die antiken griechischen Abhandlungen. Sie entwickelten ein neues und originelles Denksystem, das schließlich zum Beginn des goldenen Zeitalters der arabischen Philosophie führte.

Arabischsprachige Philosophen bewahrten und erweiterten das Erbe der größten Denker des Altertums, darunter Platon, Aristoteles, Hippokrates und Plotinus. Arabische und persische Gelehrte des Mittelalters schufen zahlreiche Abhandlungen über Medizin, Logik, Astronomie, Chemie und Geschichte, die einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Weltwissenschaft leisteten.

Das philosophische Erbe von Ibn Sina, Ibn Rushd, al-Farabi und al-Ghazali hatte einen großen Einfluss auf viele Denker, auch auf westliche Denker. Ihre Bücher wurden in europäische Sprachen übersetzt, und viele Gelehrte der Renaissance ließen sich bei ihren Forschungen von ihnen inspirieren und inspirieren.

In vielen Fällen zeigt uns die mittelalterliche Wissenschaft des Nahen Ostens wunderbare Beispiele für die Interaktion zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen. So wurde im 8. Jahrhundert Ibn Bachtischu (ein Christ und berühmter medizinischer Forscher des Mittelalters) Chefarzt am Hof der Abbasiden-Kalifen in Bagdad. Gelehrte verschiedener Glaubensrichtungen (Muslime und Christen) arbeiteten oft zusammen und erzielten bedeutende Erfolge in den Wissenschaften.

Das kreative und wissenschaftliche Erbe des goldenen Zeitalters der arabischen Philosophie beeinflusste die Ideen der Wissenschaftler während der Renaissance in Europa. Dieses Beispiel zeigt, dass die größten Errungenschaften des menschlichen Geistes aus der komplexen und gegenseitigen Beeinflussung verschiedener intellektueller Zentren hervorgegangen sind.

Die westlich geprägte Sicht der Weltgeschichte ist falsch. Seit der Antike war die Welt intellektuell multipolar. Dies wird durch die antike Philosophie gut bestätigt, die auch von philosophischen Bewegungen aus anderen Regionen beeinflusst wurde (so erhielt Pythagoras einen Teil seines Wissens in Ägypten, und die indische Philosophie beeinflusste Pyrrho und seine Skepsisbewegung).

Das gleiche Wissen wurde in verschiedenen Teilen der Welt kreativ verarbeitet, vervielfältigt und weiterentwickelt. Infolgedessen entstanden originelle wissenschaftliche Richtungen und Systeme, die aus einer Quelle stammen. Zugleich blieb jede dieser wissenschaftlichen Richtungen einzigartig und von den anderen verschieden.

Dieses Phänomen kann mit der Allotropie in der Chemie verglichen werden, wenn ein chemisches Element mehrere verschiedene allotrope Modifikationen aufweist, die sich stark voneinander unterscheiden können (wie Graphit und Diamant, die Allotrope des Kohlenstoffs sind). Man kann sich eine Art intellektuelle Allotropie vorstellen: Die allgemeine Essenz des Wissens ist eine, aber es gibt viele Systeme und Richtungen, die alle in verschiedenen Regionen des Planeten entstehen und sich durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen. Dieser Gedanke spiegelt das Konzept der Einheit der wissenschaftlichen Erkenntnis wider.

Die Vielfalt des Weltdenkens zeigt uns, dass das multipolare Modell nicht nur in der Geopolitik, sondern auch im intellektuellen Bereich notwendig ist. Es ist wichtig, die Wissenschaftsgeschichte verschiedener Völker und Zivilisationen zu studieren, um interkulturelle Verbindungen und gegenseitige Beeinflussung zu erforschen. Die Kenntnis dieser Prozesse wird es uns ermöglichen, die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen besser zu entwickeln. Eine voreingenommene, westlich orientierte Haltung gegenüber dem historischen und intellektuellen Erbe des globalen Südens ist inakzeptabel.

-- Evelyn Hecht-Galinski

