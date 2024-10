https://redflag.org.au/article/the-final-stretch-of-the-us-election



Der Endspurt der US-Wahl

Von Lance Selfa

28. Oktober 2024

Die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris BILD: NBC News

Lance Selfa, ein in Chicago ansässiger Sozialist, berichtet für Red Flag über die US-Präsidentschaftswahlen. Lance ist Autor von The Democrats: A Critical History und Herausgeber von US Politics in an Age of Uncertainty: Essays on a New Reality.

——————–

Etwas mehr als eine Woche vor dem Wahltag zeigen die Umfragen das engste Rennen seit langem. Die letzte Umfrage der New York Times ergab ein Unentschieden von 48 zu 48, und die jüngste Umfrage für CNN zeigte ein Rennen von 47 zu 47. Im Wahlaggregator 538 führte Harris am 26. Oktober mit 1,4 Prozentpunkten vor Trump. In den sieben Swing-States, die über die Wahlmännerstimmen entscheiden, zeigen Umfragen, dass das Rennen unentschieden ist oder dass beide Kandidaten innerhalb von ein oder zwei Prozentpunkten liegen. Die Demokraten glauben, dass Harris in den Staaten, die sie mindestens benötigt, um 270 Wahlmännerstimmen zu gewinnen, vorne liegt: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und ein einzelner Kongresswahlbezirk in Nebraska.

Die meisten Menschen, die keine Trump-Anhänger sind, fragen sich weiterhin, wie das Rennen so knapp ausgehen kann. Schließlich war Trump ein schrecklicher Präsident, der versucht hat, die letzte Wahl zu manipulieren. Er ist ein verurteilter Verbrecher, ein Vergewaltiger, ein Betrüger, ein Fanatiker und ein Rassist. Dutzende von Menschen, die in Trumps Regierung gearbeitet haben, haben ihn als Bedrohung bezeichnet und Harris unterstützt. Trumps ehemaliger Stabschef, John Kelly, ein konservativer ehemaliger General, hat Trump als „Faschisten“ bezeichnet und von Gesprächen berichtet, in denen Trump seine Bewunderung für Adolf Hitler zum Ausdruck brachte. Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance könnte noch unbeliebter sein als Trump.

Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, müssen wir einen Schritt zurücktreten und den nationalen, internationalen und historischen Hintergrund der Wahl 2024 betrachten. Es gibt konjunkturelle und strukturelle Gründe für Trumps Durchhaltevermögen.

Zunächst die konjunkturellen Gründe. Nach vielen Berichten hat sich die US-Wirtschaft von allen vergleichbaren Volkswirtschaften am stärksten von der Pandemie erholt. Dennoch litt sie unter einem Preisanstieg, wie er seit 40 Jahren nicht mehr zu beobachten war. Zwar ist die Inflationsrate näher an die historischen Durchschnittswerte gesunken, doch die Preise sind immer noch viel höher als vor der Pandemie. Das bedeutet, dass der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung während des größten Teils von Bidens Amtszeit gesunken ist. Und die Biden-Regierung beendete die sozialen Unterstützungsmaßnahmen der COVID-Ära.

Wenn wir uns die Welt und die Wahlen der letzten Jahre ansehen, können wir feststellen, dass die meisten amtierenden Regierungen der COVID-Ära gegen die Opposition verloren haben: Großbritannien, Neuseeland, Argentinien und die Niederlande, um nur einige zu nennen. Umfragen sagen derzeit einen erdrutschartigen Verlust für Premierminister Trudeau in Kanada voraus. Trump profitiert also von einer Stimmung, die sich gegen die Amtsinhaber richtet und die nach einem „Rauswurf der Penner“ schreit.

Aus dieser Perspektive betrachtet, könnten die Stärke der US-Wirtschaft und die Unbeliebtheit von MAGA („Make America Great Again“ – Trumps Slogan) die einzigen Faktoren sein, die Harris im Rennen halten.

Der „strukturelle“ Punkt ist, dass es einen großen konservativen Block gibt, der etwa 46–47 Prozent der Wählerschaft ausmacht und Trump auf jeden Fall unterstützt. Die Hälfte dieser Menschen sind christlich-religiöse Konservative. Hier versammeln sich die meisten Menschen, die konservative Politik unterstützen und sozialen Veränderungen und dergleichen ablehnend gegenüberstehen. Trumps Politik könnte man als „restaurationistisch“ bezeichnen, da sie die USA in die 1950er Jahre zurückversetzt – oder sogar in die idealisierten Vor-COVID-Trump-Jahre.

Ein zweites strukturelles Merkmal, das Trump wettbewerbsfähig hält, ist das Wahlkollegium, ein verfassungsrechtliches Relikt aus dem 18. Jahrhundert, das dazu diente, die Unterstützung der sklavenhaltenden Südstaaten in der frühen US-Republik zu erhalten. Die Stimmen, die den Präsidenten wählen, werden Staat für Staat abgegeben und überproportional an konservative und ländliche Staaten vergeben.

Obwohl die Demokraten bei sieben der letzten acht nationalen Präsidentschaftswahlen mehr Stimmen als die Republikaner erhalten haben, haben die Republikaner (einschließlich Trump im Jahr 2016) zweimal die Präsidentschaft „gewonnen“, während sie die Stimmen der Bevölkerung verloren haben. Aus diesem Grund konzentriert sich der gesamte Präsidentschaftswahlkampf auf den Gewinn von sieben „Swing“-Staaten, deren Wählerschaft sich eng zwischen den beiden Parteien aufteilt.

Obwohl es denkbar ist, dass Trump die Volksabstimmung gewinnt, gehen die meisten Beobachter davon aus, dass Harris die nationale Volksabstimmung gewinnen wird. Aber Trump könnte immer noch Präsident werden, indem er genügend Stimmen in den „Swing States“ gewinnt, um das Wahlkollegium zu gewinnen.

Bedeutet das alles, dass Trump auf Anhieb gewinnen wird? Das lässt sich nicht sagen. Aber wir können davon ausgehen, dass Trump, wenn Harris nicht deutlich gewinnt (oder selbst wenn sie gewinnt), seinen Sieg erklären und behaupten wird, dass ihm die Wahl „gestohlen“ wurde. Trump und die Republikaner haben den Grundstein für eine Reihe von Anfechtungen von Abstimmungen in Bundesstaaten und Wahlbescheinigungen sowie für andere gerichtliche Anfechtungen gelegt, die den Trump-freundlichen Obersten Gerichtshof dazu veranlassen könnten, zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Im Gegensatz zu 2020, als Trump sich auf eine Star-Wars-Bar-Sammlung von Anwälten stützte, um seinen Fall vor Gericht zu bringen, und als sich wichtige Republikaner weigerten, seine Lüge von der „gestohlenen Wahl“ zu unterstützen, steht die GOP heute fester hinter Trumps Strategie.

Darüber hinaus weist der Pro-Demokratie-Partei-Rechtsexperte Neil Katyal darauf hin, dass Trump, um 2020 erfolgreich zu sein, die Wahlmännerstimmen in mehreren Bundesstaaten hätte umkehren müssen. Wenn die Wahl so knapp ausfällt, wie es heute den Anschein hat, könnte es auf die Stimmen in einem oder zwei Bundesstaaten ankommen. Das würde Trumps Strategie eine bessere Chance auf Erfolg geben.

Die Demokraten sind nicht ohne Vorteile. Harris hat in den letzten drei Monaten eine erstaunliche Summe von 1 Milliarde US-Dollar gesammelt. Demokratische Werbespots dominieren den Äther, und sie haben einen enormen Vorteil in der Organisationsstruktur, einschließlich bezahlter Mitarbeiter und Freiwilliger in den Swing States. Die Demokraten sagen, dass sie „begeisterter“ zur Wahl gehen als die Republikaner berichten. Das wichtigste Thema der Demokraten, das Abtreibungsrecht, wird in zehn Bundesstaaten zur Abstimmung stehen, darunter in den Swing States Arizona und Nevada. Diese Referenden könnten eine Wählerschaft, die eher für Harris ist, an die Wahlurnen bringen. Die entscheidende Frage ist: Werden all diese Faktoren die konjunkturellen und strukturellen Faktoren, die Trump unterstützen, überwinden?

Harris‘ Kampagne scheint aggressiv zu sein, mit einem Medienrummel, vielen Kundgebungen und Spott über Trump. Trumps Auftritte offenbaren seine Inkohärenz und Böswilligkeit. Die Harris-Kampagne scheint auch zu glauben (und vermutlich haben sie Daten, die dies belegen), dass es einen nicht unerheblichen Teil der Republikaner gibt, die zu ihnen überlaufen werden. Aus diesem Grund hat die Harris-Kampagne die Unterstützung von Trumps Generälen betont und mit Personen wie der ehemaligen republikanischen Abgeordneten Liz Cheney Wahlkampf betrieben.

Einigen Schätzungen zufolge gewann Biden fast jeden fünften der winzigen Zahl selbsternannter „liberaler“ oder „gemäßigter“ Republikaner im Jahr 2020 . Insgesamt erhielt Biden jedoch nur die Unterstützung von 5 Prozent der Republikaner, verglichen mit den 4 Prozent, die für Clinton stimmten. Vielleicht erhält Harris mehr Unterstützung von Republikanern als Biden, aber das ist kaum eine Goldader an Stimmen.

Und welche Botschaft sendet Harris‘ Umwerben der Republikaner an die Kernanhänger der Demokratischen Partei? Harris und ihr Team wollten nicht zulassen, dass ein palästinensisch-amerikanischer Mandatsträger, der ein Wahlamt innehat, sie auf dem Parteitag der Demokratischen Partei unterstützt. Und jetzt feiert sie den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, den Millionen Menschen wegen seiner Rolle bei der Planung der US-Invasion im Irak 2003 als Kriegsverbrecher betrachten. Wenn Harris nichts anderes tut, als konservative Republikaner, die gegen Abtreibung sind, im „großen Zelt“ der Demokraten willkommen zu heißen, dann sagt das alles über die Demokratische Partei: eine Mitte-Rechts-Partei des kapitalistischen Status quo.

Da die Wahl so knapp ist und von einigen Zehntausend Stimmen in den Swing States abhängt, könnte es hundert Gründe dafür geben, warum der eine Kandidat gewinnt und der andere verliert. Die Arab Uncommitted-Bewegung gab an, Harris nicht unterstützen zu können, wollte aber auch nicht, dass Trump gewinnt. Man könnte dies als Zugeständnis interpretieren, dass Menschen, die sich bei der Wahl für Uncommitted gegen Biden entschieden haben, immer noch für Harris stimmen können. Aber wenn sie dies nicht tun oder für die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, stimmen oder die Wahl aussetzen oder die Präsidentschaftszeile auf ihrem Stimmzettel überspringen, könnte das Harris Michigan kosten? Wenn ja, wären die Demokraten selbst schuld.

Wie auch immer die Wahl ausgeht, ihre politische Bedeutung wird umstritten sein. Wenn Harris gewinnt, werden ihre Anhänger dies als Bestätigung dafür werten, dass sie sich an die Republikaner gewandt und sich durch die Unterstützung des Militärs und einer „harten“ Einwanderungspolitik an der Grenze immunisiert haben. Wenn Harris verliert, werden demokratische „Zentrist*innen“ zweifellos sagen, dass sie nicht weit genug nach rechts gegangen sei. Und sozialdemokratische Progressive wie Senator Bernie Sanders oder die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez werden höchstwahrscheinlich sagen, dass sie nicht links genug war.

Im Moment halten sich beide Seiten zurück und geben Harris Rückendeckung. Wenn Harris verliert, werden die meisten ihrer Anhänger*innen angesichts des Zustands des Landes verzweifeln und sich fragen, ob sie den Bezug zur Realität völlig verloren haben.

Die Demokraten sind optimistisch, was sie „vor Ort“ sehen. Bisher scheinen die ersten Stimmen und die neuen Registrierungen für sie zu sprechen. Ihre Seite wird die Wahlmaschinerie auf Bundesstaatsebene in den meisten Swing States überwachen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie die Wahl ausgehen wird, da nur noch wenige Tage verbleiben.

Der aktuelle Stand der Wahl sollte zumindest die Absurdität des Systems, seine vollständige Dominanz durch die Reichen und die Tatsache aufzeigen, dass keiner der Kandidaten die grundlegenden Probleme anspricht, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist: globale Erwärmung, wirtschaftliche Unsicherheit und eine Migrationskrise.

Übersetzt mit Deepl.com

