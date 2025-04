https://www.aljazeera.com/news/longform/2025/4/16/israeli-soldiers-filmed-themselves-destroying-gaza-see-the-video-evidence



Der erste Livestream über einen Völkermord

Die Investigative Unit von Al Jazeera trägt Beweise für mögliche israelische Kriegsverbrechen in Gaza zusammen.

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 16. April 2025

Trotz eines im Januar vereinbarten Waffenstillstands haben israelische Streitkräfte die Bombardierung des Gazastreifens wieder aufgenommen. Am 19. März, einen Tag nach Wiederaufnahme der Bombardierung, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu, die jüngsten Luftangriffe, bei denen Hunderte von Menschen getötet wurden, seien „nur der Anfang“.

Achtzehn Monate nach Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza wurden mehr als 51.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet. Mindestens 10.000 weitere werden vermisst, sind unter den Trümmern begraben und vermutlich tot.

Der Dokumentarfilm GAZA der Al Jazeera Investigative Unit deckt israelische Kriegsverbrechen auf, indem er Videos und Fotos verwendet, die von israelischen Soldaten selbst online gestellt wurden.

Hier präsentieren wir die Datenbank, die hinter diesem Film steht und die der Völkerrechtsexperte Rodney Dixon als „eine Schatztruhe, auf die man nur sehr selten stößt, … etwas, bei dem ich glaube, dass Staatsanwälte sich die Lippen lecken werden“ bezeichnet.

Identifizierung von Soldaten

In GAZA sagt die palästinensische Schriftstellerin Susan Abulhawa: „Wir leben in einem Zeitalter der Technologie, und dies wurde als der erste Livestream-Völkermord in der Geschichte beschrieben.“

Israelische Soldaten haben Videos auf Instagram, X, Facebook, TikTok und YouTube gepostet, in denen sie ihre Aktivitäten in Gaza unter ihrem eigenen Namen zeigen, oft mit Angaben zu Ort und Zeit der dargestellten Vorfälle. Was vielleicht als Angeberei gedacht war, hat sich zu einem vernichtenden digitalen Dossier entwickelt.

Das auf den Fotos und Videos gezeigte Verhalten reicht von krassen Witzen und Soldaten, die die Unterwäscheschubladen von Frauen durchwühlen, bis hin zu scheinbar vorsätzlichen Tötungen unbewaffneter Zivilisten.

Nachfolgend sind einige der von der I-Unit identifizierten Soldaten zusammen mit Beweisen für ihre Handlungen aufgeführt.

Rechtsexperten zufolge bieten diese Videos ein beispielloses Maß an Echtzeit-Dokumentation. Im Gegensatz zu früheren Konflikten, bei denen Kriegsverbrechen im Nachhinein untersucht wurden, liefern die Täter hier zeitnahe Beweise für ihre eigenen Handlungen.

Das Filmmaterial dokumentiert eindeutig Verstöße gegen das Völkerrecht, wie die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, Plünderungen, Angriffe auf Zivilisten und unmenschliche Kriegstaktiken.

Einige haben bereits Fälle vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebracht. Im Oktober reichte der niederländische Anwalt Harun Reda beim IStGH eine Beschwerde gegen 1.000 israelische Soldaten ein, in der er sie wegen Kriegsverbrechen in Gaza anklagte. Reda sagte, die Beschwerde stütze sich auf Beweise aus Videoclips, die in sozialen Medien gesammelt wurden, sowie auf Unterlagen der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen, wobei einige Videos israelische Soldaten zeigten, die ihre Beteiligung an unmenschlichen und unnötigen Praktiken zugeben.

Erkunden Sie die Datenbank

Die Ergebnisse der I-Unit zeichnen ein erschütterndes Bild: Häuser und ganze Stadtviertel wurden ohne militärische Notwendigkeit zerstört, palästinensische Gefangene wurden entkleidet und gefoltert, Zivilisten wurden als menschliche Schutzschilde benutzt und unbewaffnete Personen, darunter auch Kinder, wurden erschossen. Diese Vorfälle werden nun von Al Jazeera als potenzielle Kriegsverbrechen katalogisiert und kategorisiert. Erkunden Sie die Datenbank und die untenstehende Tabelle.

Es ist Sache der Staatsanwälte, über die Schuld oder Unschuld von Soldaten zu entscheiden, aber Rechts- und Menschenrechtsexperten sagten Al Jazeera, dass mehrere der dokumentierten Vorfälle eine Untersuchung durch internationale Ermittler verdienen. Sie sagten, dass sie möglicherweise gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen und Kriegsverbrechen im Sinne des Römischen Statuts darstellen, das den IStGH ins Leben gerufen hat.

Mutwillige Zerstörung

Video für Video zeigt Soldaten, die fröhlich Häuser, Schulen und Gotteshäuser in die Luft jagen – Handlungen, die sowohl gegen die Genfer Konventionen als auch gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßen. Es gibt eine Fülle von Filmmaterial, das Soldaten zeigt, die lachen, während sie Eigentum zerstören, palästinensische Häuser in provisorische Unterhaltungsstätten verwandeln und sogar Gebäude in Brand setzen.

Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen

Bill Van Esveld, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch, stellte fest, dass es für einen Großteil der Zerstörungen offenbar keine legitime militärische Rechtfertigung gibt, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

00:44

Bill van Esveld Expertenvideo

Missbrauch und Misshandlung von Gefangenen

Einige der verstörendsten Aufnahmen zeigen Gefangene, die entkleidet, mit verbundenen Augen und gefesselt sind und stundenlang verspottet, getreten und in Stresspositionen gezwungen werden.

In einem Video zeigt ein französisch-israelischer Soldat auf einen Gefangenen und prahlt: „Schau, er hat sich selbst vollgepisst. Schau, ich zeige dir seinen Rücken. Du wirst lachen. Schau, sie haben ihn gefoltert, um ihn zum Reden zu bringen. Hast du seinen Rücken gesehen? Hurensohn.“ Eine solche Behandlung verstößt direkt gegen die Genfer Konventionen, die Kriegsgefangene vor unmenschlicher Behandlung schützen.

02:30

Charlie Herbert Expertenvideo 1

Einsatz menschlicher Schutzschilde

Sechs palästinensische Überlebende haben Al Jazeera berichtet, dass sie gezwungen wurden, als menschliche Schutzschilde zu fungieren, um israelische Soldaten vor Angriffen zu schützen. Einer von ihnen beschrieb, wie israelische Soldaten vom Balkon seines eigenen Hauses aus über seine Schulter hinweg feuerten.

00:49

Rodney Dixon Expertenvideo

Tötung und gezielte Angriffe auf Zivilisten

Zu den schockierendsten Beweisstücken gehören Videos von Scharfschützen, die auf fliehende Zivilisten schießen, und von Soldaten, die ihre Tötungen filmen – wobei jeder einzelne Fall ein potenzielles Kriegsverbrechen nach dem Römischen Statut darstellt.

Zahlreiche Menschenrechtsgruppen haben immer wieder Alarm geschlagen wegen der systematischen Angriffe des israelischen Militärs auf die medizinische Infrastruktur des Gazastreifens. Wiederholte Angriffe auf Krankenhäuser, Krankenwagen und medizinisches Personal haben zu Forderungen nach weiteren Untersuchungen des Verhaltens Israels nach dem humanitären Völkerrecht geführt.

00:57

Charlie Herbert Expertenvideo 2

Israelische Soldaten sehen sich im Ausland zunehmend der Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt, da die Zahl der Gerichtsverfahren wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza zunimmt. Bis Januar waren weltweit etwa 50 Strafanzeigen bei Gerichten eingereicht worden. Die in Belgien ansässige Hind Rajab Foundation reichte beispielsweise eine Beschwerde ein, die mehr als 500 Seiten an Gerichtsakten enthielt, die einen Verdächtigen mit der Zerstörung von Wohnhäusern in Gaza in Verbindung brachten.

Weitere Beweise

Es wurden auch israelische Soldaten gefilmt, wie sie Geschäfte plünderten und Häuser in Gaza betraten. In einigen Fällen gingen sie sogar so weit, dass sie Damenunterwäsche anprobierten und sich über palästinensische Frauen in unverschämter Weise äußerten.

Dieses Verhalten hält bis heute an, wie Videos zeigen, in denen Soldaten bei einer Razzia im besetzten Westjordanland Damenunterwäsche tragen.

Ein Sprecher des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte bezeichnete solche Beiträge als „erniedrigend für palästinensische Frauen und alle Frauen“.

Plünderungen von Häusern und Zurschaustellung von Unterwäsche

Obwohl israelische Soldaten seitdem angewiesen wurden, keine Kriegsvideos mehr zu veröffentlichen, nachdem ein Soldat, der sich im Urlaub befand, aus Brasilien fliehen musste, nachdem ein Richter eine Untersuchung seines Verhaltens im Krieg in Gaza angeordnet hatte, bleibt eine Spur von Selbstbeschuldigungen bestehen.

Grobe Witze machen

Ausdruck von Völkermordabsichten

Oft haben Soldaten völkermörderische Absichten gezeigt, indem sie beispielsweise vor laufender Kamera erklärten, sie wollten ganz Gaza zerstören.

Obwohl eine solche Absicht in der Regel schwer zu beweisen ist, da in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes die „Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ nachgewiesen werden muss, zeigen viele von der I-Unit gesammelte Videos klare Beispiele für eine solche Absicht.

Die Untersuchung der I-Unit hat auch Berichte von Declassified UK gezeigt, die die Rolle der britischen Basis auf der Insel Zypern, RAF Akrotiri, aufzeigen. Die Briten führen seit Anfang Dezember 2023 Überwachungsflüge über Gaza durch, angeblich um die Rettung israelischer Gefangener zu erleichtern.

Die Unterstützung von Regierungen wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Deutschland hat Israel die Mittel zur Fortsetzung seines Völkermords zur Verfügung gestellt.

„Wenn man in einem Konflikt auf einer Ebene agiert, auf der die Menschen vor Ort, die kämpfen, Ihre Informationen für ihren Kampf nutzen“, kann man ‚zu einer Konfliktpartei werden‘, erklärte Van Esveld.

01:20:59

Untersuchung von Kriegsverbrechen in Gaza I Al Jazeera Investigations

Israel hat auf keine der Anschuldigungen, die ihm von der Investigative Unit von Al Jazeera vorgeworfen wurden, geantwortet.

Die britische Regierung erklärte: „Das Vereinigte Königreich ist nicht in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas verwickelt. Grundsätzlich stellen wir unseren Verbündeten nur dann Informationen zur Verfügung, wenn wir davon überzeugt sind, dass diese im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht verwendet werden. Nur Informationen im Zusammenhang mit der Geiselbefreiung werden an die israelischen Behörden weitergegeben.“

Die Investigativabteilung von Al Jazeera wandte sich an alle anderen Personen, die in der Dokumentation zu sehen waren, erhielt jedoch keine Antwort.

Quelle: Al Jazeera

