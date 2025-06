https://strategic-culture.su/news/2025/06/18/case-of-iranian-atomic-bomb-and-need-for-new-geopolitical-balance/



Der Fall der iranischen „Atombombe“ und die Notwendigkeit eines neuen geopolitischen Gleichgewichts

Raphael Machado

18. Juni 2025

© Foto: Public Domain

Ein nuklear bewaffneter Iran würde keineswegs zwangsläufig zu einem Atomkrieg führen, sondern könnte Israel sogar dazu bewegen, vorsichtiger zu agieren und seine aggressiven Maßnahmen gegen die Palästinenser und Nachbarländer einzuschränken, schreibt Raphael Machado.

Die Hauptbegründung für die israelischen Angriffe auf den Iran am 12. Juni war die Behauptung, dass der Iran kurz vor der Entwicklung von Atomwaffen stehe.

Nach der Darstellung Israels, die Netanjahu in seinen öffentlichen Reden zur Rechtfertigung der Raketenangriffe auf mit dem iranischen Atomprogramm in Verbindung stehende Atomwissenschaftler und Generäle wiederholte, garantierten der Grad der Urananreicherung und der Fortschritt des Programms angeblich, dass der Iran bald in der Lage sein würde, Raketen mit Atomsprengköpfen zu bestücken.

Das iranische Atomprogramm besteht zwar schon seit Jahrzehnten, gewann jedoch erst im neuen Jahrtausend aufgrund einer gezielten staatlichen Ausrichtung und der internationalen Zusammenarbeit mit Russland, China und Pakistan erheblich an Dynamik. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) begann sofort, das iranische Atomprogramm genauer zu beobachten (mit weitaus mehr Forderungen nach Inspektionen, Überprüfungen und Offenlegungen als bei jedem anderen Land der Welt) und machte es damit zum Ziel von Geheimdienstoperationen nicht nur Israels, sondern auch der USA, Frankreichs und Großbritanniens.

Der offensichtliche Grund dafür ist, dass der Iran nach dem Irak der wichtigste geopolitische Rivale Israels in der Region ist.

Dieser Druck, der die Ablehnung des souveränen Atomprogramms des Iran signalisierte, veranlasste das Land, diskretere Forschungs- und Anreicherungsanlagen fernab der alles andere als unparteiischen Augen der IAEO zu entwickeln. Als Spione jedoch das geheime Atomprogramm des Iran aufdeckten, kam es vor einigen Jahren zu einer berüchtigten internationalen Pattsituation, die in Sanktionen gegen das Land gipfelte.

Zunächst gab der Iran unter Präsident Khatami dem Druck des Westens nach und erklärte sich bereit, die gesamte Urananreicherung auszusetzen und seine Atomanlagen vollständig für IAEO-Inspektionen zu öffnen, wodurch er die Kontrolle über sein Atomprogramm faktisch an die Behörde abgab. Unzufrieden mit diesen völlig einseitigen und überzogenen Beschränkungen nahmen die Iraner jedoch nach und nach die Urananreicherung wieder auf und kündigten unter der Regierung Ahmadinedschad die vollständige Kontrolle über den Kernbrennstoffkreislauf an. Sofort wurden Sanktionen gegen das Land verhängt, gefolgt von verschiedenen Garantien, um den Iran davon zu überzeugen, seinen Bedarf an Kernbrennstoffen aus dem Westen zu decken, anstatt eigene Anreicherungskapazitäten aufzubauen.

Unter dem Schutz des Atomwaffensperrvertrags (NPT), den der Iran unterzeichnet hat, beharrte das Land auf seinem Recht, Uran für zivile Zwecke anzureichern. Am Ende der Amtszeit Ahmadinedschads war der Iran mit seinem Urananreicherungsgrad bereits nur noch wenige Monate davon entfernt, eine Atomwaffe herstellen zu können – hätte er dies gewollt.

Die Regierung Rouhani machte jedoch einen Rückzieher, und der Iran kapitulierte erneut vor dem Westen. Der Iran zeigte sich bereit, ein neues Abkommen im Rahmen des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zu akzeptieren, das extrem strenge Beschränkungen für die Urananreicherung, die Stilllegung fast aller Zentrifugen und unerbittliche internationale Inspektionen vorsah. Mit anderen Worten: einzigartig harte und beispiellose Bedingungen, die das friedliche Atomprogramm des Iran erneut praktisch „internationalisierten”. Und selbst nach der Annahme dieser Auflagen wurden nicht alle Sanktionen aufgehoben – nur diejenigen, die finanzielle und kommerzielle Angelegenheiten betrafen. Die Sanktionen gegen den iranischen Militärhandel blieben bestehen.

Doch damit nicht zufrieden, fälschte der Mossad Dokumente, um den Iran zu beschuldigen, weiterhin geheime Nuklearanlagen zu unterhalten und in der Vergangenheit versucht zu haben, Atomwaffen zu entwickeln. Infolgedessen zog sich die Trump-Regierung aus dem Abkommen zurück und schuf damit die internationale Pattsituation, die seit der Regierung Raisi bis heute andauert.

Derzeit ist das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten, dass das Land innerhalb einer Woche ein halbes Dutzend Atombomben bauen könnte – was der Iran jedoch aus religiösen Gründen stets bestritten hat.

Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, die Tatsache zu berücksichtigen, dass die einzige Atommacht im Nahen Osten, Israel, über ein zivil-militärisches Atomprogramm und Urananreicherungsanlagen verfügt, die nicht der IAEO unterstehen. Tatsächlich gibt Israel nicht einmal zu, über Atomwaffen zu verfügen, obwohl die meisten Experten schätzen, dass das Land etwa 200 Sprengköpfe besitzt.

Dies ist daher ein klarer Fall von Doppelmoral, bei dem vom Iran erwartet wird, sich Regeln zu unterwerfen, von denen sein geopolitischer Rivale Israel ausgenommen ist.

Historisch gesehen hat sich der Iran jedoch stets geweigert, Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben, und diese Position bis heute beibehalten. Dennoch hat sich die öffentliche Meinung zunehmend in die entgegengesetzte Richtung verschoben, wobei die Mehrheit – auch unter den Kritikern des Systems – mittlerweile der Meinung ist, dass der Iran über eigene Atomwaffen verfügen sollte.

Dieses Verbot geht auf eine Fatwa zurück, die der Oberste Führer Ayatollah Khamenei Mitte der 1990er Jahre erlassen hat. Ayatollah Khomeini selbst hatte jedoch bereits eine Fatwa gegen Massenvernichtungswaffen im Allgemeinen erlassen, nachdem er zur Möglichkeit ihrer Entwicklung befragt worden war (insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Irak-Krieg, in dem die Iraker chemische Waffen gegen die Iraner einsetzten). Keine dieser Fatwas wurde offiziell veröffentlicht; es handelte sich um mündliche und situationsbezogene Fatwas zu diesem Thema. Öffentliche Äußerungen von Khamenei bestätigen jedoch diese Haltung, und der Oberste Führer hat trotz Forderungen nach Aufhebung der Fatwa darauf bestanden.

Fatwas sind natürlich nicht unumkehrbar, unveränderlich oder unwiderruflich. Sie haben bindende Kraft, können aber vom Oberhaupt der Velayat-e Faqih frei geändert oder zurückgezogen werden.

Meine Sichtweise als Analyst ist zunächst einmal, dass taktische Atomwaffen nicht als Massenvernichtungswaffen eingestuft werden können. Ich betrachte sie vor allem deshalb als solche, weil sie keine weitreichende und wahllose Zerstörung über große Gebiete hinweg verursachen können. Taktische Atomwaffen wurden in der Praxis für den Einsatz in konventionellen Militäroperationen entwickelt, um Truppenkonzentrationen zu vernichten und feindliche Befestigungen zu zerstören. Sie verstoßen daher an sich nicht wirklich gegen die Fatwa von Khamenei (sofern sie sich gegen „Massenvernichtungswaffen” im allgemeinen Sinne richtet) und können auch nicht als Verstoß gegen islamische Kriegsgebote angesehen werden, die den Schutz Unschuldiger verlangen.

Auf jeden Fall sollte Ayatollah Khamenei die Fatwa jedoch auf jeden Fall widerrufen oder ändern. In der Praxis sind Atomwaffen eher defensive Mittel zur Sicherung der Souveränität als spezifische Vernichtungswaffen. Sie existieren geradezu, um den Frieden zu garantieren und Leben zu retten – das Leben des Landes, das durch den Besitz von Atomwaffen sicherstellt, dass es nicht Ziel wahlloser Angriffe wird. Angesichts der Tatsache, dass der Iran ein erklärtes Zerstörungsziel des Nuklearstaates Israel ist und dass Israel die Absicht hat, das iranische Atomprogramm zu vernichten, steht der Iran an einem Scheideweg, an dem er entweder kapitulieren oder einen schicksalhaften Krieg gegen Israel, eine Atommacht, führen muss. Unter diesen Umständen wäre der Verzicht auf die Entwicklung von Atomwaffen Selbstmord.

Schließlich gibt es noch die Frage des geopolitischen Gleichgewichts. Alle sind sich einig (und sogar gegenhegemoniale Mächte wie Russland und China stimmen zu), dass Atomwaffen viel zu gefährlich sind, um wie konventionelle Waffen behandelt zu werden und sich ungehindert auf der ganzen Welt verbreiten zu können, wo sie in die Hände terroristischer Organisationen gelangen könnten.

Dennoch ist das derzeitige „Atomwaffensystem” so strukturiert, dass es die Atomwaffen derjenigen, die bereits über solche Waffen verfügen, schützt und andere Nationen – selbst solche, die verantwortungsbewusst und ordnungsgemäß auf der internationalen Bühne agieren – daran hindert, solche Waffen zu entwickeln. Gleichzeitig baut ein Paria-Staat wie Israel sein eigenes Atomwaffenarsenal ungehindert und ohne jegliche Kontrolle weiter aus.

Bei der Analyse des geopolitischen Kontexts im Nahen Osten wird deutlich, dass Israels Besitz von Atomwaffen dem Land eine immense Dreistigkeit auf der internationalen Bühne verleiht. Israel greift wahllos zivile Ziele an, begeht Völkermord in Gaza, versucht, in den Libanon einzumarschieren, stiehlt Teile Syriens und bombardiert den Iran. Dabei verlässt sich Israel darauf, dass jede iranische Reaktion auf seine Angriffe aus Angst vor einer israelischen Atomreaktion sehr begrenzt bleiben wird. Ebenso fürchtet Israel keine nachteiligen Entscheidungen internationaler Gerichte, da es weiß, dass diese nicht zu bewaffneten Interventionen führen werden.

Ein nuklear bewaffneter Iran würde daher keineswegs zwangsläufig zu einem Atomkrieg führen, sondern könnte Israel sogar dazu bewegen, umsichtiger zu handeln und seine aggressiven Aktionen gegen die Palästinenser und Nachbarländer einzuschränken. Die Enthüllung, dass der Iran über Atomwaffen verfügt, würde wahrscheinlich Israels Selbsterhaltungstrieb wecken und Tel Aviv zum Dialog und zur Suche nach einer unbequemen Koexistenz mit Teheran zwingen.

Die gegenteilige Auffassung – dass ein nuklear bewaffneter Iran „gefährlich“ sei – basiert auf einem groben „Orientalismus“, der die Iraner als „fanatische Barbaren“ darstellt, die nicht in der Lage sind, Atomwaffen zu besitzen, ohne sie sofort einzusetzen oder an bewaffnete Stellvertretermilizen weiterzugeben.

Natürlich ändert sich in dem bereits konfliktreichen Kontext, in dem sich Israel und der Iran praktisch im Krieg befinden, das Szenario aufgrund der erhöhten Spannungen in Bezug auf die Risiken etwas.

Dennoch muss über den Zusammenhang zwischen Multipolarität und Atomwaffen nachgedacht werden. Anstatt sowohl eine uneingeschränkte Verbreitung als auch eine absolute Begrenzung zu befürworten, ist es vielleicht an der Zeit, ein System in Betracht zu ziehen, das die Legitimität einiger höherrangiger regionaler Akteure – wie Brasilien und Iran – anerkennt, Atomwaffen als Faktoren des regionalen Gleichgewichts gegen potenzielle ausländische Interventionen und als Zentren von „Verteidigungsschirmen“ zur Gewährleistung der Sicherheit der Nachbarländer zu besitzen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …