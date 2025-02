Sarah Wagenknecht Nur weil Trump und Putin jetzt einen Deal aushandeln, ist die Gefahr eines großen Krieges in Europa nicht gebannt

Nur weil Trump und Putin jetzt einen Deal aushandeln, ist die Gefahr eines großen Krieges in Europa nicht gebanntDas Wettrüsten wird sogar noch verrückter. Denn schon jetzt ist klar: Die USA wollen Europa und allen voran Deutschland die Kosten und die Risiken für die Sicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine überhelfen.Die Kosten werden für die deutschen Steuerzahler gigantisch seinEigentlich sollte das vor der Wahl geheim gehalten werdenAber Baerbock hat sich verplappertEin europäisches Waffenpaket in Höhe von 700 Mrd. Euro soll direkt nach der Wahl auf den Weg gebracht werdenWeder Merz, Scholz oder Habeck haben sich dagegen ausgesprochen. Sie alle haben nichts dagegen Deutschland zum Zahlmeister zu machen. Aber wir machen da nicht mitAber es kommt noch verrückter! Alle anderen Parteien schließen es nicht aus, deutsche Soldaten nach einem Waffenstillstand in das Pulverfass Ukraine zu schickenBei einem Wiederaufflammen der Kämpfe stünden wir in einem direkten Krieg mit der Atommacht RusslandEs ist schlicht gelogen, wenn Scholz und Merz behaupten, die Frage der Truppenentsendung stelle sich gerade nicht. Die Forderung aus den USA liegt auf dem Tisch. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass dies Wählertäuschung ist. Denn ausschließen, deutsche Soldaten an die russische Grenze zu schicken, wollen sie nichtÜbrigens genauso wenig wie AfD und Linke, die das sogar für eine gute Idee haltennke findet es „völlig in Ordnung“ deutsche Soldaten als Blauhelme in die Ukraine zu schicken! (z.B. van Aken, ZDF-Morgenmagazin, 21.2.25)Weidel von der AfD will gerne eine Beteiligung an einer internationalen Friedenstruppe in der Ukraine (Quadrell bei RTL/ntv, 16.2.25)Am kommenden Sonntag wird bei der Bundestagswahl über diese existentiellen Fragen abgestimmt. Nur eine Stimme für das BSW stärkt die Position der Vernunft im Ukrainekonflikt!Denn die einzige konsequente Friedenspartei ist das BSWWas denkt ihr? Schreibt’s in die Kommentare!Am 23. Februar: Zweitstimme B#eu