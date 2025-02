https://www.commondreams.org/opinion/journalism-sweden-mass-shooting



Trauernde versammeln sich am Ort, um den Opfern einer Schießerei am 5. Februar 2025 in Örebro, Schweden, zu gedenken.

(Foto: Jonas Gratzer/Getty Images)

Der engagierte Journalismus ist den Toten einer Massenerschießung in Schweden etwas schuldig

Die Mehrheit der Toten waren Einwanderer in Schweden, und die Schuld ist einfach: ihre Geschichten so zu erzählen, dass sie gängigen Stereotypen über Einwanderer und Flüchtlinge in Schweden und in ganz Europa entgegenwirken.

Christian Christensen

21. Februar 2025

Während der Massenmord, bei dem in Schweden zehn unschuldige Menschen ums Leben kamen, von der internationalen Nachrichtenkarte verschwindet, bleibt eine Schuld gegenüber den Toten bestehen, die wahrscheinlich nicht beglichen werden wird.

Die Mehrheit der Verstorbenen waren Einwanderer nach Schweden, und die Schuld ist einfach: ihre Geschichten zu erzählen und ihr Leben in einen Kontext zu stellen, der sich gegen die gängigen Stereotypen über Einwanderer und Flüchtlinge in Schweden und in ganz Europa wehrt.

Nun werden Einzelheiten über die Opfer in Örebro bekannt. Von den zehn Menschen, die in Örebro starben, waren sieben Frauen und drei Männer. Acht von ihnen wurden außerhalb des Landes geboren. Aber es gibt noch so viel mehr. Es gibt Einzelheiten, die vom banalen, alltäglichen Leben der Einwanderer und Flüchtlinge erzählen – Geschichten, die von den Medien weitgehend ignoriert werden, zugunsten von sensationelleren Themen wie Kriminalität, Terrorismus und gescheiterter Integration. Themen, die nicht die überwältigende Mehrheit der Menschen widerspiegeln, die nach Schweden und Europa eingewandert sind. Menschen, die oft vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind, auf der Suche nach einem ruhigen, gewöhnlichen und anonymen Leben.

Ihren Alltag nicht anzuerkennen oder sich zu weigern, ihre Bemühungen um Integration in ihre neuen Gesellschaften anzuerkennen, bedeutet, sie einer zweiten Form von Gewalt auszusetzen: dem symbolischen Mord an ihrer Menschlichkeit.

Seien wir ehrlich. Die Entscheidung, Einwanderer und Flüchtlinge auf die eine oder andere Weise darzustellen, ist sowohl beabsichtigt als auch bewusst. Und lassen Sie uns nicht die grausame Ironie leugnen, dass Einwanderer, die routinemäßig als „faul“, „gewalttätig“ und „integrationsunfähig“ verunglimpft werden, von einem „ethnischen Schweden“ ermordet wurden, der selbst ein unintegriertes Leben als „Einzelgänger“ führte.

Einwanderer wie Bassam, ein Vater von zwei Kindern, der aus Syrien nach Schweden kam. Er arbeitete als Brot- und Speisebereiter und an Tagen, an denen er Schwedischunterricht hatte, begann er um 4 oder 5 Uhr morgens mit der Arbeit, besuchte seinen Sprachkurs, kehrte dann zur Arbeit zurück und blieb bis spät in die Nacht.

Einwanderer wie Salim, ein Flüchtling aus Syrien, der die schwedische Staatsbürgerschaft angenommen hatte und eine Ausbildung zum Pflegefachmann machte. Er war verlobt und hatte gerade ein Haus gekauft. Seine letzte Tat, als er sterbend nach einem Schusswechsel dalag, war, seine Mutter anzurufen und sie zu bitten, sich um seine Verlobte zu kümmern.

Einwanderer wie Elsa, die 2015 aus Eritrea nach Schweden kam und ebenfalls eine Ausbildung zur Pflegehelferin machte. Sie war bereits in einem Pflegeheim angestellt und leistete in der Gemeinde einen Beitrag für behinderte Bewohner. Sie wollte zwei Jobs haben, um genug Geld zu verdienen, damit ihr Mann eine Aufenthaltserlaubnis erhält. Sie hatten vier Kinder.

Diese wurden Opfer einer Gewalttat, die ihr physisches Dasein auf dieser Welt beendete. Wenn man ihren Alltag nicht anerkennt oder sich weigert, ihre Bemühungen um Integration in ihre neuen Gesellschaften anzuerkennen, setzt man sie einer zweiten Form von Gewalt aus: dem symbolischen Mord an ihrer Menschlichkeit. Uns wird regelmäßig gesagt, dass Einwanderer aus „anderen“ Teilen der Welt nicht unsere „Werte“ teilen. Doch im Fall des Massenmordes in Schweden sehen wir Opfer, die – oft mit mehreren Jobs – ihren Beitrag zur Integration und zur Schaffung eines besseren Lebens geleistet haben. Kurz gesagt, sie haben das Klischee des isolierten, faulen Einwanderers, der nicht bereit ist, sich in die schwedische Gesellschaft einzubringen, widerlegt.

In den Tagen (und jetzt Wochen) nach dem Massenmord in Örebro haben die schwedischen Medien die Geschichten einiger dieser Einwanderer und ihrer Familien erzählt. Über ihr Leben und ihre Verluste. Dies ist ein wichtiger Fortschritt in Schweden, während die Medien außerhalb des Landes die Toten überwiegend ignoriert haben. Aber es wirft auch die Frage auf: Sollte es wirklich notwendig sein, bei einem Massenmord getötet zu werden, damit Ihre Geschichte erzählt wird?

Es gibt Teile der Welt, über die in Europa und den USA fast ausschließlich dann berichtet wird, wenn Krieg, Hungersnot oder Naturkatastrophen herrschen. Dadurch werden diese Regionen in den Köpfen der Nachrichtenkonsumenten mit Krisen in Verbindung gebracht, und diese Verbindung ist schwer zu durchbrechen. Die bloße Vorstellung, dass die Menschen in diesen Regionen alltägliche Sorgen, Ängste und Freuden haben, wie wir sie zu Hause haben, wird nur sehr selten thematisiert. Ebenso gibt es in den heimischen Medien Teile der Gesellschaft, über die hauptsächlich berichtet wird, wenn etwas Negatives oder Schreckliches passiert. Dies schafft eine ähnliche mentale Landkarte für Nachrichtenkonsumenten, die alle anderen Perspektiven überschattet.

In der Journalismus- und Medienforschung besagt das Konzept des „Framing“, dass die Art und Weise, wie ein Thema oder eine Gruppe (rhetorisch oder visuell) in den Nachrichten dargestellt wird, die Wahrnehmung und das Verständnis dieses Themas oder dieser Gruppe beeinflusst. Aber auch das, was nicht gezeigt wird, ist Teil des „Framing“. Was bei der Darstellung und Analyse der Gesellschaft ausgelassen wird, ist ebenfalls eine redaktionelle Entscheidung.

Dies sollte auch als Teil der Schuld angesehen werden, die vielen der in Örebro Getöteten geschuldet wird. Die Macht der Medien anzuerkennen, nicht nur zu formen, worüber Menschen denken, sondern auch wie sie darüber denken, und das Alltagsleben derer, die nach Schweden und Europa kommen, nicht nur dann zu präsentieren, wenn es mit Tragödien und Gewalt verbunden ist.

Christian Christensen

Christian Christensen, Amerikaner in Schweden, ist Professor für Journalismus an der Universität Stockholm. Folgen Sie ihm auf Twitter: @ChrChristensen

