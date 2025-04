https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/80-jahre-kriegsgedenken-russlands-botschafter-netschajew-ist-der-star-von-seelow-li.2316625



80 Jahre Kriegsgedenken: Russlands Botschafter Netschajew ist der Star von Seelow

Jahrestag der Schlacht um die Seelower Höhen: Trotz einer Handreichung kam Russlands Botschafter – und erhielt viel Zuspruch von Linken bis AfD-Anhängern. Bilder, die Berlin eigentlich nicht wollte.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew legt während der Gedenkveranstaltung zur Schlacht von Seelow Blumen nieder. Ina Schoenenburg/Ostkreuz

Schon bei der Anfahrt ins brandenburgische Seelow merkte man: Hier ist am Mittwoch, 80 Jahre nach Beginn der letzten und entscheidenden Schlacht im Zweiten Weltkrieg, viel los. Der kleine Parkplatz ist schon am Morgen überfüllt, die restlichen Autos parken am Wegesrand im sonst doch so beschaulichen Seelow. Fernsehteams und Journalisten aus Deutschland, Russland und Belarus sind angereist, um die Gedenkveranstaltung live vor Ort mitzuerleben.

Im Mittelpunkt der Gedenkzeremonie steht eine zentrale Frage: Können diplomatische Vertreter Russlands und Belarus’ hier ihrer Vorfahren gedenken, die vor 80 Jahren Deutschland vom Nationalsozialismus befreiten? Das Auswärtige Amt (AA) hat nämlich in einer internen Handreichung Brandenburger Landkreise davor gewarnt, russische und belarussische Diplomaten offiziell zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Hintergrund ist die Sorge vor einer „Instrumentalisierung“ des Kriegsgedenkens für aktuelle politische Zwecke. Die Empfehlung löste heftige Kritik aus, insbesondere im Vorfeld der Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Schlacht um die Seelower Höhen. Diplomaten seien, so das AA, nicht einzuladen und gegebenenfalls per Hausrecht zu behandeln – ein Affront für Moskau. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …