Pro-Palästina-Demonstranten in Berlin von deutscher Polizei festgenommen

9. Februar 2025

Die deutsche Polizei nahm mehrere Demonstranten bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin fest und löste Demonstrationen auf, bei denen Musik und Sprechchöre gegen die israelische Besatzung zu hören waren.

Pro-palästinensische Demonstranten, die das Victory-Zeichen zeigen, werden von der Polizei eskortiert, als sie am 23. Mai 2024 ein Gebäude der Humboldt-Universität in Berlin verlassen. (AP)

Die deutsche Polizei nahm am Samstag mehrere Demonstranten bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin fest und zwang sie, das Abspielen von Musik und das Skandieren von Slogans gegen die israelische Besatzung einzustellen.

Polizeibeamte in Schutzausrüstung lösten eine Kundgebung von Hunderten von Menschen in der Nähe der U-Bahn-Station Wittenbergplatz auf, wo sich Demonstranten versammelt hatten, um unter dem Motto „Stoppt die Aggression im Westjordanland – keine Waffenlieferungen an Israel“ ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck zu bringen.

Die Demonstranten spielten Musik und riefen Slogans auf Arabisch, die das israelische Regime kritisierten. Einige hielten Reden auf Arabisch, in denen sie ihre Ablehnung der israelischen Besatzung und der USA zum Ausdruck brachten. Die Polizei ordnete an, die Musik zu stoppen und forderte die Demonstranten auf, den Platz zu räumen.

Viele Teilnehmer trugen palästinensische Flaggen und Schilder mit der Aufschrift „Hände weg vom Westjordanland“, „Stoppt die Aufrüstung Israels“, „Gaza ist nicht zu verkaufen“, „Freiheit für Palästina“ und „Palästinensische Kinder verdienen es, erwachsen zu werden“.

Mit fast 250 eingesetzten Beamten ging die Polizei gegen die Demonstranten vor, nachdem Dutzende sich den Aufforderungen zum Verlassen des Geländes widersetzt und ein Sit-in veranstaltet hatten. Mehrere Demonstranten wurden bei einem Vorgehen verhaftet, das von Zeugen als hartes Durchgreifen beschrieben wurde.

Unterdessen hat eine Gruppe prominenter deutscher Wissenschaftler die Gesetzgeber für das kritisiert, was sie als eine Verschiebung in Richtung Autoritarismus ansehen. Professor Michael Zürn vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) warnte, dass ein umstrittener Antisemitismus-Beschluss des Bundestages die akademische Freiheit unterdrücken und Kritik an der israelischen Politik ersticken könnte. Auch Professor Ralf Michaels vom Max-Planck-Institut verurteilte den politischen Druck gegen die freie Meinungsäußerung in Deutschland.

Rechtsexperten und Bürgerrechtler haben die Gesetzgeber wiederholt aufgefordert, Gesetze zu verabschieden, die den freien Diskurs schützen und das harte Vorgehen der Polizei gegen friedliche Demonstranten eindämmen.

Pro-Palästinenser unterdrückt

In einem Bericht des TIME Magazine vom Dezember wurde ein Trend bei den bürgerlichen Freiheiten in der ganzen Welt diskutiert: das harte Vorgehen gegen palästinensische Solidaritätsmärsche in allen Gesellschaftsformen, von den offensten bis zu den verschlossensten.

Tara Petrović, Autorin einer Studie von CIVICUS Monitor, einem weltweiten Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Gruppen mit Sitz in Johannesburg, hebt die Auswirkungen des Krieges im Gazastreifen auf den zivilen Raum als eine wichtige Lehre für das Jahr hervor. „Wir haben Solidaritätsbekundungen erlebt und wir haben die Unterdrückung dieser Solidaritätsbekundungen an so ziemlich jeder Ecke der Welt erlebt.“

Die jährliche CIVICUS-Studie „People Power Under Attack“ (Bürgerrechte unter Beschuss) bewertet den bürgerlichen Raum in 198 Ländern, wobei die Skala von „offen“ bis „unterdrückt“ reicht. Dabei wurde festgestellt, dass etwa ein Zehntel der von den Behörden blockierten Proteste mit „Israels“ Krieg gegen Gaza oder der Solidarität mit dem palästinensischen Volk in Zusammenhang standen.

Nach dem Angriff auf den Gazastreifen kam es weltweit zu Protesten. Die Organisation stellt jedoch fest, dass gegen Pro-Palästina-Demonstranten exzessive Gewalt angewendet wurde, auch in Ländern, in denen die bürgerlichen Freiheiten als „eingeschränkt“ eingestuft werden, wie in den Niederlanden (deren Status in diesem Jahr von „offen“ auf „eingeschränkt“ herabgestuft wurde), Australien und Italien. In einigen Ländern, wie Frankreich, sind Proteste sogar gänzlich verboten, da sie als Sicherheitsrisiko eingestuft werden.

Deutschland ist laut Petrovic besonders aufgefallen, da es pro-palästinensische Aktivisten kritisiert hat, unter anderem durch die Absage von Veranstaltungen, Razzien in den Häusern von Aktivisten und die Durchsetzung von Reiseverboten für pro-palästinensische Persönlichkeiten.

Vor kurzem wurde eine Regelung eingeführt, nach der Einbürgerungsbewerber das Existenzrecht „Israels“ bekräftigen müssen. Im Jahr 2023 fiel Deutschland im CIVICUS Monitor von „offen“ auf „eingeschränkt“, da sowohl gegen Klimaaktivisten als auch gegen palästinensische Solidaritätsaktivisten hart vorgegangen wurde.

