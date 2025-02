Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/trump-and-netanyahu-are-fulfilling-a-legacy-of-jewish-supremacy-day-after-transfer/00000194-e71c-dc0f-a7de-ff3c10da0000



Analyse |

Der Dämon der ethnischen Säuberung wurde in Israel aus der Flasche gelassen

Aluf Benn

9. Februar 2025, 6:00 Uhr IST

Trump hat den Diskurs über ethnische Säuberung in Gaza normalisiert und die Bestrebungen vieler Juden in Israel offengelegt. Der Premierminister und der Verteidigungsminister haben den Bevölkerungsaustausch zur Regierungspolitik gemacht und damit Kahanes Vermächtnis vorangetrieben

Palästinenser bahnen sich ihren Weg, nachdem sich die israelischen Streitkräfte am Sonntag aus dem Netzarim-Korridor zurückgezogen haben und die Menschen nun in beide Richtungen zwischen dem südlichen und dem nördlichen Gazastreifen reisen können. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Es ist einfach, Verteidigungsminister Israel Katz zu verunglimpfen, mit seiner großen Klappe, seinem unbeholfenen Gang mit seiner kugelsicheren Weste und seinem Image als Außenseiter in Sicherheitsfragen im Gegensatz zu den Generälen, die diesen Posten vor ihm innehatten.

Es wäre falsch, seine Anweisung an die israelischen Streitkräfte vom vergangenen Donnerstag, einen Plan für die „freiwillige Ausreise“ von Palästinensern aus dem Gazastreifen im Geiste der Initiative von US-Präsident Präsident Donald Trumps Initiative.

Dies ist das erste Mal, dass Israel einen konkreten Plan für die Vertreibung von Arabern aus dem von ihm kontrollierten Gebiet ankündigt. Von nun an ist die Umsiedlung Regierungspolitik.

Katz begleitete seinen Befehl mit einer öffentlichen Rüge des Leiters des Militärgeheimdienstes, Generalmajor Shlomi Binder, der vor einer Eskalation der Sicherheitslage in den besetzten Gebieten und einer Verschlechterung der Beziehungen zu den arabischen Ländern als Reaktion auf Trumps Plan warnte. Die Botschaft an die höheren Offiziere wurde verstanden: Beförderungen werden von der Unterstützung des Transfers abhängen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

