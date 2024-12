https://thecradle.co/articles/the-fall-of-the-syrian-arab-republic-now-at-the-mercy-of-regional-and-global-power-plays



Der Fall der Arabischen Republik Syrien, die nun regionalen und globalen Machtspielen ausgeliefert ist

Der rasche Zusammenbruch Syriens – angetrieben durch inneren Zerfall, äußere Aggression und wechselnde Allianzen – hat das Land in Ungewissheit gestürzt und das Schicksal des Landes in regionale und globale Machtkämpfe verstrickt, die nur das Volk selbst lösen kann.

Von Mawadda Iskandar

9. DEZEMBER 2024

Nach einem 13-jährigen Krieg, der gegen Syrien geführt wurde, um die Regierung zu stürzen, befindet sich das Land in einer Zange – eine treffende Metapher für die ungewisse und prekäre Zukunft, die sich über dem Land abzeichnet. Nachdem die so genannte bewaffnete „Opposition“ nach einem Blitzangriff auf mehrere Großstädte die Kontrolle über Damaskus erlangt hat und Präsident Baschar al-Assad geflohen ist, steht die Zukunft des Landes auf der Kippe.

Fragen über die Zukunft der Regierungsführung und der Allianzen stehen im Raum, und ihre Beantwortung wird für das Schicksal Westasiens von entscheidender Bedeutung sein.

Das Feuer neu entfachen

In seiner Rede vom 26. November, in der er den Waffenstillstand mit dem Libanon ankündigte, warnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Assad eindringlich davor, „mit dem Feuer zu spielen“, und erklärte, dass „Israel das Gesicht des Nahen Ostens verändert“.

Diese Erklärung schien einen gut koordinierten Angriff der von der NATO unterstützten bewaffneten Gruppierungen gegen die syrische Regierung auszulösen. Angeführt wurde der Angriff von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) unter der Führung von Ahmad al-Sharaa, auch bekannt als Abu Mohammad al-Julani, einem ehemaligen Al-Qaida-Aktivisten und Gründer des syrischen Ablegers der Nusra-Front, dem Vorläufer von HTS.

Die Offensive begann in Aleppo, der zweitgrößten Stadt und dem wirtschaftlichen Rückgrat Syriens, und breitete sich rasch über die Provinzen aus, einschließlich der restlichen Gebiete von Idlib, Hama, Daraa, Suwayda, Homs und schließlich Damaskus. Am 12. Tag war die Hauptstadt gefallen, und Assad und seine Familie erhielten Asyl in Moskau.

Dreizehn Jahre nach den ersten Aufständen ist Syrien in einen dunklen Abgrund gestürzt, und die Bürger haben Angst vor dem, was vor ihnen liegt. Der Aufstieg bewaffneter Gruppierungen, die von der Türkei unterstützt werden und extremistische Untertöne haben, die sich in religiöser Rhetorik verbergen, gibt Anlass zur Sorge über einen möglichen Abstieg in ein sektiererisches Chaos.

Trotz der Versuche Julanis, die internationale Gemeinschaft zu beruhigen, indem er behauptet, die Zeit der „Enthauptungen“ sei vorbei, bleiben die Syrer, insbesondere die Minderheiten, misstrauisch, nachdem sie in der Vergangenheit die verheerenden Kämpfe zwischen ähnlichen Gruppierungen miterlebt haben.

Warum ist die Regierung so schnell zusammengebrochen?

Jahrzehntelange Korruption und Unterdrückung unter der Assad-Familie haben das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben und die Institutionen des Staates brüchig gemacht. Die Assad-Familie, die seit 1971 regiert, war ein Beispiel für arabische Regierungen, die den Wünschen ihrer Bevölkerung nicht gerecht wurden, mit der Logik der Repression regierten und das System der Korruption schützten.

Obwohl die syrische Regierung frühere Konflikte mit Hilfe ihrer Verbündeten überstanden hat, ist es ihr nicht gelungen, sinnvolle Reformen durchzuführen, die ihr Fundament wiederherstellen könnten.

Die Gnadenfrist, die Damaskus nach dem Sieg über den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) gewährt wurde, erwies sich als fruchtlos. Assads Regierung hat es versäumt, echte Reformen einzuleiten oder eine friedliche Machtübergabe zu fördern, so dass sie anfällig für erneute Unruhen ist.

Die Offensive erfolgte zu einem Zeitpunkt erhöhter regionaler Instabilität. Jahrelange Sanktionen, israelische Aggression und westliche Einmischung hatten Syriens Abwehrkräfte geschwächt. Selbst Assads Verbündete äußerten sich schockiert über den raschen Zusammenbruch der syrischen Armee – trotz der Bereitstellung von Informationen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi stellte fest:

„Wir waren von der Schwäche der syrischen Armee und der Geschwindigkeit der Entwicklungen vor Ort überrascht, und Assad brachte seine Überraschung über die schwache Leistung seiner Armee während seines letzten Treffens mit dem hochrangigen Berater des Revolutionsführers, Ali Laridschani, zum Ausdruck.“

Die bewaffneten Gruppen führten einen akribisch geplanten Blitzkrieg durch, bei dem sie schwere Waffen einsetzten – einige davon sollen von der Ukraine geliefert worden sein – und sich fortschrittliche westliche Militärtaktiken zunutze machten. In Verbindung mit einem medialen Ansturm, der die Moral untergrub, brach die syrische Verteidigung in kurzer Folge zusammen.

Wichtige syrische Verbündete, darunter der Iran und die Hisbollah, waren mit anderen Konflikten beschäftigt, etwa mit der Unterstützung des Gazastreifens und der Bekämpfung der israelischen Aggression im Libanon. Russland, das in seinen Krieg mit der Ukraine verwickelt war, zog wichtige Seestreitkräfte aus der syrischen Hafenstadt Tartus ab und verzichtete darauf, nennenswerte Verstärkung zu entsenden.

Die geopolitischen Interessen der Türkei, insbesondere in Bezug auf die kurdische Autonomie und die Flüchtlingslast, veranlassten sie, den Sturz der Regierung Assad zu unterstützen. In der Zwischenzeit schienen die Staaten am Persischen Golf, die sich einst mit Damaskus versöhnt hatten, einen Schwenk zu vollziehen und sich den allgemeinen Bemühungen um eine Neuordnung der regionalen Landkarte anzuschließen.

Was liegt vor uns?

Während bewaffnete Gruppierungen die Kontrolle über Damaskus festigen, hat der syrische Interimspremierminister Mohammed al-Jalali zur Einheit aufgerufen und auf die Erhaltung der staatlichen Institutionen gedrängt. Die Hauptstadt versinkt jedoch weiterhin im Chaos.

Berichte über Plünderungen, sektiererische Repressalien und erzwungene Migrationen haben die Angst vor anhaltender Instabilität verstärkt. Die iranische Botschaft und Häuser, die mit Regierungstreuen in Verbindung stehen, wurden ins Visier genommen, was die konfessionellen Spannungen weiter anheizte. Das gesamte iranische Personal hat den Sayyida-Zainab-Schrein am Stadtrand bereits verlassen, und die Stätte ist bisher unversehrt geblieben.

Die Frage der Regierungsführung bleibt bestehen: Wird die neue syrische Führung einen säkularen Rahmen annehmen oder wird sie extremistischen Ideologien erliegen? In Doha fand ein hochrangiges diplomatisches Treffen unter Beteiligung der Türkei, Irans, Russlands, Saudi-Arabiens und Katars statt, um die Zukunft des Landes zu erörtern.

In Erklärungen des Astana-Prozesses und der arabischen Außenminister wurde die Notwendigkeit eines politischen Übergangs auf der Grundlage der Resolution 2254 des Sicherheitsrates betont. Leaks deuten darauf hin, dass Assads Abgang Teil einer amerikanisch-russischen Gegenleistung im Zusammenhang mit der Ukraine gewesen sein könnte, obwohl diese Behauptungen nicht bestätigt wurden.

Der Sturz Syriens wird die Achse des Widerstands erheblich schwächen, indem er die lebenswichtigen Versorgungslinien zur Hisbollah unterbricht und die regionale Koordination untergräbt. Die Entscheidung Israels, den syrischen Berg Hermon zu besetzen und eine „Pufferzone“ einzurichten, macht die Lage noch komplizierter. Das „neue Syrien“ steht vor einer entscheidenden Entscheidung: Entweder es wehrt sich gegen ausländische Übergriffe oder es riskiert eine Fragmentierung.

Die Zukunft Syriens hängt von seiner Fähigkeit ab, sich als geeinter und souveräner Staat wiederaufzubauen. Für die Achse des Widerstands ist ein stabiles Syrien unverzichtbar. Externe Mächte – vor allem die USA und Israel – bevorzugen jedoch ein zersplittertes und geschwächtes Syrien, um den regionalen Widerstand gegen ihre Ambitionen zu brechen. Die Antworten auf diese drängenden Fragen werden letztlich vom syrischen Volk abhängen.

Nur sie können über das Schicksal ihrer Heimat entscheiden – einer Nation, die lange als Wiege der Zivilisation gefeiert wurde und nun vor einem ungewissen Morgen steht.

